Ашхабад взял курс на импортозамещение, - В.Панфилова

08:42 05.12.2018

Бердымухамедову придется все-таки открыть Туркменистан



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

4.12.18



Власти Туркменистана объявили о выходе из экономического и в первую очередь продовольственного кризиса. Президент Гурбангулы Бердымухамедов полагает, что проблему дефицита необходимого импорта следует решить своими силами, путем наполнения рынка дешевыми отечественными продуктами. Эксперты считают, что этот план можно реализовать только при проведении реформ и открытом рынке.



Население Туркмении, привыкшее к дотациям на услуги и товары первой необходимости, крайне недовольно. Из государственных магазинов исчезли хлеб, мука, масло, яйца. Людям приходится выстаивать многочасовые очереди, чтобы купить дешевые продукты питания. В одни руки продают по две лепешки стоимостью по 1 манату. С начала ноября в Ашхабаде ощущается нехватка муки и хлеба. На товары, которые продаются на рынках или в крупных торговых центрах по реальным, рыночным, коммерческим ценам, денег у людей нет. Национальная валюта обесценилась – на черном рынке за один доллар просят 18–20 манатов при официальном курсе 3,5 маната за 1 долл. Ухудшается ситуация с бензином. Как сообщает Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода"), в Лебапской и Дашогузской областях уже около двух недель продолжаются перебои с топливом.



Гурбангулы Бердымухамедов накануне провел видеоселекторное совещание, в ходе которого потребовал от министра торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанова сокращать импорт и наполнять рынки страны разнообразной продукцией отечественного производства по доступным ценам. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ. От главы госслужбы "Туркменстандарты" Мердана Какабаева президент потребовал осуществлять контроль качества продукции, производимой для внутреннего и внешнего рынков.



Напомним, что в сентябре в Туркменистане была презентована новая экономическая стратегия развития страны на 2019 год. На заседании Халк Маслахаты (Народного совета) Бердымухамедов сообщил, что "основным направлением будет поддержание стабильно высоких темпов экономического роста за счет интенсивного развития отраслей и диверсификации экономики, реализация крупномасштабных и особо важных инвестиционных проектов, имеющих международное и региональное значение". Он пообещал повышение заработной платы, пенсий и стипендий (не менее 10%). Объем финансирования социальной сферы должен составить 75–80% от общего объема расходов государственного бюджета, заявил туркменский лидер.



Но принятый на 2019 год бюджет уже сокращен на 12 млрд манатов. Согласно главному финансовому документу, доходная и расходная части госбюджета следующего года равны 84 млрд манатов. Доходную часть бюджета планируется выполнить за счет нефтегазовой, химической сфер, электроэнергетики, строительства.



Между тем, согласно статистике, в Туркменистане зафиксированы снижение темпов роста экономики и сокращение валютной выручки. "Основные экспортные поставки – это газ Китаю. Но денег от этого нет, они идут на погашение кредитов, взятых ранее у Пекина. До бюджета доходит мизер, и, естественно, при таком уровне поступления денежных средств складывается не просто отрицательное сальдо платежного баланса, а угрожающе отрицательное", – сказала "НГ" руководитель отдела экономики Института СНГ, доктор экономических наук Аза Мигранян. По ее мнению, есть два варианта выхода из кризиса. Это снижение импорта и доведение его до уровня экспортной выручки. Таким образом, произойдет балансирование платежных ресурсов. Либо надо переходить на параллельный выпуск собственной продукции. "И первый, и второй варианты затруднительны. Поскольку качество производимой продукции низкое, ее ассортимент узок, и полностью перекрыть спрос по всем видам товаров вряд ли удастся", – отметила Мигранян. Эксперт считает задачу снижения импорта относительной. "Ашхабаду вряд ли удастся полностью реализовать политику импортозамещения. По крайней мере с тем уровнем инвестиций, технологий и потенциальных предпринимательских возможностей, которые есть у страны", – подчеркнула Мигранян.