В Италии арестован предполагаемый главарь мафии "Коза ностра" - 80-летний ювелир Сеттимо Минео

20:18 04.12.2018

За плечами Сеттимо Минео уже не один тюремный срок

Итальянская полиция во вторник в ходе рейда в Палермо задержала 45 членов сицилийской мафии "Коза ностра", среди которых - ее предполагаемый главарь, 80-летний ювелир Сеттимо Минео.



Итальянские СМИ называют его преемником бывшего главаря "Коза ностры" Сальваторе Риины, умершего в тюрьме в ноябре 2017 года. Как сообщалось, в мае Минео был избран "крестным отцом" мафии на встречи лидеров "Коза ностры".



Задержанных обвиняют в вымогательстве, незаконном ношении оружия, поджогах и других преступлениях.



Сицилийская мафия "Коза ностра" сумела после долгого перерыва восстановить свою лидерскую верхушку, так называемую "куполу". Встреча лидеров этой преступной группировки прошла впервые с 1993 года.



Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини написал в "Твиттере", что эта незаурядная операция карабинеров разрушила новую "куполу" "Коза ностры".



Карабинеры - один из четырех видов вооруженных сил Италии, исполняющий полицейские функции на территории страны.



В последние годы полиция нанесла сильный ущерб сицилийской мафии, но "Коза ностра" пытается восстановить свое лидерство в преступном мире, сообщают итальянские СМИ.



"Я упал с неба"

"Коза ностра" долгое время испытывала проблемы из-за того, что ее лидер Тото Риина сидел в тюрьме. Но когда он умер, мафия перестроилась, чтобы восстановить руководство группировкой.



Сальваторе Риина был известен своей крайней жестокостью.



Правообладатель иллюстрацииGETTY IMAGES

Image caption

Рейд полиции в Палермо прошел очень успешно

В 1992 году мафия устроила взрывы, в результате которых погибли два ведущих итальянских прокурора Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.



Шесть месяцев спустя Риина был арестован.



Итальянская газета "La Repubblica" сообщает, что Сеттимо Минео был впервые арестован по приказу Фальконе еще в 1984 году. После задержания он заявил следователям: "Я не знаю, о ком вы говорите, я с облака упал".



Минео был осужден на пять лет по делу об убийстве Фальконе. Он вышел из тюрьмы, но в 2006 году вновь был арестован и приговорен к 11 годам лишения свободы.



Его высоко ценил Сальваторе Риина. Еще в 1982 году Минео чудом остался жив, попав в засаду. Тогда погиб его брат Джузеппе. Его второй брат Антонио позже также был застрелен.



Глава парламентской комиссии Италии по борьбе с мафией Никола Морра заявил, что государство одержало победу в борьбе с сицилийской мафией. Но эта победа не окончательна.



"Они никогда не сдадутся, - сказал он. - Но и мы тоже никогда не отступим".