Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин

14:20 05.12.2018

В рамках борьбы с повышением цен на бензин и дизель вандалы сломали статую Триумфальной арки



Мария Трубина,

Олег Москвин



Французский президент Макрон расписался в своей беспомощности. После того, как толпа "желтых жилетов", требуя заморозить цены на бензин, разгромила Елисейские Поля, власти объявили о капитуляции перед ними. Цены на автомобильное топливо во Франции заморожены. Что же заставило французские власти пойти на уступки толпе протестующих?



Французские власти на шесть месяцев ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо по требованию протестующих, заявил во вторник премьер-министр Эдуар Филипп. "Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов", – цитирует его ТАСС. Правда, мораторий, который вводит правительство Франции, "должен сопровождаться другими мерами примирения", передает РИА "Новости".



Однако самим "желтым жилетам" этой уступки оказалось мало. Один из представителей движения Бенжамен Коши уже заявил, что они рассчитывали на "отмену повышения налогов на топливо", а не только на мораторий, передает "Интерфакс". Другой активист движения Эрик Друэ заявил, что необходимо в ближайшую субботу вернуться на улицы Парижа. "Это единственный способ показать, что практически все "желтые жилеты" не согласны с объявленными мерами. Это продолжится до того момента, пока не будет реальных изменений", – сказал он.



Напомним, массовые акции "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября. Главной причиной протестов стало повышение цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу в результате драк демонстрантов с полицией были задержаны 412 человек, 133 получили ранения. Манифестанты устроили погром на Елисейских Полях. Из-за повреждений в том числе пришлось закрыть для туристов Триумфальную арку – один из символов Парижа, которая в итоге также была повреждена вандалами.



Живущий во Франции политолог Андрей Рачинский прогнозирует, что ситуация полностью разрешится до рождественских праздников – Макрон и дальше будет отступать. "Правительство до утра вторника отказывалось даже вести на переговоры о снижении цен на бензин. Но с понедельника протесты перешли на уровень лицеев, старшеклассников и университетов. Если появятся жертвы среди молодежи, это будет для Макрона страшно. Тем временем парализована вся страна, Франция несет огромные экономические потери. Все это толкает Макрона на уступки", – сказал газете ВЗГЛЯД Рачинский.



Политолог отметил, что волнения опираются отнюдь не только на неблагополучные районы страны, как это бывало раньше. На этот раз бунтуют и Париж, и провинция.



"Это не бунт арабских пригородов, это бунтует белая Франция, – сказал Рачинский. – В этом движении участвует белое население, примерно от 30 до 60 лет, работающие".



Другого выхода у властей, как идти на уступки, теперь просто нет, пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.



"Если это движение продолжится до Рождества, то потери, которые несет торговля и просто рядовой гражданин, кратно увеличились бы. Повторилась та же ситуация, которая была в 1995 году – когда правительство попыталось упразднить пенсионные льготы, – пояснил газете ВЗГЛЯД Рубинский. – Тогда в ответ встал железнодорожный транспорт, встала вся страна и экономика не могла функционировать. Правительство тогда отступило. С тех пор все правительства, проводя непопулярные реформы, старались этот опыт учесть".



Макрон наконец сделал то, что не удалось его предшественникам: отменил пенсионные льготы, напомнил эксперт. Если в 1995 году все профсоюзы восстали единодушно, то на этот раз профсоюзы бастовали лишь частично и лишь в течение трех месяцев.



"Видимо, после этой победы нынешний президент счел, что его программа имеет больше шансов на успех, и пошел напролом, – предположил Рубинский. – Власти повысили цены на топливо со ссылкой на необходимость экологического перехода и соблюдение Парижских соглашений по климату. Вся политика нынешнего правительства имеет целью серьезную модернизацию страны по разным параметрам, в том числе и в экологическом плане. Но жертвы и издержки этой модернизации несет рядовой обыватель, средний класс, и он в конце концов отказался участвовать в этом".



В результате радикальные элементы решились на погромы, посетовал эксперт. "Большая часть населения осуждает эти эксцессы. Тем не менее сами по себе требования "желтых жилетов" поддерживают три четверти опрошенных. Это движение превратилось в вотум недоверия правительству и президенту, с которым приходится считаться", – сказал Рубинский.



А Рачинский поясняет, почему сопротивление Макрону оказалось столь массовым.



"Огромное количество людей, которые водят автомобиль, оказываются в сложной ситуации. Во Франции плохо развит общественный транспорт. Люди, кроме как на машине, добраться до работы не могут. Плюс все, кто связан с сельским хозяйством, работают на дизельном топливе, а оно дороже, чем бензин", – сказал политолог.



В результате, по его словам, обычные французские обыватели работают, по сути, только на налоги и ни на что другое у них денег не остается.



"Придя к власти, Макрон первым делом сделал большой подарок олигархам: снизил налоги на большие состояния, – напомнил Рачинский. – В то же время для французов, живущих на минимальные доходы, налоги выросли – в частности, на бензин. Нефть дешевела, а цена на бензин все равно росла очень сильно. Так что эти бунты являются жестом отчаяния".



Эксперты полагают, что Макрон, заморозив цены на бензин, решил отступить лишь на время.



"Этот срок в полгода означает, что они все равно будут эту тему пропихивать правдами и неправдами. Тот же премьер Филипп сказал: с одной стороны, "нужно быть глухим, чтобы не услышать возмущение", но при этом "все равно нужно переходить на более экологически чистые источники энергии". То есть, проще говоря, он сказал: хорошо, вы сейчас бунтуйте, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, – мы подождем, вы разойдетесь, а потом мы вас еще шарахнем через полгода: вдруг вы не сможете тогда собраться? Французское общество получило передышку на полгода, а что будет дальше, посмотрим".



По мнению экономиста, рост цен на топливо во Франции не был вызван экономическими причинами.



"Никакого отношения нефтяники к повышению цен на бензин в данном случае не имеют. Дело в том, что ввели налог на бензин, а с полученных доходов намерены субсидировать зеленую энергетику. То есть в чистом виде политическое решение, реализация абсолютно глупых планов в сфере энергетики", – возмущается он.



"Макрон сейчас активно продвигает ценности Парижского соглашения и всем рассказывает, что надо бороться за климат. То есть потребители во Франции должны заплатить за то, что Макрон решил, что бензин очень вредное топливо для планеты. И из этих денежек теперь должна финансироваться возобновляемая энергетика. Это на фоне баек о том, что энергетика стала эффективной и конкурентоспособной. Наверное, она будет конкурентоспособной при таком варварстве", – подытожил Симонов.