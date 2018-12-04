Москва поставила ОПЕК+ под угрозу, - А.Комраков

08:39 05.12.2018 Отечественные нефтяники не готовы существенно сокращать добычу

Анатолий Комраков



Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти находится под угрозой из-за позиции России, сообщает Reuters. По данным источников агентства, ОПЕК и не входящие в картель производители хотели бы сократить добычу как минимум на 1,3 млн барр. в сутки. Но основным препятствием для этого является нежелание РФ существенно уменьшать объемы производства. От нее ждут сокращения как минимум на 250–300 тыс. барр. в сутки. Однако в РФ нефтяники готовы обсуждать снижение только на половину необходимого объема – то есть до 140 тыс. барр. в сутки.



Речь идет уже о третьем периоде действия соглашения ОПЕК+. В 2016 году на фоне падения нефтяных цен до 40 долл. за баррель Россия и некоторые другие нефтяные страны вошли в соглашение с картелем ОПЕК для скоординированного сокращения добычи.



Тогда ориентиром установили снижение на 1,8 млн барр. в сутки к уровню октября 2016 года. Из них Россия "подписалась" на сокращение добычи в 300 тыс. барр. в сутки.



Когда цена с середины 2018 года стала подбираться к 80 долл., пошли разговоры о необходимости, наоборот, нарастить производство, чем Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие в мире страны – производители нефти (наряду с США), и занялись с большим удовольствием, наращивая доходы. Довольные друг другом, страны-экспортеры заговорили о необходимости структурировать процесс, создать новую ОПЕК со своей бюрократической структурой и даже отдельным названием. При этом Саудовская Аравия с января говорила о необходимости существенно сократить добычу, за что ее сильно критиковал президент США Дональд Трамп, призывавший снизить цены на нефть, чтобы поддержать мировую экономику. Призывы Трампа нефть услышала, и за два последних месяца цена упала на 30%. И вопрос сокращения добычи снова стал актуальным.



Члены ОПЕК в четверг соберутся в Вене, а в пятницу проведут переговоры с другими нефтепроизводителями, в том числе с Россией, на фоне снижения цен на нефть, вызванного слабостью глобальной экономики и беспокойством о перенасыщении рынка, главным образом из-за роста добычи в США, пишет Reuters. Telegram-канал MarketTwits уточняет, что 5 декабря в Вене будет заседать министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, на следующий день соберутся министры стран – членов ОПЕК, а уже 7 декабря состоится заседание министров всех 25 стран – участниц соглашения.



После того как президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение по ОПЕК+, но пока нет понимания по объемам нефти, рынок стал ждать сокращения, вопрос у всех только, "насколько".



Два источника Reuters в ОПЕК сказали, что центральной темой предварительных переговоров было пропорциональное сокращение добычи на 3–3,5% с уровня октября без каких-либо исключений для участников. Участники торгов обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха агентству Bloomberg о том, что пока преждевременно говорить о том, сократит ли ОПЕК+ добычу на грядущем заседании. Министр также добавил, что нет определенности по необходимым объемам сокращения добычи.



Причем неопределенность касается не только судьбы нового соглашения, но и всей "структуры" ОПЕК+. Во-первых, разрушается сама ОПЕК, после того как о своем выходе из нее объявил Катар. Да, на эту страну приходится не более 2% от общей добычи картеля (32,9 млн барр. в сутки), зато эмират является мировым лидером по продаже сжиженного природного газа. А за эмиратом могут потянуться на выход и другие (см. "НГ" от 03.12.18). А судя по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, потихоньку остывает и идея создания ОПЕК-2. В интервью ТАСС он говорил, что решений по созданию отдельного секретариата не принято и скорее всего сохранится действующая система, то есть когда сделкой занимается секретариат ОПЕК.



"Разногласий у Саудовской Аравии и РФ по вопросу сокращения добычи нефти нет, напротив – есть принципиальная договоренность по лимитам, – сказал "НГ" руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, Россия не соглашается на условия Саудовской Аравии по объемам сокращения добычи нефти из-за высокой отраслевой инерции. "Нефтехолдинги несколько месяцев назад начали ускоренно работать над восстановлением производства и запуском новых проектов из-за послаблений по сделке ОПЕК+. Теперь снова назрел разворот. Мы не можем столь же резко, как саудовцы, регулировать добычу. Там гораздо проще процессы с точки зрения консервации и остановки скважин, чем, допустим, в РФ по проектам в Западной Сибири", – поясняет Пасечник.



Вместе с тем эксперт считает, что российские нефтяные компании готовы проявлять гибкую позицию по сокращению-росту добычи. "В отрасли есть понимание, что нужно стратегически смотреть на мировой рынок – хотя в снижении цен игроки, естественно, не заинтересованы, но в целом готовы к сдерживанию. Хотя это, вероятно, потребует и коррекции сроков по запуску новых проектов", – говорит эксперт.



Пасечник не ждет долгоиграющих последствий в виде прекращения работы ОПЕК+. "Едва ли ОПЕК+ прекратит деятельность. Это было бы шоком для рынка. Таких предпосылок пока нет. Лишь американцы могут приветствовать такой сценарий. Хотя тогда от падения цен на нефть и затоваривания рухнет и вся их сланцевая индустрия", – предупреждает эксперт.



Эксперт-аналитик компании "ФИНАМ" Алексей Калачев обращает внимание, что на ситуацию может влиять слишком короткий срок с момента озвучивания политических договоренностей. "О том, что соглашение будет продлено и возможно новое сокращение добычи стало известно только на днях после встречи G20, а встреча представителей ОПЕК+ в Вене начнется через пару дней. Сомневаюсь, что конкретные параметры для утверждения будут подготовлены, а главное, согласованы за столь короткое время. Скорее мы станем свидетелями споров и непростых обсуждений, а само решение о новом снижении нефтедобычи будет перенесено на следующий год", – говорит Калачев.



По его мнению, дело не только в позиции России, но в противоречиях внутри самой ОПЕК. "Россия может пойти и на большее чем 140 тыс. барр. в сутки сокращение, и 300 тыс. барр. вполне возможно, но это вопрос торга в процессе переговоров и принятия решения на политическом уровне, – продолжает Калачев. – Позиция самой Саудовской Аравии, с одной стороны заинтересованной в более высокой цене нефти, а с другой стороны испытывающей давление со стороны США, противоречива. К тому же споры могут возникнуть вокруг самого принципа распределения квот на сокращение. Многие члены ОПЕК могут не согласиться на пропорциональный принцип. Когда в этом году понадобилось резко нарастить добычу, далеко не все смогли это сделать. Рост нефтедобычи обеспечили в основном Саудовская Аравия, ОАЭ и РФ. И я думаю, некоторые из членов ОПЕК будут настаивать, чтобы именно на эти страны и пришлась большая доля сокращения, а не распределялась на всех одинаково".



"У России и Саудовской Аравии может не быть принципиальных разногласий, их объединяет то, что нефтяники обычно хотят качать больше сырья, – сказал "НГ" руководитель аналитического департамента компании "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. Вместе с тем эксперт считает, что у России есть возможность не соглашаться на условия Эр-Рияда по добыче нефти, используя в качестве аргумента желание партнера приобрести у РФ оборонную продукцию. Что касается судьбы ОПЕК+, то Крылов предсказывает ей долгие лета. "Формат ОПЕК+, скорее всего, сохранится как это присуще любой бюрократической структуре", – полагает эксперт.



По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, с вероятностью в 55% на заседании ОПЕК+ экспортерам удастся принять решение о значительном сокращении нефтедобычи на следующий год. "На наш взгляд, на рынке на сегодняшний день присутствует достаточное количество информации в пользу данного решения. По нашим оценкам, предлагаемое картелем снижение добычи на 1,3 млн барр. /сутки исходит от Садовской Аравии. Предложение в целом аналогично параметрам сделки конца 2016 года – страны-участники пакта должны будут пропорционально снизить объемы добычи на 3-3,5%. Если основываться на "идеальной" сделке (в виде квот из вышеприведенных параметров), то сокращение Саудовской Аравии от октябрьских уровней должно составить порядка 320-370 тыс. барр./сутки, а для РФ – 340-400 тыс. барр./сутки. Однако мы считаем, что такие "равные" объемы сокращения вряд ли будут приняты на 2019 год. Представители РФ на данный момент более склонны к сокращению добычи в объемах 140-150 тыс. барр./сутки и, на наш взгляд, такие уровни квот для РФ вполне могут быть приняты. Основанием для данных предположений служат отличия в ценовых уровнях нефти, которые были бы наиболее комфортны для саудитов и РФ", - говорит Покатович.



По мнению эксперта "БКС Премьер", для ближневосточного экспортера, государственная политика которого стоит на пути масштабных реформ и требует колоссальных бюджетных вливаний, комфортным уровнем нефти является 80-90 долл/барр. "Для РФ, чей сравнительно консервативный бюджет балансируется на уровнях нефти вблизи 40 долл, как мы полагаем, комфортной ценовой конъюнктурой нефтяного рынка является диапазон в 65-70 долл/барр. Исходя из данных оценок, комфортная цена нефти для саудтиов на 30% выше чем для России. Можно предположить, что в соответствующих пропорциях могут быть "сдвинуты" и итоговые объемы сокращения для обоих экспортеров: объемы сокращения для саудовского королевства будут на 30% выше "идеальных" квот (в виде снижения на 3-3,5% от октябрьских уровней) и составят порядка 410-490 тыс. барр./сутки, а для РФ на 30% ниже – вблизи 230-280 тыс. барр./сутки", - говорит Покатович. Источник - ng.ru

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