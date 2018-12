Голодомор на территории Украины 1932-1933 годов - фальсификация, - Олег Артюшенко

09:29 05.12.2018 В этой статье мы покажем, что в 1932 году на Украине не было голода. Голод был организован украинскими националистами при поддержке заинтересованных западных держав весной 1933 года. Националисты преднамеренно расширили хронологические рамки "голодомора", чтобы скрыть свое преступление против своего собственного народа



Олег Артюшенко, aurora.network, 30 ноября



Объем подтверждающих этот факт документов значителен. Он позволяет снять обвинение в адрес Иосифа Сталина, СССР, России, русского народа в причастности к намеренной гибели своих братьев украинцев в количестве, по последним данным украинцев, 3 941 000 человек.

Ученые уже раскрыли правду об украинском голодоморе 1932-1933 годов. Настала очередь показать общественности историю происхождения и организации "голодоморов", как средства дестабилизации страны и организации цветных революций. Документы по Украине были рассекречены в декабре 2003 года. Они должны стать достоянием мировой общественности. Украинские националисты и страны, их поддерживающие, преднамеренно не хотят провести объективное расследование, кто и зачем организовал Голодомор на Украине в 1933 году.

В нашем расследовании использованы рассекреченные документы, которые в наиболее полном объеме содержит книга И. И. Чигирина "Миф и правда о "Сталинском голодоморе". Об украинской трагедии в 1932-1933 годах" (Великие Луки, 2009), а также ряд других не менее важных источников.



Создатели идеи Голодомора для отрыва Украины от СССР. Гитлер и украинские националисты

В 1950-е годы против сталинского руководства Советского Союза было выдвинуто обвинение в том, что голод 1932-1933 годов был спровоцирован для уничтожения крестьянства - базы украинского национализма. Тогда это обвинение не получило поддержки в научном мире, так как не подтверждалось никакими историческими документами (не получит она поддержки ученых, как мы покажем ниже, и позднее). В пятидесятые ученые уже хорошо знали, автором идеи организации "голодомора" с целью отрыва Украины от СССР был Адольф Гитлер. Впервые эта мысль главного нациста" появилась в его книге "Майн Кампф" в 1926 году.

Материал для антисоветской пропаганды нацисты и итальянские фашисты-антикоминтерновцы взяли яркий: массовое сокращение населения земли в результате шестой эпидемии холеры и пандемии испанского гриппа (чумы, новой "черной смерти"), начавшейся сразу после окончания Первой мировой войны и бушевавшей до 1926 года. Небывалый размах болезней проходил на фоне расцвета медицины в Европе и стал объектом изучения и появления иллюстративного материала.

В дополнение к "испанке" в это же время 24 года свирепствовала шестая пандемия холеры, охватившая Азию, Африку и Европу. Эта эпидемия бушевала до 1926 года. Только за первые полтора года она унесла сотни миллионов человек и была воспринята как апокалипсис. Шестая пандемия случилась в 1899-1923 годах. В России от этой эпидемии в первой четверти XX века погибло более 500 тысяч человек. На фоне эпидемий свирепствовал голод.

Испанский грипп, начавшийся в последние месяцы Первой мировой войны, заразил около 500 миллионов человек, или 29,5% населения планеты. Умерло приблизительно от 50 до 100 миллионов человек или 2,7-5,3% населения Земли. По разным подсчетам, он унес в 10-20 раз больше жизней, чем 4 года кровопролитных сражений. В ряде стран летальность среди зараженных составила 10-20%. Особенно пострадали США.

В целом, между 1918 и 1920 годами эпидемия гриппа-испанки унесла 20 миллионов человек в США и Европе, но никто не осудил правительства этих стран за убийства своих граждан. Остается фактом, что данные правительства не могли ничего противопоставить эпидемиям этого рода. Только с открытием пенициллина во время Второй мировой войны стало возможным эффективно бороться с эпидемиями.

В России первая волна гриппа не была масштабной и осталась незамеченной. В августе-сентябре 1918 года в Россию пришла вторая волна эпидемии. Сведения о развитии эпидемии начали поступать в Народный Комиссариат Здравоохранения. Сообщения с мест указывали на сильное распространение эпидемии, высокий процент смертности и серьезные сопутствующие легочные явления, кровохаркание, благодаря которым заболевание напоминало легочную чуму.

Сначала эпидемия разразилась на Украине, спровоцировав в Киеве до 700 тысяч заболеваний, то есть почти поголовно поразив все население; смертность составила 1,5%. В русских губерниях "испанская" болезнь впервые появилась в Мстиславле (Могилевская губерния) 13 августа 1918 года и сразу приняла огромный масштаб. В конце августа грипп проник Воронежскую, Рязанскую, Курскую, Смоленскую, Петроградскую и Орловскую губернии, а через две недели и на Урал. К осени эпидемия охватила всю Россию. В Московской губернии массовый характер заболевания "испанкой" приняли в первой половине октября.

Нацисты первыми использовали эти материалы для информационной войны на Украине, обвинения в смерти людей в результате большевистской политики. Такая информация и сегодня бытует в умах не только обывателя, но и ряда российских ученых. Фотографии трагедии первой половины 20-х годов XX века стали иллюстративным материалом для подтверждения "большевистского геноцида" на Украине и голода, организованного большевиками в первые годы революции. Статистические данные естественного сокращения людей (во всей Европе) как следствия Первой мировой войны и пандемии использовали для подтверждения числа "жертв коммунизма". В России эта трагедия еще дополнилась гражданской войной и иностранной интервенцией.

Современные демографы подчеркивают, что демографические процессы не линейны и зависят от множества факторов. Так Б. А. Борисов, использовав методику исследований, основанную на общей оценке демографических потерь ту самую, что и украинский историк С. В. Кульчицкий, получил, что в США во второй половине 20-х годов население сократилось на 7 миллионов человек. По Кульчицкому, голодомор на Украине унес 4 649 000 жизней. От этих цифр отталкиваются парламенты 11 стран мира, признавших голодомор на Украине. Апелляционный суд города Киева в 2010 году принял во внимание вывод судебной научно-демографической экспертизы Института демографии и социальных исследований АН Украины: "Вследствие содеянного геноцида в Украине погибло 3 941 000 человек, из них: в течение февраля - декабря 1932 года - 205 000 человек, в 1933 году - 3 598 000 человек, в первой половине 1934 года - 138 000 человек"



Украинские политические деятели - манипуляторы общественным сознанием

Для манипуляции общественным сознанием на Украине используют другие цифры - 10-15 миллионов человек, например, в школах: "Мамо, а ти знаєш, у 33-му році кацапи вивезли все зерно з України і 10 мільйонів українців померло. …Возмущает цинизм политпропагандистов, которые хотят на генетическом уровне вбить в подсознание целого поколения ужас перед голодом и ненависть к России как его причине. "Голодомор" превращают в часть общественного бытия граждан Украины, делают неотъемлемой частью их мироощущения", - Бердник Мирослава

Ющенко, выступая перед населением, говорил о 10 миллионах жертв голодомора.

Такие цифры Президент Украины выдал, например, школьникам села Попельня Житомирской области 21 ноября 2007 года. К ним он добавлял: еще 10 миллионов погибших в ходе репрессий, 10 миллионов раскулаченных и вывезенных в Сибирь и там погибших, 10 миллионов убитых в ходе Второй мировой войны (для Ющенко война не Отечественная). Таким образом, по Ющенко, с 1932 по 1945 год население потеряло 40 миллионов человек. Его последователи доводят эту цифру до 50 миллионов. 40-50 миллионов погибших украинцев - это цифры при численности населения Украины в 1932 году - 31 901 400 человек, согласно ЦДАЖР СРСР ф. 316, оп. 57, спр. 15, арк. 2.

Механизм манипулирования сознанием общества с политическими целями мастерски раскрыт советским и российским ученым Сергеем Георгиевичем Кара-Мурзой в его книге, учебном пособии для студентов "Манипуляция сознанием" (М.: Алгоритм, 2001). В 17 главе "Воздействие на оснащение ума" в программах информационных войн особо отмечает эффективность разрушения у человека способности "взвешивать" явления, утраты чувства меры при манипуляции с числами.

Сергей Георгиевич Кара-Мурза (род. 1939, Москва) - доктор химических наук, профессор, автор работ по истории СССР, теоретик науки, социолог, политолог и публицист. Главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН:

"Речь идет не о том, что человек теряет инструмент измерения и снижает точность, "меряет на глазок", он теряет саму систему координат, в которую мы помещаем реальность, чтобы ориентироваться в ней и делать более или менее правильные выводы"

"Самой крупной кампанией по манипуляции сознанием с помощью числа былисталинские репрессии, общественное сознание до сих пор отвергает всякую рациональную информацию о действительных количественных масштабах репрессий. А значит, именно их количественная сторона была важна для манипуляторов", - С.Г. Кара-Мурза, "Манипуляция сознанием"

В тесной связи с этой кампанией является манипулирование числами о "кулацких ссылках". Так, у большинства отложилось в сознании, что в "кулацкую ссылку" были отправлены миллионы крестьян. Писатель Олег Платонов пишет:

"За годы коллективизации и "pаскулачивания" было сослано пpимеpно 7-8 миллионов крестьян, несколько миллионов крестьян было заключено в лагеpя и тюpьмы". "Сегодня имеется настолько дотошно пpовеpенная статистика тюpем и лагеpей, что подобное утвеpждение выглядит нелепо. И что значит "сослано 7-8 миллионов крестьян"? Ведь вместе с членами семьи это составляет 35-40 млн. человек! Иногда количество сосланных крестьян выражают тотальным термином: все "справные работники". Современные архивные исследования, которые были проведены с перекрестным изучением самых разных, независимых учетных документов дали надежные результаты: в 1930-1931 годах на спецпоселения ("кулацкая ссылка") было выслано 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. Это - 1,5% крестьянских дворов. Все "справные работники" таким образом "составляли чуть больше одной сотой нашего крестьянства - нелепость. Излишне здесь останавливаться на том, что мы не обсуждаем суть этой трагедии нашего крестьянства и всей страны. Мы только отмечаем: используя количественные образы, на этой трагедии грели руки манипуляторы сознанием.

Схожий стереотип был создан в связи с судьбой советских военнопленных после освобождения их из немецкого плена. В массовое сознание была внедрена мысль, что их всех сразу отправляли в ГУЛАГ на Колыму, где они и сгинули. …В последние годы данные были проверены разными методами и сегодня сомнений не вызывают. Итог такой. В фильтрационных лагерях, созданных в конце 1941 года для проверки бывших в плену военнослужащих, благополучно прошли проверку и были отправлены в армию, во внутренние войска или на работу в промышленность свыше 95% рядовых и сержантов, 4% было арестовано. Из числа офицеров в войска через военкоматы было отправлено 60,4%, в штурмовые батальоны 36,1%, арестовано 2,9%. Офицерам наказание строже (штурмовые батальоны) - но ведь фронт, а не Колыма".

Советский и российский историк и писатель, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Антон Владимирович Антонов-Овсеенко (1920-2013) писал в своей статье:

"По данным Управления общего снабжения ГУЛАГа, на довольствии в местах заключения состояло без малого 16 миллионов - по числу пайкодач в первые послевоенные годы"

Сергей Кара-Мурза разоблачает эту фальсификацию:

"В списке лиц, пользовавшихся этим документом, фамилия Антонова-Овсеенко отсутствует. Следовательно, он не видел этого документа и приводит его с чьих-то слов, причем с грубейшим искажением смысла. Если бы А. В. Антонов-Овсеенко видел этот документ, то наверняка бы обратил внимание на запятую между цифрами 1 и 6, так как в действительности осенью 1945 года в лагерях и колониях ГУЛАГа содержалось не 16 млн., а 1,6 млн. заключенных. В материалах всесоюзных переписей населения 1937 и 1939 годов численность спецконтингента НКВД группы "В" (заключенные и трудпоселенцы) совпадает с нашими данными, взятыми из статистической отчетности ГУЛАГа НКВД СССР, тюремного управления НКВД СССР и Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР"

Как несложно: убрал запятую, запустил число в СМИ - и сотни миллионов человек верят. А когда возник стереотип, никакие доводы разума уже манипулятору не страшны.

Нам остается плавно перейти к манипулированию общественным сознанием, предпринятым нацистами, американцами и украинскими националистами в течение полувека, с 1930-х по 1980-е годы, что и привело к трагедии на современной Украине. К сожалению, манипуляторы своей цели достигли.

Продолжаем разоблачение одной из величайших фальсификаций новейшей истории, задуманной еще Адольфом Гитлером и затем реализованной украинскими националистами и пятой колонной в СССР. В первой части мы поговорили об эпидемии испанки, которая дала врагам советской власти выразительный иллюстративный материал для манипуляции сознанием, и разобрали технологии управления массовым сознанием с помощью цифр и чисел.

Перейдем к разбору конкретных примеров подлога иллюстраций, которые использовались и продолжают использоваться для аргументации легенды Голодомора. Кроме того, мы рассмотрим феномен мирового экономического кризиса 1929-1939 годов, затронувшего все страны и континенты, а также сопоставим, каким в действительности был уровень жизни и благосостояния народных масс в тридцатые годы в СССР и в США.

Голодомор в информационной войне нацистов был направлен на создание в украинском обществе представления об СССР "как об империи зла", на оправдание фашистской агрессии. Вырванные из общего контекста истории причины сокращения населения в первой четверти XX века нацисты стали объяснять сугубо сталинской экономической политикой коллективизации и индустриализации, и, прежде всего, "преднамеренным геноцидом" в отношении украинского народа.

Источниками для идеи Голодомора стали трагические события, которые произошли как в России, так и во всей Европе, на фоне больших политических и экономических потрясений, дополненных эпидемиями. Их следствием был голод и резкое сокращение населения. Первая волна голода потрясла мир уже в первой половине 20-х годов. В нацистской пропаганде голод 1922-1923 годов в России, который определялся комплексом причин (последствия Первой мировой войны, революция, вмешательство стран Антанты в русскую революцию, эпидемии), увяжут с экономической политикой большевиков.



Манипулирование образами: разработка информационного сопровождения материалов об украинском Голодоморе в 30-80-е годы XX века

"Толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ в свою очередь вызывает другие, не имеющие никакой логической связи с первым… Только образы могут увлечь ее, или породить в ней ужас и сделаться двигателями ее поступков", - Гюстав Лебон. "Психология народов и масс"

Большое число фотографий в украинской литературе, подтверждающей гуманитарную катастрофу под названием "Голодомор 1932-1933 годов"? заимствовано из материалов, собранных в России в начале 20-х годов XX века известным норвежским полярным исследователем, ученым Фритьофом Нансеном.

После Первой мировой войны Нансен получил большую международную известность как общественный деятель, борец с гуманитарной катастрофой, которая особенно потрясла Россию, как ему было известно, не без помощи ее бывших союзников по Антанте. В 1920-1922 годах он был Верховным комиссаром по делам беженцев от Лиги Наций, а в 1921 году по поручению Международного Красного Креста для спасения голодающих в России создал комитет "Помощь Нансена". Комитет выпускал агитационные материалы, которые распространялись во многих странах для того, чтобы привлечь внимание правительств и общественности к тяжелому положению голодающих в Поволжье и других частях России и обеспечить сбор денежных средств. В число пострадавших районов входил и юг Украины. В 30-е годы материалы стали использовать нацисты, особенно из украинской диаспоры. Было решено выдать их за свидетельства голода 1932-1933 годов, но без выкладок, и, конечно, без сносок на Нансена.

Фритьоф Нансен (1861-1930), доктор зоологии, основатель физической океанографии, удостоен наград многих стран, в том числе России. Именем Нансена названы географические и астрономические объекты, в том числе кратер на Северном полюсе Луны. Политический и общественный деятель, гуманист, филантроп, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год.Все авторы, писавшие о Нансене, подчеркивали его патриотизм, однако, будучи последовательным норвежским патриотом, он резко выступал против национализма (Буманн-Ларсен Тур. Амундсен. - М.: Молодая гвардия, 2005).

Нансен не мог и предположить, какую услугу окажет архив фотоматериалов украинским националистам и Гитлеру. Просмотр фальсификаций, заимствованных из "архива Нансена" позволяет получить представление о масштабах фабрикации "дела о Голодоморе" с целью "вызволения Украины" из СССР.

Для дизайна марки использована фотография из архива Нансена девочки из Башкирии (Бугуруслан), 1921. Ниже мы видим эту фотографию, подтверждающую голодомор на Украине в 1932-1933 годах. Обратите внимание на девочку в левом углу на марке.

Хотя эксперты установили подлинность фото, сделанного в России, украинские националисты упорно используют его в своих работах о геноциде украинского народа в СССР в 30-е годы.

Эти же фото мы могли видеть на прежнем сайте посольства Украины в Австралии. Ни одно из них к Украине не относится.

Такие фото были размещены на прежнем сайте посольства Украины в Бельгии:



Голод на Западе и в СССР в начале 30-х годов

На Западе в тридцатые годы разразились "Великая депрессия" - мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. Пик мирового кризиса пришелся на 1929-1933 годы и способствовал утверждению фашизма в Европе. Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. "Великий американский голодомор" стал частью "великой депрессии". В результате "американского голодомора" США недосчитались миллионов граждан. Мы не будем останавливаться на хрестоматийно известных причинах "Великой депрессии", которые лежат в области недостатков организации капиталистической экономики того времени, в кризисе перепроизводства.

Историк и публицист Б. А. Борисов исследовал демографическую статистику США в 30, 40-е годы и обнаружил, что в статистическом сайте США "статотчет за 1932 год не составлялся" Удобный способ спрятать концы в воду? Просто не составлять отчет…

В статье "Голодомор по-американски" Борисов впервые поставил вопрос о сравнении причин и жертв "американского голодомора" в 1932-1933 годах с "голодомором" в СССР в это же время. В своей статье "Настоящий голодомор был не в СССР, а в США" Борисов использует официальные данные американского статистического ведомства. Рассмотрев численность населения США, динамику рождаемости и смертности, иммиграцию и эмиграцию, автор приходит к выводу: за время голода 1932-1933 годов США не досчитались более 7 миллионов жизней.

Среди множества обездоленных людей свирепствовали голод, болезни, высокая смертность. Жертвами финансового капитала и правительства США стали около 5 миллионов фермеров и членов их семей, лишившиеся земель и жилья, "раскулаченные в никуда". Земля, урожаи и скот многих фермеров находились в залоге у банков. А те, в свою очередь, принадлежали крупным олигархическим агроструктурам, которые забирали у разорившихся крестьян имущество за долги. Под жернова кредитной системы тогда попал практически каждый шестой фермер.

В пример преднамеренной организации "голодомора" олигархией он приводит кадры кинофильма "Кинг-Конг" (режиссер Питер Джексон), повествующего о периоде "Великой депрессии" и истории актрисы, которая не ела три дня и пытается украсть с лотка яблоко. Еда в городе есть, но в охваченном тотальной безработицей Нью-Йорке у людей нет денег, чтобы ее купить. При заполненных магазинах и красочных витринах кондитерских и мясных лавок люди на улицах элементарно голодают.

Одновременно правительство США избавлялось от излишков продовольствия, которое не могли распродать торговцы. Нельзя нарушать законы рынка - раздать голодающим то лишнее, что не куплено - значит нанести удар по бизнесу. Продовольствие, как отмечает Борисов, уничтожали "разнообразно и с размахом: зерно и просто сжигали, и топили в океане. Так, например, было уничтожено 6,5 млн. голов свиней и запахано 10 млн. га земель с урожаем". Борисов цитирует источники: воспоминания ребенка Джэка Гриффина:

"Мы заменяли нашу привычную любимую пищу на более доступную… вместо капусты мы использовали листья кустарников, ели лягушек… в течение месяца умерли моя мама и старшая сестра…"

Доротея Лаундж. США, 1936. Мать семерых Детей. Другое название – "мать-беженка, переселенка". Теперь известна ее история, история семьи Томпсон. Доротея узнала себя на снимке и рассказала:

"Этой женщине – 32, они питаются овощами, которые остались на полях после заморозков и птицами, которых удается убить детям, они жили в палатке. Палатку пришлось продать, чтобы купить еду детям"

Всего было, как минимум, 4 млн таких "мигрантов", как их ласково называют официально.

Администрация общественных работ (PWA) и администрация гражданских работ Civil Works Administration (СВА) организовали мобилизацию голодающих на строительство каналов, дорог, мостов, зачастую в необжитых и болотистых малярийных районах. На таких работах, по подсчетам Борисова, единовременно были заняты до 3 миллионов 300 тысяч человек. Всего через американскую систему "общественных работ" прошло 8, 5 миллионов человек, и "это не считая собственно заключенных".

Администрацию общественных работ возглавляет министр внутренних дел Гарольд Леклер Икес, который, начиная с 1932 года заключил в лагеря для безработной молодежи около двух миллионов человек. Икес молниеносно, взаимодействуя с армией, в 1941/42 годах интернировал этнических японцев США в концентрационные лагеря. Первый этап операции занял всего 72 часа.

Память о гуманитарных преступлениях правящего тогда режима США вытравлена из официальной истории, подменена пропагандой, в которой есть место "мудрому" Рузвельту, но нет места миллионам американцев, погибших от голода и заключенным в лагеря. Безработной молодежи было привлечено около 2 миллионов. Платили им 30 долларов, но 25 из них вычитали за "содержание". Однако исследований американцы на эту тему не пишут, они переключили внимание мировой общественности на миф об украинском голодоморе.

Свободная энциклопедия Википедия удалила статью российского исследователя Б. Борисова о голодоморе в США.

Американцы не хотят считать свои жертвы, вспоминать свои геноциды, им больше нравится гиперболизировать чужие жертвы; наши либеральные историки им в этом помогают.



CCCP: промышленный подъем, победа над безработицей

В СССР с конца 20-х годов наблюдался промышленный подъем. СССР превратился в грандиозную строительную площадку и школу усвоения передового промышленно-технического опыта. Пароходы и поезда везли ящики с клеймами иностранных фирм и русскими надписями "Тракторострой", "Востокосталь", "Автострой", "Главметалл". Сотни специалистов и рабочих из Европы и США в годы депрессии искали спасения в Советском Союзе. Они приезжали и по договорам техпомощи с фирмами, и индивидуальным контрактам. "Великая депрессия" подтолкнула компании к поискам новых рынков сбыта, а рабочие ехали в Советский Союз, спасаясь от безработицы.

"В 1932-1933 годах в СССР проживало около 30 тыс. приезжих из индустриальных стран Запада, вместе с родственниками - порядка 35 тыс., почти столько же китайцев, но корейцев намного больше", - Шпотов Б. М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930-е годы.Лабиринты экономического сотрудничества

Наши специалисты и рабочие проходили практику за рубежом.

Руководители компаний, которые пошли на заключение крупных сделок с СССР, благоприятно отзывались о Советском Союзе 30-х годов. Это, прежде всего, Хью Л. Купер, президент The Cooper Engineering Company и главный консультант строительства Днепрогэса, и Генри Форд. Особенно интересны замечания о советской индустриализации президента и владельца компании "Остин" У. Дж. Остина, который в 1930 году дал американской прессе интервью:

"…Возможности, открывшиеся в России для американского бизнеса, грандиозны, и политический эксперимент с коммунизмом тому не помеха. Советские руководители понимают, что успех или провал их политики зависит от возможности дать каждой средней семье самое необходимое, а затем - современный комфорт и жизненные блага"

"Советская Россия все больше напоминает мне Америку: новые города, дымы заводов вытесняют образ скачущего по степям казака"

Вопреки распространенному на Западе представлению о большевиках как о "бросающих бомбы экстремистах", он назвал русских руководителей, с которыми встречался, умными, активными и честными людьми. Он говорил, что изменил о русских мнение уже в 1929 году, когда принял у себя делегацию из России.

"В ее составе были коммунисты, чья зарплата равна 125 долл. в месяц, это их партмаксимум, но в США способности этих людей были бы оценены раз в двадцать выше. … Приезжие из Европы не так глубоко понимали американские достижения, как начинающие с нуля русские", - Ohio Ingineers Plan Industrial Centers for far off Russia // Ohio Herald Star. July 25, 1930, Шпотов, с. 280-282

Западные рабочие ехали в Советский Союз по трудовым договорам на срок, как правило, не меньше года. Принимающие советские фирмы компенсировали им затраты на дорогу. Если рабочий выезжал самостоятельно по контракту, то оплачивал расходы сам. В СССР всем предлагались бесплатные курсы русского языка, политзанятия, поощрялось вступление в профсоюз и участие в общественно-политической жизни.

Американские рабочие, утратившие работу в США, отмечали:

бытовые и прочие трудности - временные, и к ним можно привыкнуть;

есть работа для всех трудоспособных;

есть возможность бесплатно учиться, влиять на положение дел, чего простой рабочий лишен в США;

отсутствует расовая и религиозная дискриминация;

работа предприятий неуклонно улучшается;

в СССР не самая сытая и благополучная, зато героическая и увлекательная жизнь, не как в стране "капиталистического рабства".

Есть необходимость заметить, что и американская индустриализация в 20-30-е годы представляла для рабочего класса не менее тяжелое испытание. Советские стажеры, высоко отзываясь о превосходном оборудовании на заводах Форда, отмечали тяжелые условия труда у конвейера, в литейном цеху и других производствах, строжайшую дисциплину и всевластие цеховых мастеров, отсутствие прав и гарантий у рабочих. На питание рабочим отводилось 15-20 минут, ели прямо на рабочем месте, не помыв руки. Холодную еду привозили в коробках прямо в цех, столовых не было. У Форда была и частная полиция, которая осуществляла слежку за рабочими, не замышляют ли они забастовок.

"Великая депрессия", охватившая мир капитала, начавшаяся в 1929 году и продолжавшаяся до 1939 года, стала причиной "европейского голодомора". Нацисты переключили историю "европейского голодомора" на создание исторической мифологии об отдельно взятом "советском голодоморе". При этом, например, американская трагедия была преднамеренно забыта.

Националисты сфабриковали базу иллюстраций для темы "украинский голодомор", как отмечено выше, и за счет фотоматериалов "европейского голодомора".

Американские фото о голоде в США в 1932 году, наряду с фотоматериалами Ф. Нансена "нечаянно" попали на выставку свидетельств украинского "голодомора" в это же время. Эти фото и сегодня можно видеть в сайте "Украинский голодомор".



Планы Мирового банковского фашизма в отношении Украины озвучил посол Пайетт

Другой взгляд на социалистическую жизнь в 30-е годы можно просмотреть и со стороны великих гуманистов Запада, которые длительно проживали в то время в СССР. Этот общественный феномен представляется в либеральной прессе либо как "загадка Сталина", либо как страх перед НКВД.

Постоянно проживающие в СССР иностранные журналисты в большинстве своем симпатизировали Советскому Союзу. Английский журналист Уолтер Дюранти в 1931 году, когда активисты УНДО Павло Лысяк и Милена Рудницкая били в Европе в набат о голоде и раскулачивании, получил самую престижную журналистскую Пулитцеровскую премию за книгу очерков о сталинской пятилетке индустриализации. Он полностью отрицал какие-либо "перегибы", голод и гибель советских крестьян. Он написал гимн сталинскому "великому перелому". При этом Уолтер не был коммунистом. В 1933 году в "Нью-Йорк таймс" Уолтер Дюранти писал:

"Любые сообщения о голоде являются преувеличением злобной пропаганды"

Уолтер Дюранти (1884-1957) - британский журналист, работавший с 1922 по 1936 гг. руководителем московского бюро Нью-Йорк Таймс.

В 2003 году Комитет украинского конгресса Америки обратился в Пулитцеровский комитет с просьбой отозвать награду Дюранти. В качестве обоснования просьбы была представлена работа профессора Колумбийского университета Марка фон Хагена, в которой он "разоблачил" господина Дюранти, "не заметившего в СССР таких явлений, как массовый голод во время коллективизации". Пулитцеровский комитет отклонил это требование, мотивировав, что, хотя работа Дюранти далека от нынешних стандартов зарубежной журналистики, однако не существует "ясных и убедительных доказательств преднамеренного обмана" (Pulitzer Board Won’t Void ’32 Award to Times Writer", David D. Kirkpatrick, New York Times, 22 ноября 2003).

Возмущенная украинская пресса сегодня пишет с негодованием, что в 30-е годы:

"самые популярные издания писали об отсутствии Голодомора. Это и пресловутый лауреат Пулитцеровской премии 1932 года Уолтер Дюранти ("Нью-Йорк Таймс"), и Луис Фишер ("Нейшн"), и Уильям Резвик ("Ассошейдед Пресс")

Вторили последним и известные общественно-политические деятели и деятели культуры", которые посещали Украину: экс-премьер Франции Эдуар Эррио, публицист и писатель Анри Барбюс. Среди них также были и известные гуманисты мирового уровня: Бернард Шоу весной 1933 года говорил, что его не волнует судьба страны, которую он не может найти на карте, а Ромен Роллан возмутился:

"Я этого не хочу слушать, моя обязанность - одолевать беду, которая больше и ближе, я борюсь с гитлеризмом"

Уильям Резвик, много лет представлявший Ассошиейтед Пресс в СССР, вернувшись в США, написал книгу "Я мечтаю о революции". Корреспондент "Крисчен Сайнс Монитор" стал автором книги "Советская Россия" и духовным учителем американских левых историков, так называемых "ревизионистов". "Ревизионисты-историки" сегодня очень авторитетны. Среди них крупнейшие ученые Стивен Коэн и Шейла Фитцпатрик.

Бернард Шоу, несколько раз бывавший в СССР, решительно опровергал "грязные инсинуации" о голоде и жертвах коллективизации:

"Никогда Россия не жила так сыто и богато, как при Сталине", - Бернард Шоу

В августе 1931 года во время уборки урожая в СССР побывал Ромен Роллан:

"В Советском Союзе проведен один из величайших удавшихся экспериментов. Я говорю о коллективизации, которая огромную шахматную доску с малюсенькими квадратиками собственнических, захудалых хозяйств превратила в огромную сплошную площадь, дающую колоссальные результаты", - газета "Правда", 2 августа 1931 года

Лион Фейхтвангер написал книгу "Москва. 1937. Отчет о поездке для моих друзей" о московских процессах с обильными цитатами из обвинительных речей Вышинского и дал множество интервью о том, что "обвиняемые заслуживают смертной казни". Подробнее либеральная оценка этого феномена в статье С. Комарицына "Мастера культуры на службе Сталина".

В следующей части мы поговорим о конкретных персоналиях из числа украинских националистов, которые способствовали разработке и организации случаев голода на Украине в 1932-1933 годах и их информационному освещению в мире.

Продолжаем разоблачение одной из величайших фальсификаций новейшей истории, задуманной еще Адольфом Гитлером и затем реализованной украинскими националистами и пятой колонной в СССР. Выше мы поговорили об эпидемии испанки, которая дала врагам советской власти выразительный иллюстративный материал для манипуляции сознанием, и разобрали технологии управления массовым сознанием с помощью цифр и чисел.

После этого мы разобрали конкретные примеры подлога иллюстраций, которые использовались и продолжают использоваться для аргументации легенды Голодомора. Кроме того, рассмотрели феномен мирового экономического кризиса 1929-1939 годов, затронувшего все страны и континенты, и сопоставили, каким в действительности был уровень жизни и благосостояния народных масс в тридцатые годы в СССР и в США.

Переходим к конкретным лицам, которые способствовали возникновению недостатка продовольствия и занимались информационной раскруткой "Голодомора" в 1932–1933 годах.



Разработка и организация Голодомора на Украине в 1932–1933 годах.

Главные организаторы "Голодомора" сегодня являются героями Украины!

Подборка рассекреченных документов не может не ошеломить общественность: голод на Украине был спровоцирован украинскими националистами, партийными национал-предателями из окружения Сталина при поддержке западных служб. Из десятков документов приведем несколько, на наш взгляд, наиболее доказательных материалов, позволяющих узнать настоящих творцов голода на Украине. Партократы-предатели были приговорены к высшей мере наказания, реабилитированы в годы правления Хрущева, либо в перестройку, вновь обвинены уже в современной Украине. А вот главные организаторы "Голодомора" сегодня являются героями Украины.

Началась история украинской фальсификации в 1933 году. В итальянском посольстве в столице Украины Киеве начали усиленно фабриковать информационные материалы о советском "Голодоморе". Сначала речь шла просто о голоде, но вскоре началась подача его как геноцида Сталина против украинского народа.

О подрывной работе итальянского посольства на Украине Сталину стало известно не позднее весны 1933 года. Рассекреченный документ относится к апрелю 1933 года, а уже в мае на Украине начался голод.

Лавина сообщил следующее: По его сведениям, сообщение о переговорах в Локарно между Розенбергом и итальянскими фашистами об организации белорусско-украинского государства между Польшей и Советским Союзом совершенно достоверно. Эти планы отнюдь не оставлены итальянским правительством. Наоборот, ведется интенсивная работа по их реализации. Так, например, в марте в Рим приехала депутатка от партии украинских независимцев в польском Сейме Рудницкая, которая по достоверным данным из польских кругов была дважды принята Муссолини. В настоящее время в Риме ожидается приезд вождя упомянутой группы украинских независимцев, полковника Коновальца, человека, тесно связанного с германской политикой. Приезд Коновальца согласован с итальянским правительством и целью его является учреждение в Риме неофициальной украинской миссии. Далее Лавина сообщил, что итальянское правительство, во избежание внешнеполитических осложнений, поручило эту деятельность бывшему депутату парламента доктору Энрико Инесабато, не являющемуся официальным представителем правительства, но его доверенным лицом.

Инесабато в период гражданской войны и интервенции подготовил план по переброске вооруженной группы из 60 тыс. украинцев, бывших пленных австро-венгерской армии, на Советскую Украину. Это лицо вместе с депутатом итальянского парламента Козельским практически подготавливает планы создания белорусско-украинского буферного государства. Лицом, осуществляющим постоянный контакт с украинскими националистами, является некто Онатский, бывший член украинской миссии в Риме, в настоящее время римский корреспондент органа украинских независимцев "Дiло". Лавина указал, что польское посольство в Риме весьма внимательно наблюдает за происками итальянского правительства. Он указал, что эти происки в равной степени враждебны как СССР, так и Польше. Речь идет об отторжении украинской территории, находящейся в составе Польши. По его словам, пакт Четырех держав и предусмотренный этим пактом ревизионизм имеют в виду в частности и этот украинский вариант", - Ответственному руководителю ТАСС Довгалевскому. Запись беседы корреспондента ТАСС с Иосифом Лавиной, корреспондентом "Иллюстрированный Курьер Цодзена Кракова". 3 апреля 1933 г. Сов. Секретно.

Инициаторами "украинского Голодомора" были западные службы и руководители украинских националистов.

В Италии было консульство в столице УССР. Документы с пометками знаменитым синим карандашом Бенито Муссолини были обнаружены представителями Украинской католической церкви в Риме. Они легли в основу доказательств о геноциде со стороны Сталина и СССР в литературе современных украинских националистов.

"Наша комиссия опубликовала часть из них на английском языке в нашем "Отчете Конгрессу" в 1988 году. Пожалуй, самое интересное из них, хотя и содержащее некоторые неточности и антисемитские нотки, было датировано 31 мая 1933 года: "Голод и украинский вопрос". По словам кардинала Градениго, не было сомнений в том, что голод вызван искусственно, для того чтобы "изменить этнический состав Украины", и должен был решить "украинский вопрос раз и навсегда"

Евгений Коновалец (1891-1938) - видный деятель украинского националистического движения (1920-1938) годов, фенрих (прапорщик) вооруженных сил Австро-Венгрии, полковник армии УНР; организатор и руководитель Украинской войсковой организации, руководитель Провода украинских националистов (с 1927), создатель и руководитель Организации украинских националистов (до 1938).

Павло Лысяк (10 марта 1887, Угнев-8 января 1948, Ваттеншайд) - деятель украинского национализма, польский политик, юрист, с 1928 по 1939 год член ЦК Украинского национального демократического объединения (УНДО).

Милена Рудницкая (1892, Зборов-1976, Мюнхен) - деятельница украинского национализма, польская политическая и общественная деятельница, активистка Украинского национально-демократического объединения (УНДО). В 1928-1935 гг. была депутатом польского сейма. Как представительница так называемого Украинского парламентского представительства направляла петиции в Лигу Наций, в том числе и в связи с голодомором в Украинской ССР. В 1939 г. бежала в зону немецкой оккупации Польши, летом 1940 года отправилась в Берлин. В 1950-1958 гг. была сотрудником украинской газеты "Свобода" в Нью-Йорке, в 1956-1960 гг. работала на "Радио Свобода" в Мюнхене. Жила в Нью-Йорке, Риме и Мюнхене. В 1948-1950 гг. была представителем так называемой Украинской народной рады в Швейцарии. Жена Павло Лысяка.

ОУНовцы поставили цель проинформировать Запад о "Голодоморе", когда на Украине еще не было голода. Они знали, что на Украине имеются серьезные силы, на которые можно опереться при его организации. Украина к этому времени уже была "основным гнездом" троцкистов. "Пятая колонна" вынашивала свои планы свержения Сталина и готова была опереться на сепаратистские настроения, которые всегда существовали у националистов на Украине.

Украинские сепаратисты занимали особое место и в планах троцкистов, которым удалось создать сеть организаций с целью дестабилизации жизни людей на многих промышленных предприятиях Украины. После высылки Троцкого из СССР в крупных городах оставалось большое число его сторонников. Украинская группа заговорщиков была готова поддержать любые оппозиционные Сталину силы с целью ослабления Москвы.

Сегодня трудно определить умонастроения отдельных оппозиционеров. Важно то, что все они готовы были для решения своих политических задач пойти на сделку с нацистами, о чем дали показания во время судебных процессов. Приведем наиболее яркие из них:

"…Ваша задача заключается в том, чтобы вы свою работу вели таким образом, чтобы добиться озлобления середняка путем распространения на середняцкие массы деревни тех репрессивных мер, которые правительством установлены были по отношению к кулакам. Углубляйте перегибы, озлобляйте середняка, учтите особо национальное чувство украинского населения и везде объясняйте, что эти перегибы являются результатом московской политики, и таким образом мы будем и создавать наши кадры, и поднимать крестьянство против Советского правительства и против ЦК"..

А.И. Рыков, председатель СНК СССР, М. А. Чернову, Наркомторгу Украины. Стенограмма бухаринского процесса. Допрос подсудимого Чернова

Рыков назвал имена немецких резидентов, с которыми он сотрудничал.

"Обергауз проинструктировал меня о той работе, которую я должен вести в Советском Союзе в пользу Германии. Причем, видя то волнение, в котором я находился, он говорил: вы напрасно волнуетесь. Вы боретесь против Советской власти, мы боремся против Советской власти и, наверное, даже методы нашей борьбы в ближайшее время сойдутся"

Алексей Иванович Рыков (1881-1938) - председатель СНК СССР (1924-1930) и СНК РСФСР (1924-1929). 13 марта 1938 года приговорен к расстрелу. В 1988 году был реабилитирован.

"Задания, которые давал Обергауз, сводились к тому, что я должен давать систематические информации немецкой разведке по тем вопросам, которые ее интересуют и которые будут даваться через представителя немецкой разведки в Москве, и должен организовать диверсионно-вредительскую работу на том участке, на котором я работал. Так как я в то время работал по хлебозаготовкам, то в первую очередь я должен был вредить в хлебозаготовках".

"Мне советовал Обергауз, во избежание провала, не расширять сильно связь с правыми, а держать связь с ограниченным количеством людей и закрепить эту связь. …После этого у меня был ряд периодических встреч с Шефером. Я передавал для немецкой разведки информацию, и через него получал от немецкой разведки указания об организации вредительской работы. Я имел особенно продолжительную беседу с Шефером по вопросу организации вредительской работы в области заготовок и хлебоснабжения. Основное задание, которое немецкая разведка мне тогда дала, заключалось в том, чтобы организовать порчу хлеба в стране. Для этого надо было задержать строительство складов и элеваторов, чтобы создать разрыв между растущими хлебозаготовками и складской емкостью, и тем самым, как говорил Шефер, добиться двух вещей: во-первых, самой порчи хлеба и, во-вторых, вызвать озлобление крестьян, которое неминуемо, когда они увидят, что хлеб гибнет. Требовалось также организовать сплошное заражение хлебных складов амбарными вредителями и, особенно, клещем. Эти задания, полученные от Шефера, мною выполнялись. Затем Шефер из СССР уехал.

Через несколько месяцев после назначения меня наркомом земледелия Союза ко мне в Наркомзем явился некий Райвид, мой товарищ по меньшевистской организации в Иванове, работавший в Наркоминделе в течение длительного периода. …Оказалось, что Райвид является резидентом немецкой разведки в Советском Союзе и получил от Обергауза указание установить со мной связь. …Эта программа, разработанная на основе требований немецкой разведки, заключала в себе вредительство: по семенам, по севообороту, по машинно-тракторным станциям, по животноводству, причем особым условием немецкая разведка ставила организацию вредительства в области коневодства с тем, чтобы, как Райвид говорил, не дать лошадей для Красной Армии.

В части, касающейся семян, мы включили в свою программу: запутать семенное дело, смешать сортовые семена и тем самым понизить урожайность в стране. В части, связанной с севооборотом, путем неправильного планирования посевных площадей - поставить колхозное крестьянство в такое положение, при котором колхозники фактически не могли бы осуществлять правильный севооборот и были бы вынуждены занимать под посевы луга и пастбища. Это должно было привести к уменьшению урожая в стране и, вместе с тем, вызывало бы озлобление крестьян, которые никак не могут понять, почему их заставляют распахивать луга и пастбища, когда колхозы хотят развивать животноводство, и нужна кормовая база.

Что касается МТС, то здесь была поставлена задача - выводить из строя тракторы, комбайны, сельскохозяйственные машины, запутать финансовое хозяйство МТС, для чего сажать во главе МТС людей негодных, провинившихся и, прежде всего, членов нашей правой организации. В части животноводства были поставлены задачи: вырезать племенных производителей, добиваться большего падежа скота, не давать развиваться кормовой базе, особенно использовать для падежа скота искусственное заражение скота различного рода бактериями", - Стенограмма бухаринского процесса. Допрос подсудимого Чернова

Таким образом М. А. Чернов подтверждает показания А. И. Рыкова.

Михаил Александрович Чернов (1891-1938) - председатель Комитета по заготовкам сельскохозяйственной продукции при СНК СССР, нарком земледелия СССР (1934-1937). 13 марта 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР (вместе с Бухариным, Рыковым) приговорен к расстрелу. В 1988 году реабилитирован.

Документы показывают, как разворовывалось зерно, имущество, разорялись украинские колхозы и совхозы. Жалобы в Москву свидетельствуют о постоянных вооруженных налетах на амбары, на склады, магазины. Эти налеты не осуществляли голодающие, голод на Украине начнется после налетов и грабежей. Помимо обогащения, намеренным мором людей одновременно выполнялась стратегическая задача по ослаблению советской власти с целью ее свержения. Рассекречены десятки документов хищения денег, государственного имущества, зерна, кукурузы, свидетельствующие об организованных налетах вооруженных банд на амбары и склады. (Подробнее: И. И. Чигирин. Миф и правда о "Сталинском голодоморе").

Для иллюстрации факта процитируем несколько из них.

18 апреля 1932 года к Сталину поступило письмо с просьбой о помощи от Матвея Шкирятова, члена Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и члена коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР. К нему поступило обращение из Наркомснаба СССР, куда оно было направлено руководством завода в копии, после безуспешного обращения в ГПУ УССР и в Главмилицию Украины, с просьбой указаний подведомственным организациям о принятии "экстренных мер для обеспечения от разграбления зерна".

"Обязательно прочтите приложенные материалы. Если судить по материалам, похоже на то, что в некоторых пунктах УССР советская власть перестала существовать. Неужели это верно? Неужели так плохо дело с деревней на Украине? Где органы ГПУ, что они делают? Может быть, проверили бы это дело и сообщили бы в ЦК ВКП о принятых мерах? Привет. И. Сталин", - Ответ Сталина. Получатель Т. Косиор 26/1932

Документы раскрывают преднамеренное занижение показателей урожайности руководителями совхозов, что позволяло им осуществлять хищения в крупных размерах и вывозить зерно через южные порты с целью обогащения и озлобления крестьян.

"Нами проводится обследование наиболее крупных совхозов Днепропетровской области для выяснения видов урожайности этих совхозов и того, как урожайность намечалась планом треста и определялась директорами совхозов. Обследование будет закончено через 2-3 дня. Не дожидаясь окончания обследования, посылаю Вам сводку, основанную на первых телеграфных данных по 31 совхозам, полученных от межрайонных комиссий. Из этих данных, во-первых, явствует, что почти во всех совхозах урожайность определялась значительно ниже, чем это имеет место в действительности и, во-вторых, что планы, данные трестами, значительно ниже видов на урожай (выделено Авторами).

Особенно большое преуменьшение урожайности имеет место в совхозах "Укрсортсемтреста". Так, по совхозу "Авангард" преуменьшение урожайности по озимым и пшенице более чем вдвое; по совхозу "Чистый колос" по озимой и яровой пшенице вдвое; в совхозе "Скалистом" дирекция преуменьшила урожайность по озимой пшенице более чем вдвое и т. д. Такого заниженного определения урожайности по сравнению с действительностью мы не имеем ни в одном из проверенных нами колхозов и МТС, хотя межрайкомиссиями проверено на 15 июня несколько сот колхозов и МТС. Из этого первого телеграфного сообщения об обследовании совхозов Днепропетровской области с несомненностью вытекает, что благодаря тому, что ЦК и СНК заострили внимание на борьбе с преуменьшением урожайности в совхозах, создается возможность предотвратить утечку многих миллионов пудов хлеба", - Более подробное сообщение будет сделано в ближайшее время. С ком. приветом В. ФЕИГИН

т. т. Сталину, Кагановичу СНК СОЮЗА - тов. МОЛОТОВУ

Реакция Сталина:

"Самое главное сейчас Украина. Дела на Украине из рук вон плохи. Плохо по партийной линии. Говорят, что в двух областях Украины (кажется, в Киевской и Днепропетровской) около 5-ти райкомов высказались против плана хлебозаготовок, признав его нереальным. В других райкомах обстоит дело, как утверждают, не лучше. На что это похоже? Это не партия, а парламент, карикатура на парламент. Вместо того, чтобы руководить районами, Косиор все время лавировал между директивами ЦК ВКП и требованиями райкомов и вот - долавировался до ручки. … Чубарь - не руководитель. Плохо по линии ГПУ. Реденсу не по плечу руководить борьбой с контрреволюцией в такой большой и своеобразной республике, как Украина.

Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине, Украину можем потерять. Имейте в виду, что Пилсудский не дремлет, и его агентура на Украине во много раз сильнее, чем думает Реденс или Косиор. Имейте также ввиду, что в Украинской компартии (500 тысяч членов, хе-хе) обретается не мало (да, не мало!) гнилых элементов, сознательных и бессознательных петлюровцев, наконец - прямых агентов Пилсудского. Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть фронт внутри (и вне) партии, против партии. Самое плохое это то, что украинская верхушка не видит этих опасностей…", - Сталин - Кагановичу II августа 1932 г. (выдержка из письма)

Сергей Викентьевич Косиор (1889-1939) - поляк по происхождению, генеральный секретарь Коммунистической партии Украины, заместитель председателя правительства СССР, член Политбюро ЦК ВКП (б). Считается одним из главных организаторов украинского голода в 1933 г. Расстрелян в 1939 году.

Мендель Маркович Хатаевич (1893-1937) - член Политбюро ЦК КП(б) Украины (1932-1937), с 1933 г. Первый секретарь Днепропетровского обкома, с 1937 г. Второй секретарь ЦК КП (б) Украины. 27 октября 1937 года приговорен к смертной казни по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Реабилитирован в 1956 г. 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева назвал Хатаевича одним из виновных в Голодоморе на Украине в 1932-1933 годах.

Ответом Косиора Сталину были мероприятия по развалу Украины, полностью опровергающие представления о всевластии Сталина в СССР. Украинское руководство республики начинает территориально-административную реформу, которую Сталин изначально не одобрял.

В 1932 году 41 округ поделили на 492 района, которые подчинили непосредственно руководству республики. Затем, в самый голод, в 1933 году, районы собрали в 8 областей. В 1933 году руководством республики был начат перенос столицы Украины из Харькова в Киев. Административная реформа имела цель - замести следы вредительской деятельности по подготовке "Голодомора" в 1932 году. Украинские партийные и советские региональные чиновники обладали неограниченной властью на местах, позволяющей царствовать коррупции и беззаконию.

В. Я. Чубарь (1891-1939) - украинец по происхождению (1891-1939). Председатель Совета Народных Комиссаров Украинской ССР (1923-1934). Был расстрелян в 1939 г. Реабилитирован в 1955 г.

П. П. Постышев (1887-1939) - Второй секретарь ЦК КП (б) Украины (1933-1937). Во время президентства Виктора Ющенко, Чубарь и Постышев были признаны одними из организаторов голодомора на Украине. Следствие констатировало, что "Постышев П. П. на протяжении нескольких лет был членом центра право-троцкистской организации на Украине. В проведении вражеской работы был связан с Косиором, Чубарем, Балицким, Якиром, Ашрафяном, Вегером, Косаревым и другими. Принимал активное участие в организации и руководстве диверсионно-вредительской работой на Украине". Был расстрелян в 1939 г. Реабилитирован в 1956 г.

Все они сознались, что были связаны с немецкой разведкой, и, таким образом, работали не со Сталиным, а против Сталина и СССР. Немецкие агенты Оберхауз и Шефер были в то время агентурой Рейнхарда Гелена, который сделал карьеру главы нацистской разведки по Советскому Союзу.

Рейнхард Гелен (1902-1979) - нацист, немецкий военный деятель, генерал-лейтенант Вермахта в период Второй мировой войны, один из руководителей разведки на Восточном фронте. Создатель "Организации Гелена", позже преобразованной в Федеральную разведывательную службу Германии (BND). Первый президент Федеральной разведывательной службы (BND) Источник - aurora.network

