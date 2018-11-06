 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.12.2018
14:25  Дело Жомарта Ертаева: Казахстан давит на Россию
14:21  "Царь у нас хороший". Как живет родное село Назарбаева?
14:20  Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин
14:16  Как Горбачев "слил" СССР: анатомия предательства, - Д.Дробницкий
13:56  Казахстан. Осень тревоги нашей, - ЦСПИ "Стратегия"
10:24  Треугольник Примакова. Сближение Китая с Индией открывает путь новому миропорядку, - И.Ходаков
10:21  Франция на пути к хаосу, - Томас Ханке
09:29  Голодомор на территории Украины 1932-1933 годов - фальсификация, - Олег Артюшенко
09:26  Монголы против исламского мира - война на уничтожение, - Сесар Сервера
09:20  Сотрудникам УзбДПС запретили засады
09:04  Мирзиеев реорганизовал Национального авиа-перевозчика Узбекистана
09:00  Рейтинг-прогноз землетрясений для стран Центральной Азии на 2019 год
08:44  Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию, - Алексей Балашов
08:42  Ашхабад взял курс на импортозамещение, - В.Панфилова
08:39  Москва поставила ОПЕК+ под угрозу, - А.Комраков
00:34  Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по Договору РСМД
00:25  Курдо-турецкая война в Турции и Сирии, - С.Шакарянц
00:15  В Китае исчез ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении первых генно-модифицированных детей
00:03  Узбекистан не Исламский-3, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
00:01  Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе
Вторник, 04.12.2018
23:30  В Одессе умер экс-лидер мятежных кыргызстанских узбеков Кадыржан Батыров
22:09  АБР дразнит Рахмона "безвозмездной помощью" в $340 млн
21:26  Почему таджики и узбеки усиленно учат русский язык, - САМ
20:22  В Генштабе и Госкомобороны Киргизии выявлены "нарушения на 339 миллионов сомов"
20:18  В Италии арестован предполагаемый главарь мафии "Коза ностра" - 80-летний ювелир Сеттимо Минео
17:00  Задержана одна из главных кыргызских таможенниц - г-жа Мамбетжунушева
14:07  Будни Кыргызстана. Чаткальских басмачей, отмудохавших милиционеров, водворили в СИЗО
13:36  Монголия готовится к 50-ти градусным морозам и сильным метелям
13:18  Таджикистан. Новая концепция пропаганды Мухиддина Кабири и заповеди Йозефа Геббельса, - С.Мирзорахматов
11:47  Пятьдесят оттенков желтого. Массовые протесты во Франции
11:44  "ВИЧ-фобия". В Кыргызстане лишь половина ВИЧ-инфицированных получает регулярное лечение
11:40  Вытек из ОПЕК: выход Катара из организации не несет рисков рынку
11:35  Global Times: Мировая экономика получила второй шанс
11:34  Казино "Трамп-Кремль". Почему Трамп так и не построил небоскреб в Москве
11:26  Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину "сдать оружие", - СП
11:24  Госзаказ на модернизацию... истории Казахстана. Кому это нужно? - Ч.Лаумулин, Д.Ашимбаев
11:22  Алишер Усманов требует опровержения сообщения о своих связях с вором в законе Шакро Молодым
11:17  "Мы будем работать жестко, но строго...", - ТаджГенерал от ОТО Шох Искандаров
11:16  В Кремле объяснили, почему Путин "дал пять" саудовскому принцу
11:12  Washington Post: Трамп "разоружил" США перед встречей с Цзиньпином?
11:10  Казахстан подвесит свои новые космо-спутники на американскую ракету Falcon 9
11:07  Мирзиеев освободит Узбекистан от хлопка... Через 3 года
10:08  Туркменских мафиози заставили каяться в прямом эфире
09:38  США – Китай: смутные перспективы перемирия в торговой войне, - В.Пироженко
09:35  Считать ли выборы в Армении свободными? - В.Катасонов
09:16  Катар подготовил странам ОПЕК нефтяной сюрприз, - О.Соловьева
09:04  "Прекрасный отец, муж и друг" американский адмирал Стирни покончил с собой. Как выяснилось
03:00  "Обратная сторона медали" или о чем история умолчала. Отзыв на статью "Как "отжимают" жилье в Ташкенте"
00:11  КазБанки идут на дно, в МинЭнерго - аресты, а в остальном все Казпрекрасно, - Д.Ашимбаев
00:09  Уйгурка рассказала Конгрессу США о пребывании в лагере в Китае
00:06  Аргентинский эндшпиль между Путиным и Эрдоганом, - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию, - Алексей Балашов
08:44 05.12.2018

Известный программист и один из создателей блокчейн-платформы Augur Мэтт Листон объявил о создании новой религии, которую он назвал "Зеро экс омега". По словам Листона, на создание нового движения его вдохновили возможности блокчейн-технологий для достижения консенсуса как в больших, так и в малых группах.

На презентации своего "учения" Листон раздал присутствующим 40 (сакральное число!) экземпляров "пламенной бумаги" (flame paper): документа, в котором разъясняется модель управления новой религией.

По идее Листона, такая форма организации станет новым способом "поощрения роста осведомленности" о высоких технологиях и воссоздания модели коллективного сознания на базе консенсуса, достигаемого при помощи блокчейна. Сам себя Листон не называет пророком, хотя и не отрицает своей ведущей роли в новой структуре: "Было бы неправильным говорить о том, что я не имею никакого значения в религии, которую сам же и основал. Но тем не менее мне не нравится то, как меня пытаются называть".

Листон подчеркивает, что его учение-система на блокчейне (за основу взята платформа Ethereum) подойдет как для новообращенных, так и для приверженцев давно сформировавшихся систем верований. "Мы повысим уровень индивидуального взаимодействия с религиозной структурой по принципу группового участия в коллективном сознании, где сама структура является богом", – говорится в заявлении основателя блокчейн-культа.

С помощью проекта верующие смогут участвовать в выборах религиозных лидеров, отдавать десятину, финансировать религиозные проекты и делать пожертвования.

Главное, что роднит крипторелигию с другими движениями, по мнению Листона и его соратницы художницы Эйвери Сингер, – это приоритет коллективного разума над индивидуальным.

На первый взгляд затея Листона кажется не более чем пиар-акцией обиженного ИТ-гуру. Однако ценность мероприятия в том, что программист впервые попытался внедрить блокчейн в такую тонкую и тяжело поддающуюся инновациям сферу, как религия. Не выдвигая никаких революционных идей, моральных норм и не создавая новую обрядность, Листон попытался дать религиозным движениям то, чего им так не хватает в последнее время и что приводит их к кризисам и оттоку адептов, – подобие горизонтальной сети в структуре и участие каждого верующего в решении важнейших вопросов религии.

В связи с этим у специалистов и просто наблюдателей возник вопрос: сможет ли идея Листона применить блокчейн в духовной сфере, преодолеть историческую иерархичность традиционных религий и победить саму тягу к выстраиванию такой иерархии?

Обычно, говоря о крушении вертикально организованного мира, упоминают транснациональные корпорации и Интернет. Действительно, сетевая организация и разветвленность этих структур помогают им в успешном функционировании, в том числе и в борьбе с контролем со стороны государственных органов.

Однако в последнее время наметилась иная тенденция. Все больше правозащитных организаций и сторонников сетевой свободы бьют тревогу: по всему миру ужесточается законодательство в области Интернета. Пионерами здесь традиционно выступают Китай, Иран, КНДР. В последнее время в этом направлении активно движется и Россия. Под угрозой блокировки и уголовного преследования по всему миру ведется наступление на политически, идеологически или нравственно неугодную информацию. Отдельные материалы и целые сайты блокируются по решению судов и без оных.

Под предлогом заботы о сохранности персональных данных пользователей, а также борьбы с терроризмом во всем мире ужесточаются требования к хранению данных, их локализации, что само по себе наносит серьезный удар по сетевой организации Интернета. Кроме того, ведется наступление на приватность в Сети: блокируются мессенджеры, использующие недоступное для спецслужб шифрование, власти и бизнес все чаще получают внесудебный доступ к переписке и другим пользовательским данным.

Дело дошло до того, что один из создателей Интернета – Тим Бернерс-Ли, разочаровавшись в пути развития своего детища, объявил о создании нового проекта Solid. Новая сеть призвана дать второй шанс децентрализованному и анонимному обмену данными. Пока же романтики первопроходцы Интернета пытаются выжить в жестком капиталистическом и постмодернистском мире, глобальная Сеть движется в направлении все большего контроля, централизации и иерархичности.

И так же как в Сети локализуют данные, политические силы во всех странах стремятся "локализовать" национальные церкви, избавив их от влияния из-за рубежа. Такие ситуации мы наблюдаем в последнее время с православной церковью в Украине, с католической общиной в Китае, с исламом во Франции и России.

Однако в случае с Интернетом национализация его сегментов играет против его всемирной сетевой структуры, создает полузакрытые интранеты. В то время как для мировых религий выход отдельных общин и национальных церквей из-под влияния материнских кафедр (Московского или Вселенского патриархатов, Ватикана, иранских аятолл или аравийских муфтиев) работает на развитие отдельных ячеек Всемирной сети без единого центра.

Таким образом, один и тот же процесс дает совершенно разные эффекты в религиозной и технологической сферах. И хотя консервативное крыло в традиционных религиях изо всех сил старается сохранить строгую иерархичную структуру, порой прибегая для этого к помощи властей и различных политических сил, вызовам XXI века невозможно противостоять, оставаясь в косной структуре минувших тысячелетий. Сможет ли стать Интернет помощником в преодолении иерархичности и выстраивании принципиально новой сетевой структуры традиционных религий, покажет время. Ныне же можно с уверенностью говорить лишь о том, что транспарентность современного общества, немалую роль в которой играет Всемирная сеть, ставит перед религиозными организациями вызовы совершенно другого уровня.

Скандалы различного уровня и накала всегда сотрясали закрытые жреческие корпорации всех религиозных организаций – от Древнего Египта и шраманского периода в Индии до Православной российской церкви в начале XX века и Католической церкви в начале века XXI. Сегодня, с развитием Всемирной сети и невозможностью долго сохранять тайное, закрытой иерархической корпорации духовенства нанесен серьезный удар. Например, в октябре с.г. компания InfoWatch опубликовала статистику утечек из информационных систем религиозных организаций. Помимо компрометации персональных данных членов сообщества, в СМИ за две недели до официального опубликования утек отчет о педофилии в Католической церкви Германии.

Религиозные организации вынуждены становиться более открытыми, принимать непопулярные в среде духовенства решения. На сегодня, на мой взгляд, у ситуации есть два выхода: более строгий отбор в священство и контроль за священнослужителями; в противном случае при дальнейших попытках замалчивать и скрывать неподобающее поведение клира религиозные организации неизбежно почувствуют отток прихожан, которые "проголосуют ногами".

Еще один вызов, который преподносят новые технологии современному обществу и в том числе религиозным организациям, – проблема этики в искусственном интеллекте. Нет сомнений, что появятся идеи вслед за блокчейном внедрить в религиозную жизнь и технологии, основанные на искусственном интеллекте. А эта область скользкая, вторгающаяся в сферу разума и сознания, и к тому же она может привести к весьма специфическим результатам в этическом плане.

6.11.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543988640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев: Сенат Казахстана готов наращивать сотрудничество с Парламентом Канады
- За 11 месяцев текущего года экспорт говядины составил 14,5 тыс. тонн - Минсельхоз РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года №787
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №792
- Кадровые перестановки
- Осень тревоги нашей
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-ноябрь 2018 года составила 4,6%
- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам кинематографии
- "Сәтті Жұлдыз" поддержит МСБ в торговле
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  