 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.12.2018
15:05  Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш. Мирзиеева? Часть 3. М. Захидов
14:25  Дело Жомарта Ертаева: Казахстан давит на Россию
14:21  "Царь у нас хороший". Как живет родное село Назарбаева?
14:20  Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин
14:16  Как Горбачев "слил" СССР: анатомия предательства, - Д.Дробницкий
13:56  Казахстан. Осень тревоги нашей, - ЦСПИ "Стратегия"
10:24  Треугольник Примакова. Сближение Китая с Индией открывает путь новому миропорядку, - И.Ходаков
10:21  Франция на пути к хаосу, - Томас Ханке
09:29  Голодомор на территории Украины 1932-1933 годов - фальсификация, - Олег Артюшенко
09:26  Монголы против исламского мира - война на уничтожение, - Сесар Сервера
09:20  Сотрудникам УзбДПС запретили засады
09:04  Мирзиеев реорганизовал Национального авиа-перевозчика Узбекистана
09:00  Рейтинг-прогноз землетрясений для стран Центральной Азии на 2019 год
08:44  Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию, - Алексей Балашов
08:42  Ашхабад взял курс на импортозамещение, - В.Панфилова
08:39  Москва поставила ОПЕК+ под угрозу, - А.Комраков
00:34  Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по Договору РСМД
00:25  Курдо-турецкая война в Турции и Сирии, - С.Шакарянц
00:15  В Китае исчез ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении первых генно-модифицированных детей
00:03  Узбекистан не Исламский-3, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
00:01  Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе
Вторник, 04.12.2018
23:30  В Одессе умер экс-лидер мятежных кыргызстанских узбеков Кадыржан Батыров
22:09  АБР дразнит Рахмона "безвозмездной помощью" в $340 млн
21:26  Почему таджики и узбеки усиленно учат русский язык, - САМ
20:22  В Генштабе и Госкомобороны Киргизии выявлены "нарушения на 339 миллионов сомов"
20:18  В Италии арестован предполагаемый главарь мафии "Коза ностра" - 80-летний ювелир Сеттимо Минео
17:00  Задержана одна из главных кыргызских таможенниц - г-жа Мамбетжунушева
14:07  Будни Кыргызстана. Чаткальских басмачей, отмудохавших милиционеров, водворили в СИЗО
13:36  Монголия готовится к 50-ти градусным морозам и сильным метелям
13:18  Таджикистан. Новая концепция пропаганды Мухиддина Кабири и заповеди Йозефа Геббельса, - С.Мирзорахматов
11:47  Пятьдесят оттенков желтого. Массовые протесты во Франции
11:44  "ВИЧ-фобия". В Кыргызстане лишь половина ВИЧ-инфицированных получает регулярное лечение
11:40  Вытек из ОПЕК: выход Катара из организации не несет рисков рынку
11:35  Global Times: Мировая экономика получила второй шанс
11:34  Казино "Трамп-Кремль". Почему Трамп так и не построил небоскреб в Москве
11:26  Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину "сдать оружие", - СП
11:24  Госзаказ на модернизацию... истории Казахстана. Кому это нужно? - Ч.Лаумулин, Д.Ашимбаев
11:22  Алишер Усманов требует опровержения сообщения о своих связях с вором в законе Шакро Молодым
11:17  "Мы будем работать жестко, но строго...", - ТаджГенерал от ОТО Шох Искандаров
11:16  В Кремле объяснили, почему Путин "дал пять" саудовскому принцу
11:12  Washington Post: Трамп "разоружил" США перед встречей с Цзиньпином?
11:10  Казахстан подвесит свои новые космо-спутники на американскую ракету Falcon 9
11:07  Мирзиеев освободит Узбекистан от хлопка... Через 3 года
10:08  Туркменских мафиози заставили каяться в прямом эфире
09:38  США – Китай: смутные перспективы перемирия в торговой войне, - В.Пироженко
09:35  Считать ли выборы в Армении свободными? - В.Катасонов
09:16  Катар подготовил странам ОПЕК нефтяной сюрприз, - О.Соловьева
09:04  "Прекрасный отец, муж и друг" американский адмирал Стирни покончил с собой. Как выяснилось
03:00  "Обратная сторона медали" или о чем история умолчала. Отзыв на статью "Как "отжимают" жилье в Ташкенте"
00:11  КазБанки идут на дно, в МинЭнерго - аресты, а в остальном все Казпрекрасно, - Д.Ашимбаев
00:09  Уйгурка рассказала Конгрессу США о пребывании в лагере в Китае
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Горбачев "слил" СССР: анатомия предательства, - Д.Дробницкий
14:16 05.12.2018

Чего не понимал Горбачев в "хитроплане" Буша

Дмитрий Дробницкий
политолог, американист

Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался ни харизмой своего предшественника, ни внятной внутриполитической программой, ни выдающимися дипломатическими навыками.

И все-таки ему принадлежат лавры "лидера свободного мира", который завершил холодную войну.

Считается, что это произошло 29 лет назад – на саммите СССР – США на рейде острова Мальта 2–3 декабря 1989 года.

Переговоры Горбачева и Буша проходили попеременно на ракетном крейсере ВМС США "Белкнап", советском крейсере "Слава" и советском круизном лайнере "Максим Горький". На совместной пресс-конференции 3 декабря 1989 года лидеры двух стран заявили о конце эпохи вражды и начале новой эпохи мира и сотрудничества.

И хотя ни одного документа в ходе встречи подписано не было, западная пресса тогда охарактеризовала саммит как самое значимое событие после ялтинской конференции 1945 года.

С точки зрения многих отечественных политиков, историков и политологов, Мальта-89 символизирует предательство высшего советского руководства и лично Михаила Горбачева. Мол, "сдали страну" именно тогда.

С мальтийским саммитом связано множество больших и малых мифов. Некоторые из них – из разряда бульварной мистики. Некоторые являются морскими и дипломатическими байками. Но главный миф до сих пор воспринимается всерьез, причем по обе стороны Атлантики. Его повторяют по ТВ и в солидных книгах, на него ссылаются политики и эксперты.

Состоит миф в следующем. Якобы советский лидер пообещал своему американскому визави очень многое, а в ответ не получил ничего. Более того, Горбачев то ли позабыл, то ли намеренно не потребовал от США гарантий нераспространения НАТО на восток. И в дальнейшем, в 1990–1991 гг., хотя западные лидеры и давали общие миролюбивые обещания, но формально никаких гарантий нерасширения Североатлантического блока не давали.

То есть это была, по сути дела, капитуляция Москвы – то ли по недомыслию, то ли по причине того самого предательства, о котором сегодня так любят говорить в России. В США же не устают повторять об отсутствии "подписанного договора" о сохранении нейтрального статуса стран Восточной Европы.

Это все такая лукавая полуправда, которая, пожалуй, хуже вопиющей лжи. Хуже, потому что не дает разобраться в сути произошедшего и извлечь из него уроки.

Иногда в качестве доказательства "капитуляции" приводят место проведения саммита. Во-первых, на корабле. Во-вторых, на рейде Мальты. Япония капитулировала во Второй мировой войне на борту линкора "Миссури" – значит, и в 1989-м была капитуляция. В 1945-м состоялась мальтийская конференция (встреча Черчилля и Рузвельта перед Ялтой) – значит, Горбачев прибыл на "вражескую территорию".

Постоянно приводятся свидетельства в пользу детально разработанного "хитроплана" Буша, который и был осуществлен на мальтийском рейде. Место, время и подготовка – все "говорит" об американском коварстве и советской "самосдаче".

В действительности место и время были выбраны в последний момент. И крайне неудачно – в Средиземном море начался сезон штормов. Да и самого саммита попросту могло не быть.

Практически вся администрация Белого дома была убеждена в том, что встреча является "преждевременной". Никаких документов к ней подготовлено не было, так что очень популярный на Западе Горбачев мог использовать встречу, как бы сейчас сказали, для самопиара.

Кондолиза Райс (тогда сотрудник Совета по нацбезопасности при президенте) вспоминала в 1997 году, что Буша убедили встретиться с советским лидером Франсуа Миттеран и Маргарет Тэтчер.

Последний раз Буш и Горбачев встречались (в сопровождении уходящего президента Рейгана) в декабре 1988 года в Нью-Йорке. Через девять месяцев после инаугурации 41-й президент США все еще не знал, что ему обсуждать с Москвой. Он был занят внутриполитическими делами. В основном – чисткой администрации от людей, отличавшихся личной преданностью Рейгану.

В какой-то момент стало понятно, что американцы со все бoльшим недоумением воспринимают поведение своего президента на международной арене. Пресса чуть ли не каждый день критиковала Белый дом за отсутствие поддержки Горбачева и реформ в СССР. Американцы всерьез боялись, что начавшееся при Рейгане ядерное разоружение застопорится и все вернется на круги своя.

Когда саммит был согласован, начались бурные процессы в Восточной Европе. Мировая социалистическая система разваливалась. К моменту встречи на Мальте рухнула Берлинская стена, в Чехословакии вовсю шла "бархатная" революция, в Польше и Венгрии компартии фактически лишились власти. Варшавский блок де-факто перестал существовать.

По воспоминаниям Райс, в американской делегации превалировало мнение, что Горбачев прибудет на саммит враждебно настроенным. Хотя "освобождение Европы" воспринималось на Западе в целом позитивно, скорость, с которой разворачивались события, вызывала у всех опасения. Главный лоббист саммита Миттеран уже и сам был не рад, что так активно настаивал на своем. Он сигнализировал в Вашингтон, что "русские могут прервать диалог в любой момент".

В интервью Кондолизы Райс 1997 года есть загадочная фраза о ее первой встрече с Михаилом Горбачевым: "Президент Буш застрял на борту "Белкнапа", и мы (делегация – Д.Д.) просто слонялись по "Максиму Горькому". Вышел Горбачев, и я подошла к нему".

Очень странная ситуация! Как это "застрял"? Почему Горбачев "выходит", зная, что его визави еще не прибыл? Почему к Горбачеву подходит не самый первый сотрудник делегации и представляет сам себя? В 1989-м все вдруг забыли протокол?

В своей книге "Президентство Джорджа Буша" Роберт Гейтс (в 1989-м – заместитель советника по нацбезопасности) намекает, что у президента случилась натуральная паническая атака из-за неопределенности исхода переговоров. Так что, вероятно, все основные члены делегации успокаивали Буша и решали, что же делать. Райс просто "бросилась на амбразуру".

По ее словам, тот факт, что Горбачев был спокоен и уверен в себе, принес американцам большое облегчение. Лидеры наконец-то встретились и начали обсуждать международную обстановку.

И вот тут – о самом главном. Об обещаниях.

В 2016 году был рассекречен очередной комплект документов Госдепартамента. Сотрудники Института Джорджа Вашингтона Светлана Савранская и Том Блэнтон занялись их изучением.

В книге "Последние саммиты сверхдержав" (2016) авторы на основании записей участников переговоров и меморандумов по результатам встреч сделали однозначный вывод о том, что на рейде Мальты было достигнуто важное соглашение.

Стоит отметить, что упомянутые меморандумы, хоть и не являются "подписанными договорами", но, согласно международному праву, обязывают стороны следовать достигнутым на официальных встречах договоренностям и соблюдать данные гарантии.

Так вот в ходе мальтийского саммита Горбачев пообещал Бушу, что СССР не будет вмешиваться во внутренние дела восточноевропейских стран, а Буш, в свою очередь, пообещал, что НАТО не будет расширяться дальше Восточной Германии.

Учитывая общую обстановку, сложившуюся на тот момент, никакой "сдачи" в декабре 1989 года не произошло. И никакой коварный американский план не был осуществлен.

Как показывает исследование Савранской и Блэнтона 2017 года, вплоть до 1996 года самые разные западные лидеры давали Москве полные гарантии сохранения Североатлантического альянса в границах 1990 года. Более того, в 1993 году Россию заверили, что программа НАТО "Партнерство во имя мира" со временем придет на смену военно-политическому блоку, так что и Россия будет включена в глобальную систему безопасности на равных.

Уоррен Кристофер, первый госсекретарь в администрации Билла Клинтона, в своей книге "Шанс всей жизни" утверждает, что Ельцин попросту не понял его слова о "Партнерстве"… поскольку был пьян. На этом утверждении часто основываются доводы о "пропитой Восточной Европе". Однако телекс, посланный Кристофером в Вашингтон, показывает, что автор "Шанса" лукавит. Он намеренно врал первому президенту России.

Сложно сказать, когда растерянность Джорджа Буша-старшего перешла в коварное намерение обмануть Москву и вынашивал ли он планы по расширению НАТО. Доподлинно известно, что вплоть до конца 1991 года он продолжал аппаратную борьбу с рейганистами и поэтому лишь в своем послании к Конгрессу 1992 года заявил, что США победили в холодной войне. Тогда же появилась пресловутая доктрина Вулфовица о подавлении всех потенциальных центров сопротивления гегемонии США.

Итак, Вашингтон обещал, что расширения НАТО на восток не будет. И впервые это было сделано на мальтийском саммите 29 лет назад, в день, когда, согласно современной историографии, закончилась холодная война.

Проблема Горбачева и впоследствии Ельцина состояла не в том, что они что-то намеренно сдали, и даже не в том, что они поверили западным лидерам – принципа "доверяй, но проверяй" никто не отменял (эту пословицу очень любил Рейган).

Они оба полагали, что мировое сообщество, коллективный Запад, прогрессивное человечество, общепринятые нормы международного права и т.п. – это нечто, существующее взаправду.

Понятно приятое удивление американцев спокойствием Горбачева на открытии мальтийского саммита! Он должен был быть в Москве, окапываться и спасать все, что еще можно было спасти, а вместо этого рассуждал о "новой эре". А когда генсек получил некие гарантии обеспечения национальной безопасности СССР, он должен был немедленно заняться их обеспечением со своей стороны.

В понимании наших западных партнеров, гарантия, данная некой стране, – это согласие на некие действия, которые эта страна предпримет, а не обещания действий со стороны гаранта.

Это не значит, что слово "партнеры" надо всегда писать в кавычках. И что договоренности с Западом невозможны. Надо просто наконец избавиться от иллюзии, что такие договоренности – это дверь в некий мифический цивилизованный мир.

Отнюдь! Это возможность перейти к очередному этапу обеспечения собственной национальной безопасности.

Вот чего не понимал тогда Горбачев и что надо крепко-накрепко запомнить нам сегодня.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544008560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев: Сенат Казахстана готов наращивать сотрудничество с Парламентом Канады
- За 11 месяцев текущего года экспорт говядины составил 14,5 тыс. тонн - Минсельхоз РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года №787
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №792
- Кадровые перестановки
- Осень тревоги нашей
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-ноябрь 2018 года составила 4,6%
- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам кинематографии
- "Сәтті Жұлдыз" поддержит МСБ в торговле
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  