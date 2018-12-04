 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 05.12.2018
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Вторник, 04.12.2018
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Власти Китая арестовали в Синьцзяне брата Кыргызского депутата историка А.Юнуса
22:03 05.12.2018

Власти Северо-Западного Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) арестовали ведущего кыргызского историка 49-летнего Аскара Юнуса за еще "неопределенное" преступление. Об этом сообщает радио "Свободная Азия".

По его данным, Аскар Юнус опубликовал десятки статей и несколько книг, посвященных изучению золотой эры истории его этнической группы. Ученый работал в отделе исследований истории Академии социальных наук Синьцзяна. Его арестовали в конце прошлого месяца в своем доме в Урумчи.

"Нас проинформировали на встрече, что с ним есть некоторые проблемы. Я не знаю, почему Юнуса задержали", - прокомментировал ситуацию на условиях анонимности сотрудник Академии социальных наук.

Другой работник академии также подтвердил факт ареста Аскара Юнуса. Однако признался, что не знает подробностей дела.

Являясь членом Китайского общества интеллектуальной дружбы и Ассоциации истории Синьцзяна, Юнус опубликовал более 40 статей и несколько книг о кыргызах XIX века, а также об отношениях между Кыргызстаном и Китаем и их влиянии на известный в настоящее время регион, как СУАР.

По данным издания "Евразия.net", Аскар Юнус - родной брат депутата Жогорку Кенеша Жунус уулу Адыла. Сам парламентарий пока недоступен для комментариев.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544036580
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