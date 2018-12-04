 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.12.2018
00:06  Пенсионная реформа расщепила ядро Путина
00:03  Чингиз Айтматов как зеркало кыргызской модернизации, - Э.Джумабаев
Среда, 05.12.2018
23:53  ЕСПЧ и РосВласти обещают выплатить Pussy Riot почти 40 тыс. евро. Клоуны и клоунессы
22:10  Сенатор Назарбаева предложила закрыть управления образования в Казахстане. За ненадобностью
22:03  Власти Китая арестовали в Синьцзяне брата Кыргызского депутата историка А.Юнуса
21:59  Сбежавший экс-глава таможни Кыргызстана Адамкул Жунусов задержан в Баку
15:05  Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш.Мирзиеева. Ч. 3, - М.Захидов
14:25  Дело Жомарта Ертаева: Казахстан давит на Россию
14:21  "Царь у нас хороший". Как живет родное село Назарбаева?
14:20  Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин
14:16  Как Горбачев "слил" СССР: анатомия предательства, - Д.Дробницкий
13:56  Казахстан. Осень тревоги нашей, - ЦСПИ "Стратегия"
10:24  Треугольник Примакова. Сближение Китая с Индией открывает путь новому миропорядку, - И.Ходаков
10:21  Франция на пути к хаосу, - Томас Ханке
09:29  Голодомор на территории Украины 1932-1933 годов - фальсификация, - Олег Артюшенко
09:26  Монголы против исламского мира - война на уничтожение, - Сесар Сервера
09:20  Сотрудникам УзбДПС запретили засады
09:04  Мирзиеев реорганизовал Национального авиа-перевозчика Узбекистана
09:00  Рейтинг-прогноз землетрясений для стран Центральной Азии на 2019 год
08:44  Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию, - Алексей Балашов
08:42  Ашхабад взял курс на импортозамещение, - В.Панфилова
08:39  Москва поставила ОПЕК+ под угрозу, - А.Комраков
00:34  Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по Договору РСМД
00:25  Курдо-турецкая война в Турции и Сирии, - С.Шакарянц
00:15  В Китае исчез ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении первых генно-модифицированных детей
00:03  Узбекистан не Исламский-3, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
00:01  Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе
Вторник, 04.12.2018
23:30  В Одессе умер экс-лидер мятежных кыргызстанских узбеков Кадыржан Батыров
22:09  АБР дразнит Рахмона "безвозмездной помощью" в $340 млн
21:26  Почему таджики и узбеки усиленно учат русский язык, - САМ
20:22  В Генштабе и Госкомобороны Киргизии выявлены "нарушения на 339 миллионов сомов"
20:18  В Италии арестован предполагаемый главарь мафии "Коза ностра" - 80-летний ювелир Сеттимо Минео
17:00  Задержана одна из главных кыргызских таможенниц - г-жа Мамбетжунушева
14:07  Будни Кыргызстана. Чаткальских басмачей, отмудохавших милиционеров, водворили в СИЗО
13:36  Монголия готовится к 50-ти градусным морозам и сильным метелям
13:18  Таджикистан. Новая концепция пропаганды Мухиддина Кабири и заповеди Йозефа Геббельса, - С.Мирзорахматов
11:47  Пятьдесят оттенков желтого. Массовые протесты во Франции
11:44  "ВИЧ-фобия". В Кыргызстане лишь половина ВИЧ-инфицированных получает регулярное лечение
11:40  Вытек из ОПЕК: выход Катара из организации не несет рисков рынку
11:35  Global Times: Мировая экономика получила второй шанс
11:34  Казино "Трамп-Кремль". Почему Трамп так и не построил небоскреб в Москве
11:26  Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину "сдать оружие", - СП
11:24  Госзаказ на модернизацию... истории Казахстана. Кому это нужно? - Ч.Лаумулин, Д.Ашимбаев
11:22  Алишер Усманов требует опровержения сообщения о своих связях с вором в законе Шакро Молодым
11:17  "Мы будем работать жестко, но строго...", - ТаджГенерал от ОТО Шох Искандаров
11:16  В Кремле объяснили, почему Путин "дал пять" саудовскому принцу
11:12  Washington Post: Трамп "разоружил" США перед встречей с Цзиньпином?
11:10  Казахстан подвесит свои новые космо-спутники на американскую ракету Falcon 9
11:07  Мирзиеев освободит Узбекистан от хлопка... Через 3 года
10:08  Туркменских мафиози заставили каяться в прямом эфире
09:38  США – Китай: смутные перспективы перемирия в торговой войне, - В.Пироженко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пенсионная реформа расщепила ядро Путина
00:06 06.12.2018

Обманутая страна ждет случая, чтобы поквитаться с властью за пенсии

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Вадим Соловьев
Леонтий Бызов

Депутаты из всех фракций Госдумы, кроме "Единой России", поддержали инициативу КПРФ: обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать ключевые пункты закона о повышении пенсионного возраста.

Конкретно речь идет о проверке конституционности ст. 4 и 7 закона от 3 октября "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". Именно эти статьи предполагают повышение с 65 до 70 лет пенсионного возраста для мужчин и с 55 до 60 лет - для женщин.

В обращении в КС авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в России законы, которые "отменяют или умаляют права и свободы" граждан. В Компартии считают: пенсионная реформа коснется и тех, кто только начинает трудовой путь, и людей в возрасте 50+, для которых вводится ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию - а прежде эта отсрочка нигде не оговаривалась.

Заметим, коммунисты самостоятельно обратиться в КС не могут. Чтобы направить запрос, необходимо собрать подписи 90 депутатов. В шестом созыве в КПРФ было 92 депутата, а в седьмом - только 43. Даже если коммунистов поддержит фракция "Справедливой России" в полном составе - это 23 депутата - подписей будет недостаточно. Поддержка фракции ЛДПР в полном составе - 39 депутатов - может (в теории) довести число подписей до 105, что больше необходимых 90. Но насколько вероятен такой сценарий - вопрос риторический.

4 декабря лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ЛДПР готова поддержать инициативу коммунистов. "Жириновский обещал мне, что они подпишут, вроде бы день назад они согласились. Мы продолжаем активно бороться, я уверен, что сама жизнь и наша воля торпедируют это решение, для этого созревают все условия", - сказал Зюганов.

Вместе с тем, наивно ожидать, что Кремль без боя сдаст позиции. Напомним, власть дорого заплатила за продавливание пенсионной реформы в ее нынешнем виде.

Прежде всего, обвалом рейтинга "Единой России" - это видно из результатов губернаторских выборов. Сразу в трех регионах - Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области - кандидаты от партии власти с треском проиграли оппонентам от КПРФ и ЛДПР.

Кроме того, расплатиться пришлось рейтингом Владимира Путина. По опросу "Левада-центра" от 22 ноября, сегодня 61% сограждан считает, что Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Это максимум за все время исследований. Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, в марте 2014-го - 52%. Вместе с тем, электоральный рейтинг Путина снизился за текущий год с 66 до 56% - хотя до сих пор ядро сторонников президента оставалось практически неизменным. Как отметил аналитик "Левада-центра" Денис Волков, "люди на фокус-группах говорят, что власти их обманули - им обещали повышение пенсий, а повысили пенсионный возраст".

Как на этом фоне выглядят перспективы обращения в КС, пойдет ли Кремль на смягчение пенсионной реформы?

- Добиться смягчения через Конституционный суд возможно, - считает руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. - Перспектива выглядит так: если мы наберем подписи в Госдуме, то пойдем в КС через депутатов. На сегодня подписи не собраны: жириновцы не дали ни одной, эсеры - половину.

Если действовать через депутатов не получится, будем выходить на КС через граждан - документы мы уже подготовили. Суть в том, что мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го должны будут в 2019 году обратиться в Пенсионный фонд за назначением им пенсии. Если им откажут со ссылкой на новый закон - у них появится право обжаловать это решение в суде, вплоть до КС.

Как на такой оборот отреагирует Конституционный суд - сказать трудно. Но определенная надежда есть: решение об отсрочке выхода на пенсию является, на мой взгляд, настолько неконституционным, что даже у судей КС, возможно, не хватит мужества отказать.

"СП": - Вы говорите, иски смогут подать мужчины и женщины 1959 и 1964 годов рождения, а остальные?

- Граждане на год старше смогут воспользоваться этой схемой в 2020 году, двумя годами старше - в 2021-м и так далее.

Добавлю, мы будем подавать такие иски в пакете - от лица нескольких сотен граждан. Одного человека можно запугать или купить, а когда правосудия требуют сотни - всех не запугаешь. Причем, решение КС будет распространяться на всех граждан соответствующих возрастов, даже если они лично в суд не обращались.

Мы будем добиваться решения КС, что называется, до победного конца. Вопрос стоит принципиально: либо Конституция у нас работает, либо нет.

- В октябре Институт социологии РАН провел фундаментальный опрос, результатам которого я доверяю больше, чем исследования ВЦИОМ и "Левада-центра", - отмечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. - Анализируя их, я убедился: ядро сторонников Путина начало сокращаться - это действительно так.

Как я и предсказывал, пенсионная реформа имеет для власти долгоиграющие последствия. Власть надеялась в мае, что после принятия реформы люди пошумят и забудут. Многие в администрации президента тогда обрадовались, что протесты были не столь значительными. Но послевкусие у народа осталось, и последствия реформы развиваются по нарастающей.

Главное, что критика правительства и Путина становятся общественно-одобряемым поведением. А это означает, что нейтральные конформистские избиратели - люди, которые всегда присоединятся к большинству, - начинают выступать уже против президента. Просто потому, что их окружение выступает против - поддерживать Путина становится неудобно. И этот процесс развивается очень быстро.

Конечно, можно сказать, что так ведет себя не ядро, а некая промежуточная часть между ядром и периферией - ядро на то и ядро, что это твердые сторонники Путина. Однако все не так просто: твердыми сторонниками сегодня остаются тем, кто видит в президенте сильного лидера, и поддерживают его внешнюю политику. Но та часть консервативного ядра, для которой справедливость имеет большее значение, чем державность - Путина перестают поддерживать.

Словом, сейчас происходит раскол в консервативном большинстве.

"СП": - Насколько сокращение ядра сторонников Путина критично для Кремля?

- Пока оно не критично - для президента, который находится во главе государства длительный срок, да еще после принятия им неоднозначных внутриполитических решений, 56% поддержки - это очень немало. Проблема только в том, что ситуация развивается как снежный ком. И через год от этих 56% мало что останется - если наши прогнозы подтвердятся.

"СП": - Власть пойдет на уступки по пенсионной реформе, чтобы выправить ситуацию?

- Я так не думаю. Власть продолжает действовать в прежнем русле - ущемляя права малодоходных страт общества. На очереди еще одна болезненная мера - охота за самозанятыми. Она затронет огромное число людей разных возрастных групп, и будет восприниматься так же негативно, как пенсионная реформа.

На деле, либеральный, жестко-монетаристский курс продолжается. Конечно, можно сказать, что его главный инициатор - первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, а не сам Владимир Путин. Что экономический блок ставит Путина перед фактом: нужны деньги на оборону - следует сократить расходы на социалку. Или наша экономическая команда уходит, и тогда в стране разгуляется инфляция. И президент нехотя бумаги подписывает.

Так или нет, власть, я считаю, будет пытаться наступление на трудящихся усиливать.

"СП": - Приведет ли это к социальному взрыву?

- Взрыв в масштабе страны, на мой взгляд, невозможен. Но первой же серьезной ошибкой власти общество воспользуется, и все власти припомнит.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544043960
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил конституционные поправки о новом статусе Шымкента и Туркестана
- Б. Сагинтаев обсудил с представителями индийской компании Oberoi перспективы сотрудничества в области туризма
- Кадровые перестановки
- Высокий суд Англии рассмотрит законность заморозки американским банком полмиллиарда долларов США казахстанских активов
- Федерация профсоюзов Казахстана "полностью утратила независимость"
- Вопросы противодействия киберугрозам рассмотрены на встрече в Сенате
- В Акмолинском акимате обсудили актуальные вопросы в сфере земельных отношений
- Меры по регулированию вопроса скопления автотранспортных средств в приграничных пунктах пропуска на Узбекско-казахстанской государственной границе
- Аким и ангелы
- Марат Кусаинов: "Сотрудничество ЕЭК и ОЭСР в сфере конкуренции выходит на новый уровень"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  