В Одессе умер экс-лидер мятежных кыргызстанских узбеков Кадыржан Батыров

23:30 04.12.2018

Батыров был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за разжигание межэтнической розни в июне 2010 года на юге Кыргызстана.



В Одессе на 62-ом году жизни скончался заочно осужденный на пожизненный срок и объявленный в розыск экс-депутат Жогорку Кенеша Кадыржан Батыров. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили его родственники.



Причина смерти не уточняется. Также неизвестны дата и место похорон.

Кадыржан Батыров родился 9 марта 1956 года в Джалал-Абаде. Был лидером узбекской общины в Кыргызстане. Заочно приговорен Верховным судом КР к пожизненному лишению свободы за разжигание межэтнической розни в июне 2010 года и находился в розыске. Согласно открытым данным, получил политическое убежище в Швеции.