Как Горбачев "слил" СССР: анатомия предательства, - Д.Дробницкий

14:16 05.12.2018 Чего не понимал Горбачев в "хитроплане" Буша



Дмитрий Дробницкий

политолог, американист



Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался ни харизмой своего предшественника, ни внятной внутриполитической программой, ни выдающимися дипломатическими навыками.



И все-таки ему принадлежат лавры "лидера свободного мира", который завершил холодную войну.



Считается, что это произошло 29 лет назад – на саммите СССР – США на рейде острова Мальта 2–3 декабря 1989 года.



Переговоры Горбачева и Буша проходили попеременно на ракетном крейсере ВМС США "Белкнап", советском крейсере "Слава" и советском круизном лайнере "Максим Горький". На совместной пресс-конференции 3 декабря 1989 года лидеры двух стран заявили о конце эпохи вражды и начале новой эпохи мира и сотрудничества.



И хотя ни одного документа в ходе встречи подписано не было, западная пресса тогда охарактеризовала саммит как самое значимое событие после ялтинской конференции 1945 года.



С точки зрения многих отечественных политиков, историков и политологов, Мальта-89 символизирует предательство высшего советского руководства и лично Михаила Горбачева. Мол, "сдали страну" именно тогда.



С мальтийским саммитом связано множество больших и малых мифов. Некоторые из них – из разряда бульварной мистики. Некоторые являются морскими и дипломатическими байками. Но главный миф до сих пор воспринимается всерьез, причем по обе стороны Атлантики. Его повторяют по ТВ и в солидных книгах, на него ссылаются политики и эксперты.



Состоит миф в следующем. Якобы советский лидер пообещал своему американскому визави очень многое, а в ответ не получил ничего. Более того, Горбачев то ли позабыл, то ли намеренно не потребовал от США гарантий нераспространения НАТО на восток. И в дальнейшем, в 1990–1991 гг., хотя западные лидеры и давали общие миролюбивые обещания, но формально никаких гарантий нерасширения Североатлантического блока не давали.



То есть это была, по сути дела, капитуляция Москвы – то ли по недомыслию, то ли по причине того самого предательства, о котором сегодня так любят говорить в России. В США же не устают повторять об отсутствии "подписанного договора" о сохранении нейтрального статуса стран Восточной Европы.



Это все такая лукавая полуправда, которая, пожалуй, хуже вопиющей лжи. Хуже, потому что не дает разобраться в сути произошедшего и извлечь из него уроки.



Иногда в качестве доказательства "капитуляции" приводят место проведения саммита. Во-первых, на корабле. Во-вторых, на рейде Мальты. Япония капитулировала во Второй мировой войне на борту линкора "Миссури" – значит, и в 1989-м была капитуляция. В 1945-м состоялась мальтийская конференция (встреча Черчилля и Рузвельта перед Ялтой) – значит, Горбачев прибыл на "вражескую территорию".



Постоянно приводятся свидетельства в пользу детально разработанного "хитроплана" Буша, который и был осуществлен на мальтийском рейде. Место, время и подготовка – все "говорит" об американском коварстве и советской "самосдаче".



В действительности место и время были выбраны в последний момент. И крайне неудачно – в Средиземном море начался сезон штормов. Да и самого саммита попросту могло не быть.



Практически вся администрация Белого дома была убеждена в том, что встреча является "преждевременной". Никаких документов к ней подготовлено не было, так что очень популярный на Западе Горбачев мог использовать встречу, как бы сейчас сказали, для самопиара.



Кондолиза Райс (тогда сотрудник Совета по нацбезопасности при президенте) вспоминала в 1997 году, что Буша убедили встретиться с советским лидером Франсуа Миттеран и Маргарет Тэтчер.



Последний раз Буш и Горбачев встречались (в сопровождении уходящего президента Рейгана) в декабре 1988 года в Нью-Йорке. Через девять месяцев после инаугурации 41-й президент США все еще не знал, что ему обсуждать с Москвой. Он был занят внутриполитическими делами. В основном – чисткой администрации от людей, отличавшихся личной преданностью Рейгану.



В какой-то момент стало понятно, что американцы со все бoльшим недоумением воспринимают поведение своего президента на международной арене. Пресса чуть ли не каждый день критиковала Белый дом за отсутствие поддержки Горбачева и реформ в СССР. Американцы всерьез боялись, что начавшееся при Рейгане ядерное разоружение застопорится и все вернется на круги своя.



Когда саммит был согласован, начались бурные процессы в Восточной Европе. Мировая социалистическая система разваливалась. К моменту встречи на Мальте рухнула Берлинская стена, в Чехословакии вовсю шла "бархатная" революция, в Польше и Венгрии компартии фактически лишились власти. Варшавский блок де-факто перестал существовать.



По воспоминаниям Райс, в американской делегации превалировало мнение, что Горбачев прибудет на саммит враждебно настроенным. Хотя "освобождение Европы" воспринималось на Западе в целом позитивно, скорость, с которой разворачивались события, вызывала у всех опасения. Главный лоббист саммита Миттеран уже и сам был не рад, что так активно настаивал на своем. Он сигнализировал в Вашингтон, что "русские могут прервать диалог в любой момент".



В интервью Кондолизы Райс 1997 года есть загадочная фраза о ее первой встрече с Михаилом Горбачевым: "Президент Буш застрял на борту "Белкнапа", и мы (делегация – Д.Д.) просто слонялись по "Максиму Горькому". Вышел Горбачев, и я подошла к нему".



Очень странная ситуация! Как это "застрял"? Почему Горбачев "выходит", зная, что его визави еще не прибыл? Почему к Горбачеву подходит не самый первый сотрудник делегации и представляет сам себя? В 1989-м все вдруг забыли протокол?



В своей книге "Президентство Джорджа Буша" Роберт Гейтс (в 1989-м – заместитель советника по нацбезопасности) намекает, что у президента случилась натуральная паническая атака из-за неопределенности исхода переговоров. Так что, вероятно, все основные члены делегации успокаивали Буша и решали, что же делать. Райс просто "бросилась на амбразуру".



По ее словам, тот факт, что Горбачев был спокоен и уверен в себе, принес американцам большое облегчение. Лидеры наконец-то встретились и начали обсуждать международную обстановку.



И вот тут – о самом главном. Об обещаниях.



В 2016 году был рассекречен очередной комплект документов Госдепартамента. Сотрудники Института Джорджа Вашингтона Светлана Савранская и Том Блэнтон занялись их изучением.



В книге "Последние саммиты сверхдержав" (2016) авторы на основании записей участников переговоров и меморандумов по результатам встреч сделали однозначный вывод о том, что на рейде Мальты было достигнуто важное соглашение.



Стоит отметить, что упомянутые меморандумы, хоть и не являются "подписанными договорами", но, согласно международному праву, обязывают стороны следовать достигнутым на официальных встречах договоренностям и соблюдать данные гарантии.



Так вот в ходе мальтийского саммита Горбачев пообещал Бушу, что СССР не будет вмешиваться во внутренние дела восточноевропейских стран, а Буш, в свою очередь, пообещал, что НАТО не будет расширяться дальше Восточной Германии.



Учитывая общую обстановку, сложившуюся на тот момент, никакой "сдачи" в декабре 1989 года не произошло. И никакой коварный американский план не был осуществлен.



Как показывает исследование Савранской и Блэнтона 2017 года, вплоть до 1996 года самые разные западные лидеры давали Москве полные гарантии сохранения Североатлантического альянса в границах 1990 года. Более того, в 1993 году Россию заверили, что программа НАТО "Партнерство во имя мира" со временем придет на смену военно-политическому блоку, так что и Россия будет включена в глобальную систему безопасности на равных.



Уоррен Кристофер, первый госсекретарь в администрации Билла Клинтона, в своей книге "Шанс всей жизни" утверждает, что Ельцин попросту не понял его слова о "Партнерстве"… поскольку был пьян. На этом утверждении часто основываются доводы о "пропитой Восточной Европе". Однако телекс, посланный Кристофером в Вашингтон, показывает, что автор "Шанса" лукавит. Он намеренно врал первому президенту России.



Сложно сказать, когда растерянность Джорджа Буша-старшего перешла в коварное намерение обмануть Москву и вынашивал ли он планы по расширению НАТО. Доподлинно известно, что вплоть до конца 1991 года он продолжал аппаратную борьбу с рейганистами и поэтому лишь в своем послании к Конгрессу 1992 года заявил, что США победили в холодной войне. Тогда же появилась пресловутая доктрина Вулфовица о подавлении всех потенциальных центров сопротивления гегемонии США.



Итак, Вашингтон обещал, что расширения НАТО на восток не будет. И впервые это было сделано на мальтийском саммите 29 лет назад, в день, когда, согласно современной историографии, закончилась холодная война.



Проблема Горбачева и впоследствии Ельцина состояла не в том, что они что-то намеренно сдали, и даже не в том, что они поверили западным лидерам – принципа "доверяй, но проверяй" никто не отменял (эту пословицу очень любил Рейган).



Они оба полагали, что мировое сообщество, коллективный Запад, прогрессивное человечество, общепринятые нормы международного права и т.п. – это нечто, существующее взаправду.



Понятно приятое удивление американцев спокойствием Горбачева на открытии мальтийского саммита! Он должен был быть в Москве, окапываться и спасать все, что еще можно было спасти, а вместо этого рассуждал о "новой эре". А когда генсек получил некие гарантии обеспечения национальной безопасности СССР, он должен был немедленно заняться их обеспечением со своей стороны.



В понимании наших западных партнеров, гарантия, данная некой стране, – это согласие на некие действия, которые эта страна предпримет, а не обещания действий со стороны гаранта.



Это не значит, что слово "партнеры" надо всегда писать в кавычках. И что договоренности с Западом невозможны. Надо просто наконец избавиться от иллюзии, что такие договоренности – это дверь в некий мифический цивилизованный мир.



Отнюдь! Это возможность перейти к очередному этапу обеспечения собственной национальной безопасности.



Вот чего не понимал тогда Горбачев и что надо крепко-накрепко запомнить нам сегодня. Источник - Взгляд

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