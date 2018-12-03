Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе

00:01 05.12.2018

БЛАЖЕН МУЖ, ИЖЕ НЕ ИДЕ НА СБОРИЩА НЕЧЕСТИВЫХ



Российские СМИ выбрали примирительный тон по отношению к саммиту двадцати в Буэнос-Айресе, такой себе "песковский" тон (производное от фамилии пресс-секретаря ВВП Пескова).



Я считаю, что в Буэнос-Айресе случился полный провал и не надо было позволять лететь туда нашему лидеру. Советники есть? Почему не отговорили?



Это было унизительно. Какие-то унизительные "встречи на ногах" (придумают же!), пустые разговоры с Меркель, Макроном, японским премьером, все пытающимся обхитрить нас с островами. Ни единого договора не подписано. Все пустые встречи и краткие разговоры.



Не надо было ездить в Буэнос-Айрес, Владимир Владимирович!



Там, конечно, не ставка Великого Хана, но там он раскинул свой походный шатер в этот раз.



Произошла очередная международная тусовка с Ханом. Лидеры государств съехались в надежде, вдруг чего удастся у Великого американского Хана выпросить. Ярлык какой-нибудь.



Иран вот, гордый, ничего не просит, так его к Хану и не приглашают. Хан его выбрал во враги.



Наш Путин (если бы нас спросил, мы бы сказали: "Не надо унижаться, Владимир Владимирович!") все же съездил на саммит G-20, где его по сути третировали. Где зависимые лидеры парами и тройками, - послушными детьми погуляли и прослушали заздравья ханских баскаков.



У Хана мировая власть, он распределяет ярлыки. И мы это признаем, получается, когда ездим на его тусовки.



Власть доллара, власть авианосцев, сплоченных в американские флоты, власть Голливуда над воображением человечества, власть фэст-фуда над желудками человечества, власть над взятой в плен в Нью-Йорке Организацией Объединенных Наций, власть США - страны-антиутопии над миром несомненна.



Антиутопия повелевает миром, организует лидеров государств в группы. Правит с помощью своих англосаксонских родственников (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия да и еврейское государство, но по сути европейская спэйс-колония на Ближнем Востоке - Израиль, - верный вассал США). Так же как и самые гнусные страны на планете, такие как Украина или Саудовская Аравия.



Нашему Путину позволили встретиться с главой оккупированной Америкой европейской державы Германии. В Германии до сих пор стоят тысячи американских и союзных США солдат, там помимо американских с 1945 года еще есть британские и, к примеру, голландские военные базы. То есть политически Германия не свободна.



Страна, с канцлером которой Ангелой Меркель Путину позволили встретиться, - экономически передовая в Европе, ее называют локомотивом европейской экономики, но все попытки Германии стать политически самостоятельной - безжалостно пресекаются.



Великий Хан только больнее сдавливает жирными коленями ее голову. Так вот нашему Владимиру Владимировичу позволили пошушукаться с канцлером Германии.



Что еще позволили Путину на тусовке Великого Хана?



Ему позволили столкнуться с Великим Ханом "на ногах"! И, по сообщениям СМИ, "Путин на ногах проинформировал Трампа об инциденте в Черном море" (не в Черном, конечно же, а в проливе между Черным и Азовским морями).



Вот как сам Путин комментировал это столкновение на тропинке у шатра Великого Хана: :



"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента".



(Можно подумать, что Трампа никто, беднягу, не проинформировал о российской позиции по инциденту…)



Еще Путин добавил, что проинформировал "в двух словах".



Представим себе, как это произошло.



Идет по тропинке у шатра Великого Хана лидер России и неожиданно сталкивается с Великим Ханом:



"Слушай, Дональд, наши погранцы были правы в Керченском проливе…"



"Нет, ничуть не были правы", - возражает Трамп и идет туда, куда он шел.



Даже такой краткий диалог на ногах не "в двух словах", конечно же, но укладывается в десяток. Называется "пообщались".



Возникает подозрение, что наш Владимир Владимирович подкарауливал Великого Хана, чтобы информировать. Ой, не надо было, выглядит же как заискивание, как извинение.



Из позитива:



То, что ВВП сначала встретился с китайским президентом Си Цзиньпинем, - безусловный позитив. Китай нам сейчас ох как нужен.



Путин предложил внести изменения в Устав ВТО. Позитив, но в ВТО нам вообще не надо было лезть. У нас уже есть в стране немало голосов, агитирующих за выход оттуда.



И такое предложение об изменении Устава можно было сделать и из Москвы, стоило ездить в унизительную тусовку соискателей милостей и задницелизов?



Хан поместит групповую фотографию в ханский альбом, где Великие американские ханы всегда в центре, а вокруг - мелочь пузатая лидеров государств.



Великий Хан отменил свою пресс-конференцию после саммита в связи с кончиной 41-го Великого Хана Джорджа Буша - старшего в возрасте 95 лет. Это тот Великий Хан, который начал первую войну против Ирака.



Не путать с Великим Ханом Джорджем Бушем - младшим, который начал вторую войну с Ираком, в результате которой повесили Саддама Хуссейна.



Эдуард Лимонов