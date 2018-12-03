Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по Договору РСМД

00:34 05.12.2018 Россия проиграла: США отнимают у Кремля последний шанс



Вашингтон выдвинул ультиматум и хочет обвинить Москву в собственном выходе из договора о ликвидации ракет



Мария Безчастная

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Евгений Бужинский

Павел Золотарев



Вашингтон предъявил России ультиматум в отношении Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств.



- Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это, - заявил Помпео и уточнил, что страны НАТО поддержали в этом решении США.



Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такой шаг США "большим упущением".



Предоставление России "последнего шанса" обсудили сегодня, во вторник, 4 декабря на встрече глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе и это решение войдет в их совместное заявление по тематике контроля над вооружениями.



Как пишут западные СМИ, таким шагом Вашингтон намерен убить двух зайцев сразу. Во-первых, ультиматум позволит свалить всю вину за срыв договора на Москву, которая не захотела "снимать озабоченность", что бы это ни значило. Когда Дональд Трамп впервые обмолвился о выходе США из РСМД в октябре, его раскритиковали европейские партнеры по НАТО. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход США из договора негативно скажется на безопасности всего Евросоюза. Теперь же Белый дом сможет обвинить во всем Россию, заявив, что они со своей стороны сделали все, что в их силах для сохранения договора.



Во-вторых, ультиматум и отсрочка выхода США из РСМД станет реверансом в сторону европейских союзников. "Шпигель" пишет, что Трамп согласился повременить в этом вопросе после переговоров с Ангелой Меркель 1 декабря в Аргентине. Впрочем, эта отсрочка принципиальной не станет, а лишь заложит основу под будущий выход США из соглашения. По сведениям издания, министры иностранных дел стран НАТО 4 декабря впервые примут совместное заявление с осуждением действий России в отношении РСМД. В него войдет призыв к Москве снять озабоченность Вашингтона. Таким образом, обвинять Россию в неких нарушениях будет теперь не только Америка, но и весь блок НАТО.



Россия в этом случае оказывается в заведомо проигрышном положении, потому что выполнить американский ультиматум невозможно даже при желании. По мнению Белого дома, Москва нарушила обязательство "не производить и не испытывать крылатую ракету наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет". Речь идет о российской ракете 9М729, которая, как утверждают США, была испытана на дальность намного выше 500 км. Однако Москва уверяет, что ракета пролетела всего 480 км.



Чтобы снять обеспокоенность Вашингтона, Москве придется либо каким-то образом доказать, что нарушения не было, а это не удается сделать с 2013 года, либо признать, что оно было и уничтожить все ракеты этого типа, что еще менее реально. Поэтому, если публикация Spiegel верна, выход США из договора РСМД через два месяца - вопрос практически решенный, причем обвинят в этом по традиции саму Россию.



Хотя в самих США далеко не все политики поддерживают выход из РСМД. Так, сенаторы Боб Менендес, Марк Уорнер и Джек Рик подготовили заявление, в котором назвали выход Америки из договора "геостратегическим подарком России". Мол, хотя Москва и нарушает соглашение, в случае его аннулирования она сможет нарастить производство и развертывание своей ракетной системы средней дальности, угрожающей европейской территории.



Но, возможно, Трампа не очень интересует безопасность европейской территории. С другой стороны, сохраняется небольшой шанс на то, что такими ультиматумами американский президент хочет улучшить переговорную позицию США и заключить новое соглашение о РСМД, причем не только с Россией, но и с Китаем, который все больше беспокоит Вашингтон.



Во всяком случае, 3 декабря в своем "Твиттере" американский президент написал следующее: "Я уверен, что в будущем вместе с председателем Си Цзиньпином и президентом России Путиным мы начнем переговоры о прекращении того, что превратилось в масштабную и бесконтрольную гонку вооружений". Будет ли это до или после выхода США из РСМД - вопрос открытый.



Руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский считает, что если США уже приняли политическое решение выйти из ДРСМД, любые ультиматумы являются пустой формальностью.



- Американцы не могут предъявить нам никакой конкретики, кроме обвинений в том, что мы что-то нарушили. Если они хотят выдвинуть ультиматум, они это сделают, и что? Если они уже приняли решение выйти из ДРСМД, они из него выйдут, и никакие ультиматумы тут ничего не изменят. Если не приняли, они и дальше будут заниматься такой словесной эквилибристикой.



Комментировать тут нечего. Сегодня будет заседание совета НАТО, и американцы в очередной раз попытаются убедить своих союзников в том, что мы что-то нарушаем. До сих пор они никаких конкретных данных, насколько я знаю, своим партнерам не предоставили. Если они что-то действительно покажут, пусть они покажут это и нам. Потому что пока кроме голословных обвинений нам ничего не предъявляли.



"СП": - Обвинения строятся на испытании ракеты 9М729, но доказательств нарушений у американцев нет?



- Ракета действительно несколько раз была испытана, и мы этого не отрицаем. Но она была испытана на разрешенную дальность менее 500 километров. Для того чтобы утверждать, что дальность была превышена, нужно предъявлять конкретные технические свидетельства. Насколько я знаю, этого сделано не было. У них другие источники, которые, как они говорят, они не могут раскрывать.



Все эти ультиматумы - это чистой воды политика, не более. Американцы отовсюду хотят выйти, что же можно с этим поделать. Пусть выходят, в конце концов, это их суверенное право.



"СП": - И что будет означать этот выход для системы международной безопасности?



- На этот вопрос в двух словах не ответить, для этого придется прочитать лекцию. Если совсем коротко, выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет означать полный слом контроля над ядерными вооружениями и отказ от стратегической стабильности. Точка.



Заместитель директора Института США и Канады РАН, руководитель Центра глобальных военно-экономических проблем Павел Золотарев также считает вопрос выхода США из РСМД практически решенным, но надеется, что после этого начнутся переговоры о новой структуре международной безопасности.



- С самого начала США пытаются переложить вину на Россию. Но они не до конца последовательны в этом вопросе. Сегодня утром, например, Трамп заявил, что он собирается вместе с Россией и Китаем думать над тем, как предотвратить гонку вооружений в ядерной сфере.



Намерения США выйти из договора РСМД были озвучены Джоном Болтоном во время визита в Москву. Но официальная процедура предусматривает шестимесячный период процесса выхода из договора. Сначала объявляется решение, а потом в течение полугода осуществляются формальные процедуры и согласование условий. Так что не совсем правильно говорить о том, что через два месяца Вашингтон может выйти из РСМД, они могут объявить об этом.



"СП": - Могут ли США действительно выдвинуть такой ультиматум России?



- Если раньше США предъявляли России претензии в одиночку, то в первых числах декабря они направили доклад руководителя своего разведсообщества в НАТО, где изложили, как они считают, всю фактуру наших "нарушений". Здесь просматривается попытка американцев разделить ответственность за выход из РСМД, частично переложив ее на своих союзников по Североатлантическому альянсу.



Не знаю, стоит ли говорить об ультиматуме, но в НАТО посмотрели этот доклад и пока поддерживают претензии к России. Такова ситуация на сегодняшний день.



Есть надежда, что руководители двух государств дадут распоряжение соответствующим службам, чтобы они все-таки разобрались в сути американских претензий. Пока они не конкретизированы, поэтому подготовить ответ по заданным вопросам невозможно. Я знаю, что по линии нашего МИД и Госдепа такая работа ведется. Посмотрим, приведет ли она к чему-то.



"СП": - То есть выход США из договора РСМД - еще вопрос не решенный?



- Да нет, других сценариев очень немного и они маловероятны. Вероятней всего, США выйдут из этого договора. Вопрос лишь в том, что делать раньше. То, о чем сегодня написал Трамп, скорее всего, касается ситуации уже после выхода из договора. Как предотвратить гонку вооружений, если США выйдут из этого договора - примерно так можно сформулировать вопрос.



"СП": - Сначала американцы выйдут из соглашения, а потом будут договариваться о новых правилах игры?



- Судя по высказываниям, Трамп готов уже сейчас начать обсуждение о том, как жить дальше, но не меняя своего замысла о выходе из договора. Источник - СвободнаяПресса

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