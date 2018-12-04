|23:53 ЕСПЧ и РосВласти обещают выплатить Pussy Riot почти 40 тыс. евро. Клоуны и клоунессы
22:10 Сенатор Назарбаева предложила закрыть управления образования в Казахстане. За ненадобностью
22:03 Власти Китая арестовали в Синьцзяне брата Кыргызского депутата историка А.Юнуса
21:59 Сбежавший экс-глава таможни Кыргызстана Адамкул Жунусов задержан в Баку
15:05 Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш.Мирзиеева. Ч. 3, - М.Захидов
14:25 Дело Жомарта Ертаева: Казахстан давит на Россию
14:21 "Царь у нас хороший". Как живет родное село Назарбаева?
14:20 Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин
14:16 Как Горбачев "слил" СССР: анатомия предательства, - Д.Дробницкий
13:56 Казахстан. Осень тревоги нашей, - ЦСПИ "Стратегия"
10:24 Треугольник Примакова. Сближение Китая с Индией открывает путь новому миропорядку, - И.Ходаков
10:21 Франция на пути к хаосу, - Томас Ханке
09:29 Голодомор на территории Украины 1932-1933 годов - фальсификация, - Олег Артюшенко
09:26 Монголы против исламского мира - война на уничтожение, - Сесар Сервера
09:20 Сотрудникам УзбДПС запретили засады
09:04 Мирзиеев реорганизовал Национального авиа-перевозчика Узбекистана
09:00 Рейтинг-прогноз землетрясений для стран Центральной Азии на 2019 год
08:44 Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию, - Алексей Балашов
08:42 Ашхабад взял курс на импортозамещение, - В.Панфилова
08:39 Москва поставила ОПЕК+ под угрозу, - А.Комраков
00:34 Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по Договору РСМД
00:25 Курдо-турецкая война в Турции и Сирии, - С.Шакарянц
00:15 В Китае исчез ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении первых генно-модифицированных детей
00:03 Узбекистан не Исламский-3, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
00:01 Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе
|23:30 В Одессе умер экс-лидер мятежных кыргызстанских узбеков Кадыржан Батыров
22:09 АБР дразнит Рахмона "безвозмездной помощью" в $340 млн
21:26 Почему таджики и узбеки усиленно учат русский язык, - САМ
20:22 В Генштабе и Госкомобороны Киргизии выявлены "нарушения на 339 миллионов сомов"
20:18 В Италии арестован предполагаемый главарь мафии "Коза ностра" - 80-летний ювелир Сеттимо Минео
17:00 Задержана одна из главных кыргызских таможенниц - г-жа Мамбетжунушева
14:07 Будни Кыргызстана. Чаткальских басмачей, отмудохавших милиционеров, водворили в СИЗО
13:36 Монголия готовится к 50-ти градусным морозам и сильным метелям
13:18 Таджикистан. Новая концепция пропаганды Мухиддина Кабири и заповеди Йозефа Геббельса, - С.Мирзорахматов
11:47 Пятьдесят оттенков желтого. Массовые протесты во Франции
11:44 "ВИЧ-фобия". В Кыргызстане лишь половина ВИЧ-инфицированных получает регулярное лечение
11:40 Вытек из ОПЕК: выход Катара из организации не несет рисков рынку
11:35 Global Times: Мировая экономика получила второй шанс
11:34 Казино "Трамп-Кремль". Почему Трамп так и не построил небоскреб в Москве
11:26 Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину "сдать оружие", - СП
11:24 Госзаказ на модернизацию... истории Казахстана. Кому это нужно? - Ч.Лаумулин, Д.Ашимбаев
11:22 Алишер Усманов требует опровержения сообщения о своих связях с вором в законе Шакро Молодым
11:17 "Мы будем работать жестко, но строго...", - ТаджГенерал от ОТО Шох Искандаров
11:16 В Кремле объяснили, почему Путин "дал пять" саудовскому принцу
11:12 Washington Post: Трамп "разоружил" США перед встречей с Цзиньпином?
11:10 Казахстан подвесит свои новые космо-спутники на американскую ракету Falcon 9
11:07 Мирзиеев освободит Узбекистан от хлопка... Через 3 года
10:08 Туркменских мафиози заставили каяться в прямом эфире
09:38 США – Китай: смутные перспективы перемирия в торговой войне, - В.Пироженко
09:35 Считать ли выборы в Армении свободными? - В.Катасонов
09:16 Катар подготовил странам ОПЕК нефтяной сюрприз, - О.Соловьева
|ЕСПЧ и РосВласти обещают выплатить Pussy Riot почти 40 тыс. евро. Клоуны и клоунессы
23:53 05.12.2018
Алексей Дегтярев
Российские власти добросовестно отнесутся к исполнению решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Pussy Riot, заявили в Минюсте.
"Власти Российской Федерации добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ, независимо от того, кто их направляет", – сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, передает РИА "Новости".
В ведомстве уточнили, что на данном этапе возможностей для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе "Мария Алехина и другие против России" нет.
Ранее ЕСПЧ отклонил ходатайство правительства России по передаче дела о хулиганстве в отношении участниц Pussy Riot в Большую палату.
По решению суда Россия обязана в течение трех месяцев выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тыс. евро, Екатерине Самуцевич – 5 тыс. евро и компенсировать расходы в размере 11 тыс. 750 евро.
Участницы Pussy Riot, которые в 2012 году провели так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя, пожаловались в ЕСПЧ в 2013 году.