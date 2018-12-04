Сенатор Назарбаева предложила закрыть управления образования в Казахстане. За ненадобностью

22:10 05.12.2018

Она отметила, что сейчас казахстанские школы переходят на подушевое финансирование.



Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Дарига Назарбаева высказалась за закрытие управлений образования по всему Казахстану, передает Zakon.kz.



"Если есть возможность, школам помогать надо. Естественно, у кого стесненное материальное положение - требовать не стоит. Вообще, с внедрением подушевого финансирования каждая школа будет иметь возможность учреждать фонд развития, где будут собираться деньги доноров, спонсоров. Вопрос лишь в подготовке школы к самостоятельной жизни. При такой системе областные, районные и городские управления образования будут не нужны. Это ключевой вопрос, потому что школа получает финансирование, а деньги надолго застревают в этих организациях, которые по своему усмотрению - сегодня дадут или завтра, или и вовсе экономят на школах и не дофинансируют учебники или ремонт, и говорят: "Ничего, скажете родителям, наберете денег". Там много нарушений происходит, поэтому вопрос в том, насколько эти организации вообще будут нужны. Я за то, чтобы их закрыли, причем есть уже хороший международный опыт в этом плане", - сообщила сенатор в кулуарах парламента.

Это, по мнению Назарбаевой, позволит министерству образования и науки при разработке стандартов и правил напрямую контролировать весь образовательный процесс.



Также глава комитета высказалась и об обсуждаемом в обществе законе о статусе педагогов. Депутат согласилась, что без финансовых вливаний в части повышения заработной платы учителей, а также других социальных льгот, не обойтись. Однако в первую очередь, по словам Назарбаевой, казахстанцам необходимо менять свое отношение к учителям.



"Нужно менять отношение родителей к учителям. Ведь родители настраивают ребенка против или за учителей. Всякие бывают конфликтные ситуации иногда родители, не разобравшись, бегут в школу угрожают и оскорбляют учителя. Пусть этот родитель сам постоит 12 часов у школьной доски и поработает там с сотней детей в день. Тогда может отношение будет другое. Всю нашу информационную машину мы должны настраивать в пользу учителей. Кто будет завтра учить наших детей, если не будет педагогов?" - задалась вопросом Дарига Назарбаева.

Кроме этого, сенатор, отвечая на вопрос журналистов, высказала мнение, что учителям можно дарить подарки и оказывать знаки внимания, если это сделано от души и никак не отражается на лояльности педагога.



"Учителям и врачам - можно, министрам - нельзя. Если от всего сердца в благодарность, то учителям можно. У нас культура такая - подарки дарить. Я думаю у нас есть люди, которые достойны получать подарки от своих учеников или пациентов", - заключила тему подарков она.

По поручению президента Казахстана министерством образования и науки разрабатывается проект закона о статусе педагога. К обсуждению концепции важного документа профильное ведомство приглашает педагогов школ, колледжей, вузов и всех заинтересованных граждан.