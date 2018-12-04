Сбежавший экс-глава таможни Кыргызстана Адамкул Жунусов задержан в Баку

21:59 05.12.2018

Экс-председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов задержан в Баку. Об этом сообщает информационное агентство Report.



По его данным, бывшего чиновника задержали в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.



Адамкул Жунусов объявлен в розыск Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями в августе 2018-го. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением. Он возглавлял Государственную таможенную службу с 2013 по 2016 год.



По данным Финпола, 28 августа по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР, Адамкул Жунусов объявлен в розыск. С 2013 по 2016 год, занимая должность председателя ГТС, он организовал устойчивую коррупционную связь с представителями одной из частных компаний и другими должностными лицами ведомства.



По версии следствия, Адамкул Жунусов, используя свои властные полномочия, содействовал ОсОО "А." в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации. Компания получала таможенные преференции по платежам, вносимым в бюджет, хотя ввозимые товары должны были оформляться на общих основаниях. Государству причинен материальный ущерб на более чем 166 миллионов сомов.