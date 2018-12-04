 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 04.12.2018
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    Узбекистан   | 
Мирзиеев реорганизовал Национального авиа-перевозчика Узбекистана
09:04 05.12.2018

ПРЕЗИДЕНТ РЕОРГАНИЗОВАЛ "УЗБЕКИСТОН ХАВО ЙУЛЛАРИ"
Президентским указом на основе НАК создаются акционерные общества "Uzbekistan Airways" и "Uzbekistan Airports", сообщает пресс-служба лидера.

ГУП, входящие в состав НАК, преобразованы в общества с ограниченной ответственностью: в их числе - провайдер услуг по ТОиР Uzbekistan Airways Technics и 11 аэропортов страны.

Госдоля в уставных фондах воздушных гаваней переходит к "Uzbekistan Airports".

Кроме того, создается ООО "Uzbekistan Нelicopters" на базе ГУП "Авиакомпания специальных авиационных работ".

Госпредприятие "Центр "Узаэронавигация" передается в ведение Кабинета министров страны, а с 1 января 2019 г. создается Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов.

Источник - vesti.uz
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