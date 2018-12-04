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|Сотрудникам УзбДПС запретили засады
09:20 05.12.2018
СОТРУДНИКАМ ДПС ЗАПРЕТИЛИ ЗАСАДЫ
Сотрудникам Дорожно-патрульной службы правпостановлением запретили вести скрытый надзор на дорогах, сообщает министерство внутренних дел Узбекистана.
Документом отмечается, что сотрудники ДПС осуществляют свои служебные задачи открыто в экипировке, установленной МВД.
Отдельно подчеркивается, что с 1 июля 2019 года сотрудники ДПС обязаны иметь при себе мобильные видеокамеры.