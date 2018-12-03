Будни Кыргызстана. Чаткальских басмачей, отмудохавших милиционеров, водворили в СИЗО

14:07 04.12.2018

Жителей Чаткала, избивших милиционеров, водворили в СИЗО



Жителей села Терек-Сай Чаткальского района водворили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.



Уточняется, что по факту нападения на сотрудников милиции возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти" УК КР.



"Милиционерами изъято видео с камеры видеонаблюдения с золоторудного месторождения "Эти Бакыр Терек Сай". После того как его изучили, правоохранители установили 15 граждан, применивших насилие в отношении милиционеров.



В рамках возбужденного уголовного дела они задержаны и водворены в ИВС ГОВД города Джалал-Абад. Шестерых жителей села Терек-Сай водворят в СИЗО на два месяца, шестерых на месяц.



Ситуация в Чаткальском районе стабильная, проводят разъяснительные работы среди населения", - сообщили в УВД.



Напомним, сообщалось, что сотрудники спецназа на территории предприятия "Эти Бакыр Терексай" 5 ноября избили жителя села Терек-Сай, прогонявшего скот. Односельчане возмутились, разгорелся конфликт. Два милиционера получили травмы. Позже милиция задержала 14 человек.



04 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА