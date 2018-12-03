В Генштабе и Госкомобороны Киргизии выявлены "нарушения на 339 миллионов сомов"

20:22 04.12.2018

4 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В подразделениях Генштаба и ГКДО выявили нарушения на миллионы сомов



В 2018 году в воинских частях и учреждениях Генштаба и Госкомитета по делам обороны выявлены нарушения на сумму 339 миллионов 787 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Нарушения выявило управление внутреннего аудита ГКДО.



"Только в ГП "Аскеркурулуш" выявили нарушений на 333 миллиона 192 тысячи сомов. Предприятие незаконно закупало материалы без объявления тендера. Документы внутреннего аудита направлены председателю ГКДО", - сообщили источники.



"По факту разбирается Военная прокуратура. Нарушения в 2018 году выявили и в войсковой части 2025, управлении государственной противопожарной службы МЧС, госпредприятиях "Военная торговля ГКДО" и "Бишкекское военно-подсобное хозяйство", - сообщили редакции.



В распоряжении 24.kg есть документы, по которым в 2017 году внутренний аудит выявил нарушений на 159 миллионов 878 тысяч сомов.



"По результатам аудита в 2017 году в Нацгвардии выявили неэффективное использование бюджетных средств на 4 миллиона 259 тысяч сомов. В частности, надбавки за секретный характер службы выплатили людям, которые фактически не работают с секретными документами. Материалы передали в Военную прокуратуру, однако заместитель военного прокурора ответил, что каких-либо нарушений не найдено", - рассказали редакции.