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Дело Жомарта Ертаева: Казахстан давит на Россию
14:25 05.12.2018

Адвокат Магомедова: Почему мы берем под козырек перед силовиками из Астаны?

Дмитрий Виноградов

- Роза, Вы взялись за новое дело - Жомарта Ертаева - требования Казахстана об экстрадиции, выдача Россией статуса беженца, потом лишение статуса, чем это дело Вас привлекло?

- Адвоката, казалось бы, сложно чем-то удивить - все повидали, со многим сталкивались. В этом деле, при первом же знакомстве с ним, я была и удивлена, и озадачена, и возмущена - как имитацией деятельности и профанацией обвинений со стороны казахстанских следователей, так и количеством нарушений закона, процедур и правил со стороны российского полицейского ведомства - похоже, эта история беспрецедентная. Боюсь, количество и качество нарушений со стороны сотрудников Министерства внутренних дел в этом процессе могут сказаться на международной арене, чего МВД, думаю, не учитывает, поскольку отвечать за международные дела не им, а МИДу, хотя по факту расплачивается в таких случаях вся страна.

- Расскажите в двух словах, в чем казахстанская сторона обвиняет Вашего подзащитного?

- В рамках расследования причин плачевного состояния одного из казахстанских банков, в котором в числе акционеров и менеджеров было несколько олигархов, детей и родственников разных высокопоставленных чиновников, Жомарту Ертаеву в начале 2018 года выдвинули обвинение, которое звучит абсурдно и на юридический язык даже не переводится "…лоббирование кредита 80 млн. долларов с целью его невозврата…". Поскольку было известно, что полученные кредитные средства были перечислены на счета одного из казахстанских олигархов - акционера банка, а вовсе не Ертаева, мой подзащитный сам обратился к органам следствия с предложением дать показания дистанционно из Москвы, где он к тому моменту жил и работал более трех лет. Однако, казахстанская сторона направила экстрадиционный запрос в Россию на выдачу Жомарта Ертаева, а все упоминания про получившего деньги олигарха-акционера таинственным образом исчезают из дела. Предъявленное обвинение на 80 миллионов долларов явно не соответствовало масштабу проблем банка, которые исчислялись суммой порядка миллиарда, но по исчезновению из дела упоминаний про близких к властям акционеров банка, стало очевидным, что это процесс "назначения виноватого". Жомарту Ертаеву предоставляется статус беженца в России так как всем решающим и проверяющим сторонам становится очевиден заказной характер казахстанского дела и, следовательно, угроза безопасности и жизни моего подзащитного. После тщательных проверок Россия предоставила статус беженца - таких случаев единицы, этот вопрос проверяется тщательно и всесторонне.

- Из Ваших слов история кажется простой, понятной и при этом не требующей вмешательства адвокатов. Что же вызвало Ваше удивление и возмущение?

- Предоставление статуса беженца казалось логичным завершением этой истории. Однако реальным архитекторам бедственного положения банка так лихорадочно нужен был "виноватый", что дело приняло совсем иной оборот. От проштрафившихся акционеров банка, которых Президент Назарбаев недавно призывал наказать, по нашим данным (которые мы еще будем проверять и снабжать неопровержимыми доказательствами), в нашу полицию зачастили люди с сомнительными стимулирующими предложениями и наспех состряпанными "новыми обстоятельствами дел". И это несмотря на то, что предоставление статуса беженца проверяли несколько организаций, и все они подтвердили законность и обоснованность предоставления статуса Жомарту Ертаеву. МВД задерживает Жомарта без объяснений и не пускает к нему адвокатов, ему объявляют о лишении его статуса беженца и арестовывают в рамках экстрадиционного запроса. И что унизительно - МВД отчитывается о помещении Ертаева под стражу перед казахстанскими следователями, причем даже до решения российского. Суд, кстати, был удивлен не меньше меня обстоятельствами дела и ареста, и не поддержал требования поместить Жомарта Ертаева под стражу - ограничились домашним арестом.

- Вы упомянули международные последствия для России от действий МВД, что Вы имели в виду?

- До принятия решения по жалобе Жомарта Ертаева, опротестовывающей лишение статуса беженца, он имеет права и выполняет обязанности лиц, ищущих убежище. Тем не менее, полиция начала беспрецедентное давление на моего подзащитного. Не смотря на решение Пресненского районного суда, который четко определил, что обеспечивает домашний арест ФСИН, полиция развернула целую спецоперацию с участием десятков оперативно-розыскных работников и мобильных оперативных бригад, которые ежечасно вламывались в квартиру моего подзащитного, требовали его разбудить и выйти, несколько автомобилей с оперативными бригадами круглосуточно дежурили по периметру дома Жомарта Ертаева. Такого оперативно-розыскного ресурса вполне хватило бы на ликвидацию мощнейших банд. Это рвение нельзя объяснить иначе как запоздалым поиском хоть каких-то оснований для лишения статуса беженца, потому что такие основания до сих пор так и не предъявлены. А если посмотреть на ситуацию снаружи России, то нарушений международного законодательства о беженцах и российского закона более чем достаточно для обращения в Европейский Суд по Правам Человека. И это тот случай, когда нарушает процедуры одно ведомство - МВД, отвечать за международную ситуацию будет МИД, а страдать от имиджа на международной арене будет вся страна.

- ЕСПЧ еще не принял решения, вполне возможно имидж России и не пострадает?

- В Лондоне бывшая супруга Ертаева в рамках преследования ее из-за связи с бывшим мужем уже получила убежище. Сам этот факт говорит об обоснованности статуса беженца и признания угрозы безопасности и жизни Ертаевых в Казахстане. ЕСПЧ, безусловно учтет не только особенности правосудия Казахстана и методов российской полиции, но и уже полученное убежище бывшей супругой Ертаева. Получается, все проверяющие органы в России признали законность и обоснованность выдачи статуса беженца Жомарту Ертаеву, Британия фактом предоставления убежища Нургуль Ертаевой тоже признала угрозу в Казахстане, но приехали казахстанские олигархи к нам с новыми, еще более абсурдными эпизодами обвинения, отметая результаты всех проверок, экспертизы и подтверждения обоснованности угроз. Таким образом, МВД не только перечеркнуло свои решения и проверки других ведомств, но также международную экспертизу. В совокупности с беспрецедентным прессингом, которым МВД подвергло Ертаева после задержания, это дает удручающую картину полицейского ведомства в глазах ЕСПЧ, и это, безусловно, отразится на международном имидже России.

- Видите ли Вы в России перспективы разрешить дело Вашего подзащитного или вся надежда на ЕСПЧ и международные структуры?

- Я все еще надеюсь, что другие российские правоохранительные органы и Суд смогут вернуть процесс в рамки правового поля России, и мы сможем разрешить все споры, не прибегая к международным инстанциям. Мне, как россиянке, хотелось бы быть уверенной в способность нашей системы соблюдать процедуры и даже возвращать в рамки законности отдельные ведомства, которые проявляют не оправданное рвение, будучи простимулированными иностранными олигархами. Я хочу верить, что нам это удастся, и наш с вами разговор, как возможность открыто обсудить эту тему, поможет возвращению процесса в рамки правового поля.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544009100
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