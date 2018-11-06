Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию, - Алексей Балашов

08:44 05.12.2018 Известный программист и один из создателей блокчейн-платформы Augur Мэтт Листон объявил о создании новой религии, которую он назвал "Зеро экс омега". По словам Листона, на создание нового движения его вдохновили возможности блокчейн-технологий для достижения консенсуса как в больших, так и в малых группах.



На презентации своего "учения" Листон раздал присутствующим 40 (сакральное число!) экземпляров "пламенной бумаги" (flame paper): документа, в котором разъясняется модель управления новой религией.



По идее Листона, такая форма организации станет новым способом "поощрения роста осведомленности" о высоких технологиях и воссоздания модели коллективного сознания на базе консенсуса, достигаемого при помощи блокчейна. Сам себя Листон не называет пророком, хотя и не отрицает своей ведущей роли в новой структуре: "Было бы неправильным говорить о том, что я не имею никакого значения в религии, которую сам же и основал. Но тем не менее мне не нравится то, как меня пытаются называть".



Листон подчеркивает, что его учение-система на блокчейне (за основу взята платформа Ethereum) подойдет как для новообращенных, так и для приверженцев давно сформировавшихся систем верований. "Мы повысим уровень индивидуального взаимодействия с религиозной структурой по принципу группового участия в коллективном сознании, где сама структура является богом", – говорится в заявлении основателя блокчейн-культа.



С помощью проекта верующие смогут участвовать в выборах религиозных лидеров, отдавать десятину, финансировать религиозные проекты и делать пожертвования.



Главное, что роднит крипторелигию с другими движениями, по мнению Листона и его соратницы художницы Эйвери Сингер, – это приоритет коллективного разума над индивидуальным.



На первый взгляд затея Листона кажется не более чем пиар-акцией обиженного ИТ-гуру. Однако ценность мероприятия в том, что программист впервые попытался внедрить блокчейн в такую тонкую и тяжело поддающуюся инновациям сферу, как религия. Не выдвигая никаких революционных идей, моральных норм и не создавая новую обрядность, Листон попытался дать религиозным движениям то, чего им так не хватает в последнее время и что приводит их к кризисам и оттоку адептов, – подобие горизонтальной сети в структуре и участие каждого верующего в решении важнейших вопросов религии.



В связи с этим у специалистов и просто наблюдателей возник вопрос: сможет ли идея Листона применить блокчейн в духовной сфере, преодолеть историческую иерархичность традиционных религий и победить саму тягу к выстраиванию такой иерархии?



Обычно, говоря о крушении вертикально организованного мира, упоминают транснациональные корпорации и Интернет. Действительно, сетевая организация и разветвленность этих структур помогают им в успешном функционировании, в том числе и в борьбе с контролем со стороны государственных органов.



Однако в последнее время наметилась иная тенденция. Все больше правозащитных организаций и сторонников сетевой свободы бьют тревогу: по всему миру ужесточается законодательство в области Интернета. Пионерами здесь традиционно выступают Китай, Иран, КНДР. В последнее время в этом направлении активно движется и Россия. Под угрозой блокировки и уголовного преследования по всему миру ведется наступление на политически, идеологически или нравственно неугодную информацию. Отдельные материалы и целые сайты блокируются по решению судов и без оных.



Под предлогом заботы о сохранности персональных данных пользователей, а также борьбы с терроризмом во всем мире ужесточаются требования к хранению данных, их локализации, что само по себе наносит серьезный удар по сетевой организации Интернета. Кроме того, ведется наступление на приватность в Сети: блокируются мессенджеры, использующие недоступное для спецслужб шифрование, власти и бизнес все чаще получают внесудебный доступ к переписке и другим пользовательским данным.



Дело дошло до того, что один из создателей Интернета – Тим Бернерс-Ли, разочаровавшись в пути развития своего детища, объявил о создании нового проекта Solid. Новая сеть призвана дать второй шанс децентрализованному и анонимному обмену данными. Пока же романтики первопроходцы Интернета пытаются выжить в жестком капиталистическом и постмодернистском мире, глобальная Сеть движется в направлении все большего контроля, централизации и иерархичности.



И так же как в Сети локализуют данные, политические силы во всех странах стремятся "локализовать" национальные церкви, избавив их от влияния из-за рубежа. Такие ситуации мы наблюдаем в последнее время с православной церковью в Украине, с католической общиной в Китае, с исламом во Франции и России.



Однако в случае с Интернетом национализация его сегментов играет против его всемирной сетевой структуры, создает полузакрытые интранеты. В то время как для мировых религий выход отдельных общин и национальных церквей из-под влияния материнских кафедр (Московского или Вселенского патриархатов, Ватикана, иранских аятолл или аравийских муфтиев) работает на развитие отдельных ячеек Всемирной сети без единого центра.



Таким образом, один и тот же процесс дает совершенно разные эффекты в религиозной и технологической сферах. И хотя консервативное крыло в традиционных религиях изо всех сил старается сохранить строгую иерархичную структуру, порой прибегая для этого к помощи властей и различных политических сил, вызовам XXI века невозможно противостоять, оставаясь в косной структуре минувших тысячелетий. Сможет ли стать Интернет помощником в преодолении иерархичности и выстраивании принципиально новой сетевой структуры традиционных религий, покажет время. Ныне же можно с уверенностью говорить лишь о том, что транспарентность современного общества, немалую роль в которой играет Всемирная сеть, ставит перед религиозными организациями вызовы совершенно другого уровня.



Скандалы различного уровня и накала всегда сотрясали закрытые жреческие корпорации всех религиозных организаций – от Древнего Египта и шраманского периода в Индии до Православной российской церкви в начале XX века и Католической церкви в начале века XXI. Сегодня, с развитием Всемирной сети и невозможностью долго сохранять тайное, закрытой иерархической корпорации духовенства нанесен серьезный удар. Например, в октябре с.г. компания InfoWatch опубликовала статистику утечек из информационных систем религиозных организаций. Помимо компрометации персональных данных членов сообщества, в СМИ за две недели до официального опубликования утек отчет о педофилии в Католической церкви Германии.



Религиозные организации вынуждены становиться более открытыми, принимать непопулярные в среде духовенства решения. На сегодня, на мой взгляд, у ситуации есть два выхода: более строгий отбор в священство и контроль за священнослужителями; в противном случае при дальнейших попытках замалчивать и скрывать неподобающее поведение клира религиозные организации неизбежно почувствуют отток прихожан, которые "проголосуют ногами".



Еще один вызов, который преподносят новые технологии современному обществу и в том числе религиозным организациям, – проблема этики в искусственном интеллекте. Нет сомнений, что появятся идеи вслед за блокчейном внедрить в религиозную жизнь и технологии, основанные на искусственном интеллекте. А эта область скользкая, вторгающаяся в сферу разума и сознания, и к тому же она может привести к весьма специфическим результатам в этическом плане.



6.11.18 Источник - ng.ru

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