Мирзиеев реорганизовал Национального авиа-перевозчика Узбекистана

09:04 05.12.2018

ПРЕЗИДЕНТ РЕОРГАНИЗОВАЛ "УЗБЕКИСТОН ХАВО ЙУЛЛАРИ"

Президентским указом на основе НАК создаются акционерные общества "Uzbekistan Airways" и "Uzbekistan Airports", сообщает пресс-служба лидера.



ГУП, входящие в состав НАК, преобразованы в общества с ограниченной ответственностью: в их числе - провайдер услуг по ТОиР Uzbekistan Airways Technics и 11 аэропортов страны.



Госдоля в уставных фондах воздушных гаваней переходит к "Uzbekistan Airports".



Кроме того, создается ООО "Uzbekistan Нelicopters" на базе ГУП "Авиакомпания специальных авиационных работ".



Госпредприятие "Центр "Узаэронавигация" передается в ведение Кабинета министров страны, а с 1 января 2019 г. создается Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов.