"Царь у нас хороший". Как живет родное село Назарбаева?

14:21 05.12.2018 Шамалган, большое село в 50 километрах от Алматы, известно тем, что в нем родился и вырос президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Здесь до сих пор живут его близкие родственники и одноклассники. В прошлом году в Шамалгане открыли историко-культурный центр "Атамекен", на базе которого появился посвященный президенту музей.



"НАСЛЕДИЕ МИЛЛИОНОВ"



В Шамалгане, по крайней мере в центральной его части, по которой меня вез таксист, хорошие дороги. Говорят, их ремонтируют регулярно, поэтому в селе довольно оживленное движение.



Первый пункт назначения - открывшийся в прошлом году историко-культурный центр "Атамекен", который, по сути, является музеем президента. Это новенькое здание с ухоженной территорией: аккуратные деревья, зеленые газоны, красивые лавочки и фонари. В центре двора под стеклянным куполом виднеется первый экспонат - бронированный "мерседес", возивший президента в 2001 году.



На стене просторного светлого фойе висит большой, размером с ковер, портрет Назарбаева. Его по заказу экс-акима Южно-Казахстанской области Бейбута Атамкулова выполнил американский художник Дэвид Датуна, прославившийся оригинальными портретами известных людей (например, недавно художник создал портрет Путина "Всевидящий В.", обошедшийся анонимному покупателю в 400 тысяч долларов).



- Эта картина называется "Наследие миллионов", - рассказывает Азамат Кали, экскурсовод музея Назарбаева. - Издалека вы можете увидеть портрет президента, а, приблизившись, рассмотреть портреты казахских ханов - Абылай-хан, Абулхайр-хан, Жолбарыс-хан, Самеке-хан и так далее. Смысл этой картины в том, что, когда соединяются воедино ханы казахского ханства, получается портрет нашего президента. А оправа очков символизирует дальновидную политику нашего президента: он дальновидный человек, занимается многовекторной политической деятельностью.



Сам музей поделен на четыре тематических зала. Первый - о детских и отроческих годах. Помимо родословной и детских фотографий, там можно увидеть предметы пионерской атрибутики (как и многие советские дети, Назарбаев был пионером) и макет дома, в котором вырос будущий президент. Сотрудники музея с сожалением сообщают, что дом до наших дней не сохранился, поэтому макет составляли по фотографиям.



Второй и третий залы, посвященные алматинскому и астанинскому периоду политической карьеры Назарбаева, запоминаются обилием его изображений: портрет президента на фоне весеннего Казахстана, фотография с Горбачевым, президент верхом на коне играет в поло, портрет президента в обрамлении ковровых узоров, президент дает присягу на Конституции, бронзовая статуэтка президента - в длинном одеянии с национальными узорами Нурсултан Назарбаев с охотничьей птицей на левой руке восседает на изящном скакуне.



Среди прочих экспонатов - стол, за которым Назарбаев работал в алматинский период нахождения у власти, космический шлем - подарок первому президенту Казахстана от первого казаха-космонавта Тохтара Аубакирова с автографом "Будь как я", и ваза с малоузнаваемым изображением Назарбаева и молодой женщины, которая напоминает младшую дочь президента - Алию.



Четвертый, заключительный зал посвящен успехам на ниве внешней политики: стену украшают фотографии Назарбаева с лидерами других государств, ниже под стеклом - подарки, преподнесенные президенту крупными иностранными политиками в знак уважения и признательности.



- Многие экспонаты нашего музея, в том числе и личные вещи президента, привезены специально из Астаны, из музея первого президента, - продолжает Азамат Кали. - Сам президент был в этом музее 22 июня 2018 года. А завтра намечается встреча с одноклассниками нашего президента. Одна из них, Куляш Амирова, живет в Шамалгане и является советником музея.



Кто такая Куляш Амирова, в Шамалгане знают практически все, поэтому найти ее дом оказалось довольно просто. Однако дверь нам никто не открыл. Соседи сказали, что накануне Дня президента она практически не сидит на месте: встречается со студентами и школьниками и участвует в конференциях, посвященных Нурсултану Назарбаеву и его вкладу в процветание Казахстана.



"ОДНА РОДИНА! ОДНА СУДЬБА! ОДИН ПРЕЗИДЕНТ!"



Шамалган - село республиканского значения. Практически все дороги заасфальтированы, исправно работают светофоры, судя по свежей краске, регулярно обновляется и рисунок на пешеходной зебре. То здесь, то там мелькают плакаты с изображением или цитатами Назарбаева, но они встречаются и во многих других населенных пунктах страны.



​Проезжаем улицы Альжан-ана и Абиш-ата - так звали родителей президента. К слову, в прошлом году именем матери Назарбаева назвали село в Жамбылской области, в котором она родилась.



- А вот здесь живет Болат Назарбаев, - говорит таксист, указывая на дом, стоящий вдалеке за высоким каменным забором.



Близко подойти к строению невозможно: территория вокруг него обнесена еще одним, металлическим, ограждением. По ту сторону изгороди пасутся лошади и бегает какая-то птичья живность. Неподалеку идет бурное строительство: каменным забором обносят еще один крупный участок. Таксист не хочет останавливаться возле забора и едет дальше.



- Не фотографируй, а то заметят, будут спрашивать, кто такие и откуда приехали, - тихо говорит он и давит на газ.



О родственниках Назарбаева в Шамалгане говорят аккуратно, не вдаваясь в подробности знакомства с ними или случайных встреч. Зато с удовольствием рассказывают о том, как хорошо им живется на родине президента.



Пока фотографирую на улице, подходит мужчина и просит запечатлеть его возле стенда. "Фотографии потом по WhatsApp отправь, если не сложно", - говорит он. Мужчина представляется как Али:



- Я шамалганский, всю жизнь здесь живу. Жизнь у нас хорошая: свет-мет, газ-маз - все есть.



На вопрос: "А президента видел?" - отвечает: "Конечно, видел! Родители его вон там жили, а Болат в верхней части поселка живет. У него здесь три дома, дети его тоже здесь живут".



Еще в Шамалгане целых пять школ, одна из которых - школа-гимназия. Говорят, что там День президента собираются отмечать с размахом, поэтому направляюсь туда.



В школьном коридоре тишина: ученики на занятиях. Откуда-то издалека доносится пение. Детский хор складно выводит песню из любимого фильма Назарбаева "Весна на Заречной улице":



Когда весна придет, не знаю.

Пройдут дожди, сойдут снега.

Но ты мне, улица родная,

И в непогоду дорога.



Директор школы Гульхан Аманжолова куда-то спешит, но соглашается на пятиминутный разговор, который мы ведем в школьной библиотеке.



- Наша гимназия, - говорит она, - открылась в 2004 году. Это была одна из первых школ, которая предшествовала программе президента "100 школ, 100 больниц", и построена по проекту, который не имеет аналогов: у нас большое здание из девяти корпусов - отдельные блоки отведены под медицинский корпус, спортивный комплекс, где есть спортзал и бассейн - все для учеников. Ко Дню президента у нас будут, конечно же, торжественные мероприятия, не только в школе, но и за ее пределами: в историческом комплексе "Атамекен" и в школе имени Карасай-батыра, где учился президент.



Само здание, где Назарбаев учился грамоте, не сохранилось - на его месте еще в советское время построили новую, более просторную школу. Но педагоги эту преемственность чувствуют и трепетно хранят память о своем земляке - на базе школы еще в 90-х годах открыли посвященный Назарбаеву музей. Помимо множества редких фотографий юного президента, которые в Интернете просто так не найти, в музее выставлены копии школьных аттестатов Назарбаева (согласно им, президент был круглым отличником) и огромный вышитый потрет.



- В 2018 году исполнилось ровно 70 лет с того момента, когда наш президент пошел в школу, - рассказывает экскурсовод. - Сам президент был в музее дважды - в 1993 и 2007 годах.



На этом экспозиция заканчивается, и я покидаю школу. На фасаде вывешен праздничный плакат, на нем - Назарбаев запечатлен со школьниками, чуть ниже надпись: "Бір Отан! Бір тағдыр! Бір Елбасы!" ("Одна родина! Одна судьба! Один президент!")



Уже собираясь уезжать из Шамалгана, разговорился с пожилой женщиной, ловившей такси на обочине. Оказалось, она жила в Шамалгане всю жизнь, - разумеется, видела Назарбаева, но вот в детстве его не помнит: все-таки он рано уехал из родного села.



- Біздің патшамыз жақсы ("Царь у нас хороший"), благодаря ему, все у нас прекрасно, - говорит женщина. - Пенсию вовремя выдают, живем хорошо, в стране мир - а что нам еще нужно? Дай ему бог здоровья. Источник - Радио Азаттык

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