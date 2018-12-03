В Китае исчез ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении первых генно-модифицированных детей

00:15 05.12.2018

В Китае исчез ученый, заявивший об искусственном изменении ДНК у детей



В Китае пропал ученый, который заявил о рождении детей с измененной ДНК, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.



Ученый Хэ Цзянькуй исчез после выступления на международной конференции в Гонконге.



На прошлой неделе он шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм может противостоять заражению ВИЧ, и подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения уже инициировал соответствующее расследование.



"Ученый выступил с презентацией на прошлой неделе в Гонконге. После конференции его местонахождение неизвестно", - пишет издание.



Ранее в СМИ появились сообщения, что Хэ Цзянькуя задержали. Кроме того, сообщалось, что ректор Южного университета науки и технологий, где ранее работал ученый, вернул его в вуз. Однако учебное заведение не подтвердило эту информацию.



"В настоящее время ничья информация, кроме официальной, не является достоверной", - заявила изданию официальный представитель вуза.



Ранее заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин заявил, что министерство поручило приостановить все исследования, связанные с редактированием ДНК эмбриона, после заявлений Хэ Цзянькуя. Чиновник подчеркнул, что в настоящее время приостановлены "все исследования соответствующих лиц".



Подавший в отставку экс-глава Интерпола, заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй. Архивное фото

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Хэ Цзянькуй утверждает, что он участвовал в первом в истории человечества изменении ДНК эмбриона. На конференции в Гонконге, которая была посвящена именно вопросам изменения генов человека, он подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что в его эксперименте участвовали семь пар добровольцев, он изменил их эмбрионы во время репродуктивного лечения. К настоящему моменту лишь одна беременность принесла результаты: девочки-двойняшки Нана и Лулу появились на свет в этом месяце абсолютно здоровыми.

Выступая в оправдание своей работы, он заявил, что, несмотря на успехи, которых удалось добиться в лечении ВИЧ за последние годы, это заболевание все же остается в списке первых 10 причин смертности в целом ряде стран, в частности в развивающихся.



Отвечая на обвинения из зала в "безответственности" и нарушении этики, он отметил, что "люди с ВИЧ нуждаются в помощи, мы должны проявить сострадание к миллионам семей, которые борются с этим заболеванием. Если у нас есть технологии, чтобы эту помощь оказать раньше, мы сможем спасти большее число людей".