 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан. Осень тревоги нашей, - ЦСПИ "Стратегия"
13:56 05.12.2018

Осень тревоги нашей

ОФ "ЦСПИ "Стратегия"

Ноябрьский опрос населения Казахстана показал неутешительные итоги 2018 года.
Прежде всего, надо заметить, что наши замеры последних трех лет показывают примерно одну и ту же картину доходов подавляющей части казахстанцев: 35% семей имеют совокупный семейный доход в диапазоне от 50 до 100 тыс. тенге, еще 37% - от 101 до 200 тыс. тенге при среднем размере семьи 3,6-3,9 человека. Т.е., в среднем на одного члена семьи приходится от 12,5 до 50 тыс. тенге в месяц.
Вместе с тем, опрос 2018 году показал значительное снижение (-10%) количества опрошенных, которые оценивают материальное положение своей семьи как среднее. При этом на протяжении последних пяти лет число респондентов, которые считают, что материальное положение их семьи хорошее, остается примерно на одном уровне 37-40%. Не меняется и число тех, кто считает, что их материальное положение плохое (6-8%). Однако в 2018 году в 4 раза увеличилась доля тех, кто затруднился с оценкой материального положения своей семьи (с 2 до 8%).

Опрос ноября зафиксировал и самый низкий, начиная с 2010 года, показатель удовлетворенности населения своей жизнью – 70%. На Диаграмме 2 видно, что тренд на понижение начался в 2015 году (с 81%), а по сравнению с прошлым, 2017 годом, показатель удовлетворенности упал на 5 п.п.
Среди тех, кто не удовлетворен своей жизнью, чаще встречаются представители таких социальных групп, как: горожане, респонденты старше 55 лет, безработные и пенсионеры, члены неполных семей.

Ухудшение оценок материального положения и удовлетворенности жизнью не могло не оказать влияния и на уровень социального оптимизма. Ноябрьский опрос показал, что только 42% опрошенных полагают, что через год они будут жить лучше, чем сегодня. Только треть респондентов думает, что они будут жить так же, как сейчас (-6% по сравнению с 2017 годом). Доля тех, кто считает, что будет жить хуже остается на уровне прошлого года (3%). Вместе с тем, обращает внимание, что каждый пятый затруднился с ответом на вопрос о своем будущем.

Вместо вывода. Если проанализировать оценки социального оптимизма за последние 15 лет (Диаграмма 3), то можно заметить, что за этот период было зафиксировано два значительных спада социальных настроений – 2008-09 г.г. и 2016-18 г.г. При этом кризис 2008-09 г.г. был непродолжительным, и настроения населения сравнительно быстро восстановились до прежнего уровня. В данное время мы находимся в трехлетнем периоде значительного снижения социального оптимизма, и, возможно, что негативный тренд начинает перерастать в тенденцию.
***
Опрос проведен в рамках проекта "Евразийский монитор", выборка – общенациональная, №=1600.

Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544007360
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