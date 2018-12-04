ЕСПЧ и РосВласти обещают выплатить Pussy Riot почти 40 тыс. евро. Клоуны и клоунессы

23:53 05.12.2018

Алексей Дегтярев



Российские власти добросовестно отнесутся к исполнению решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Pussy Riot, заявили в Минюсте.



"Власти Российской Федерации добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ, независимо от того, кто их направляет", – сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, передает РИА "Новости".



В ведомстве уточнили, что на данном этапе возможностей для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе "Мария Алехина и другие против России" нет.



Ранее ЕСПЧ отклонил ходатайство правительства России по передаче дела о хулиганстве в отношении участниц Pussy Riot в Большую палату.



По решению суда Россия обязана в течение трех месяцев выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тыс. евро, Екатерине Самуцевич – 5 тыс. евро и компенсировать расходы в размере 11 тыс. 750 евро.



Участницы Pussy Riot, которые в 2012 году провели так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя, пожаловались в ЕСПЧ в 2013 году.