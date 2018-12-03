 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе
00:01 05.12.2018

БЛАЖЕН МУЖ, ИЖЕ НЕ ИДЕ НА СБОРИЩА НЕЧЕСТИВЫХ

Российские СМИ выбрали примирительный тон по отношению к саммиту двадцати в Буэнос-Айресе, такой себе "песковский" тон (производное от фамилии пресс-секретаря ВВП Пескова).

Я считаю, что в Буэнос-Айресе случился полный провал и не надо было позволять лететь туда нашему лидеру. Советники есть? Почему не отговорили?

Это было унизительно. Какие-то унизительные "встречи на ногах" (придумают же!), пустые разговоры с Меркель, Макроном, японским премьером, все пытающимся обхитрить нас с островами. Ни единого договора не подписано. Все пустые встречи и краткие разговоры.

Не надо было ездить в Буэнос-Айрес, Владимир Владимирович!

Там, конечно, не ставка Великого Хана, но там он раскинул свой походный шатер в этот раз.

Произошла очередная международная тусовка с Ханом. Лидеры государств съехались в надежде, вдруг чего удастся у Великого американского Хана выпросить. Ярлык какой-нибудь.

Иран вот, гордый, ничего не просит, так его к Хану и не приглашают. Хан его выбрал во враги.

Наш Путин (если бы нас спросил, мы бы сказали: "Не надо унижаться, Владимир Владимирович!") все же съездил на саммит G-20, где его по сути третировали. Где зависимые лидеры парами и тройками, - послушными детьми погуляли и прослушали заздравья ханских баскаков.

У Хана мировая власть, он распределяет ярлыки. И мы это признаем, получается, когда ездим на его тусовки.

Власть доллара, власть авианосцев, сплоченных в американские флоты, власть Голливуда над воображением человечества, власть фэст-фуда над желудками человечества, власть над взятой в плен в Нью-Йорке Организацией Объединенных Наций, власть США - страны-антиутопии над миром несомненна.

Антиутопия повелевает миром, организует лидеров государств в группы. Правит с помощью своих англосаксонских родственников (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия да и еврейское государство, но по сути европейская спэйс-колония на Ближнем Востоке - Израиль, - верный вассал США). Так же как и самые гнусные страны на планете, такие как Украина или Саудовская Аравия.

Нашему Путину позволили встретиться с главой оккупированной Америкой европейской державы Германии. В Германии до сих пор стоят тысячи американских и союзных США солдат, там помимо американских с 1945 года еще есть британские и, к примеру, голландские военные базы. То есть политически Германия не свободна.

Страна, с канцлером которой Ангелой Меркель Путину позволили встретиться, - экономически передовая в Европе, ее называют локомотивом европейской экономики, но все попытки Германии стать политически самостоятельной - безжалостно пресекаются.

Великий Хан только больнее сдавливает жирными коленями ее голову. Так вот нашему Владимиру Владимировичу позволили пошушукаться с канцлером Германии.

Что еще позволили Путину на тусовке Великого Хана?

Ему позволили столкнуться с Великим Ханом "на ногах"! И, по сообщениям СМИ, "Путин на ногах проинформировал Трампа об инциденте в Черном море" (не в Черном, конечно же, а в проливе между Черным и Азовским морями).

Вот как сам Путин комментировал это столкновение на тропинке у шатра Великого Хана: :

"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента".

(Можно подумать, что Трампа никто, беднягу, не проинформировал о российской позиции по инциденту…)

Еще Путин добавил, что проинформировал "в двух словах".

Представим себе, как это произошло.

Идет по тропинке у шатра Великого Хана лидер России и неожиданно сталкивается с Великим Ханом:

"Слушай, Дональд, наши погранцы были правы в Керченском проливе…"

"Нет, ничуть не были правы", - возражает Трамп и идет туда, куда он шел.

Даже такой краткий диалог на ногах не "в двух словах", конечно же, но укладывается в десяток. Называется "пообщались".

Возникает подозрение, что наш Владимир Владимирович подкарауливал Великого Хана, чтобы информировать. Ой, не надо было, выглядит же как заискивание, как извинение.

Из позитива:

То, что ВВП сначала встретился с китайским президентом Си Цзиньпинем, - безусловный позитив. Китай нам сейчас ох как нужен.

Путин предложил внести изменения в Устав ВТО. Позитив, но в ВТО нам вообще не надо было лезть. У нас уже есть в стране немало голосов, агитирующих за выход оттуда.

И такое предложение об изменении Устава можно было сделать и из Москвы, стоило ездить в унизительную тусовку соискателей милостей и задницелизов?

Хан поместит групповую фотографию в ханский альбом, где Великие американские ханы всегда в центре, а вокруг - мелочь пузатая лидеров государств.

Великий Хан отменил свою пресс-конференцию после саммита в связи с кончиной 41-го Великого Хана Джорджа Буша - старшего в возрасте 95 лет. Это тот Великий Хан, который начал первую войну против Ирака.

Не путать с Великим Ханом Джорджем Бушем - младшим, который начал вторую войну с Ираком, в результате которой повесили Саддама Хуссейна.

Эдуард Лимонов

Источник - REGNUM
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