 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержана одна из главных кыргызских таможенниц - г-жа Мамбетжунушева
17:00 04.12.2018

Задержана замглавы таможни "Северная" Эльнура Мамбетжунушева. Что о ней известно?

Задержана замглавы таможни "Северная" Эльнура Мамбетжунушева. Что о ней известно? - Tazabek
Tazabek - Задержана заместитель начальника таможни "Северная" Эльнура Мамбетжунушева. Об этом сегодня, 4 декабря, Tazabek сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Из социальных сетей известно, что она родом из Балыкчы, училась в школе А.С.Макаренко в Балыкчы, закончила Кыргызский технический университет.

Издание представляет вам информацию о должностных назначениях Э.Мамбетжунушевой, исходя из архивной информации Tazabek.

В апреле 2018 года издание обновляло публикацию о составе руководства ГТС. В пресс-службе тогда сообщили, что Мамбетжунушева Эльнура Рыскельдиевна являлась начальником учебно-специализированной таможни.

В марте 2016 года Э.Мамбетжунушева была начальником Центра профессиональной и кинологической подготовки.

В феврале 2015 года она была назначена заместителем начальника Управления организационно-контрольной работы.

Мамбетжунушева Эльнура Рыскелдиевна 30 июля 2013 года была назначена начальником Восточной таможни. В то время ГТС возглавлял Адамкул Жунусов.

В настоящее время экс-председатель ГТС Адамкул Жунусов объявлен в розыск.

Экс-председатель ГТС Адамкул Жунусов объявлен в розыск 28 августа 2018 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР, объявлен в розыск Адамкул Жунусов, который в период с 2013 по 2016 год, занимая должность председателя Государственной таможенной службы Кыргызской Республики, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции во вверенной ему таможенной службе, в нарушение норм законодательства КР организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО "А." и другими должностными лицами ГТС.

На собрании 30 июля 2013 года А.Жунусов отметил, что в настоящее время на руководящие должности назначаются грамотные, отлично знающие работу Таможенной службы, не один год служившие сотрудники с незапятнанной репутацией.

Экс-глава таможни также сказал, что впервые за историю Таможенной службы начальником таможенного органа назначена представительница прекрасного пола.

Ранее она занимала должность заместителя начальника данной таможни.

Как заместитель начальника Восточной таможни Элнура Мамбетжунушева в 2011 году по месту основной работы получила доходы в размере 546 тыс. сомов. Информацию о своем имуществе, о доходах близких родственников и их имуществе она не предоставила.

По состоянию на 9 ноября 2011 года она была заместителем начальника Восточной таможни – начальником Центра оперативного управления и анализа.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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