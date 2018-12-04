Сотрудникам УзбДПС запретили засады

09:20 05.12.2018

СОТРУДНИКАМ ДПС ЗАПРЕТИЛИ ЗАСАДЫ

Сотрудникам Дорожно-патрульной службы правпостановлением запретили вести скрытый надзор на дорогах, сообщает министерство внутренних дел Узбекистана.

Документом отмечается, что сотрудники ДПС осуществляют свои служебные задачи открыто в экипировке, установленной МВД.



Отдельно подчеркивается, что с 1 июля 2019 года сотрудники ДПС обязаны иметь при себе мобильные видеокамеры.