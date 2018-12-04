Пенсионная реформа расщепила ядро Путина

00:06 06.12.2018

Обманутая страна ждет случая, чтобы поквитаться с властью за пенсии



Андрей Полунин

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Вадим Соловьев

Леонтий Бызов



Депутаты из всех фракций Госдумы, кроме "Единой России", поддержали инициативу КПРФ: обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать ключевые пункты закона о повышении пенсионного возраста.



Конкретно речь идет о проверке конституционности ст. 4 и 7 закона от 3 октября "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". Именно эти статьи предполагают повышение с 65 до 70 лет пенсионного возраста для мужчин и с 55 до 60 лет - для женщин.



В обращении в КС авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в России законы, которые "отменяют или умаляют права и свободы" граждан. В Компартии считают: пенсионная реформа коснется и тех, кто только начинает трудовой путь, и людей в возрасте 50+, для которых вводится ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию - а прежде эта отсрочка нигде не оговаривалась.



Заметим, коммунисты самостоятельно обратиться в КС не могут. Чтобы направить запрос, необходимо собрать подписи 90 депутатов. В шестом созыве в КПРФ было 92 депутата, а в седьмом - только 43. Даже если коммунистов поддержит фракция "Справедливой России" в полном составе - это 23 депутата - подписей будет недостаточно. Поддержка фракции ЛДПР в полном составе - 39 депутатов - может (в теории) довести число подписей до 105, что больше необходимых 90. Но насколько вероятен такой сценарий - вопрос риторический.



4 декабря лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ЛДПР готова поддержать инициативу коммунистов. "Жириновский обещал мне, что они подпишут, вроде бы день назад они согласились. Мы продолжаем активно бороться, я уверен, что сама жизнь и наша воля торпедируют это решение, для этого созревают все условия", - сказал Зюганов.



Вместе с тем, наивно ожидать, что Кремль без боя сдаст позиции. Напомним, власть дорого заплатила за продавливание пенсионной реформы в ее нынешнем виде.



Прежде всего, обвалом рейтинга "Единой России" - это видно из результатов губернаторских выборов. Сразу в трех регионах - Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области - кандидаты от партии власти с треском проиграли оппонентам от КПРФ и ЛДПР.



Кроме того, расплатиться пришлось рейтингом Владимира Путина. По опросу "Левада-центра" от 22 ноября, сегодня 61% сограждан считает, что Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Это максимум за все время исследований. Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, в марте 2014-го - 52%. Вместе с тем, электоральный рейтинг Путина снизился за текущий год с 66 до 56% - хотя до сих пор ядро сторонников президента оставалось практически неизменным. Как отметил аналитик "Левада-центра" Денис Волков, "люди на фокус-группах говорят, что власти их обманули - им обещали повышение пенсий, а повысили пенсионный возраст".



Как на этом фоне выглядят перспективы обращения в КС, пойдет ли Кремль на смягчение пенсионной реформы?



- Добиться смягчения через Конституционный суд возможно, - считает руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. - Перспектива выглядит так: если мы наберем подписи в Госдуме, то пойдем в КС через депутатов. На сегодня подписи не собраны: жириновцы не дали ни одной, эсеры - половину.



Если действовать через депутатов не получится, будем выходить на КС через граждан - документы мы уже подготовили. Суть в том, что мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го должны будут в 2019 году обратиться в Пенсионный фонд за назначением им пенсии. Если им откажут со ссылкой на новый закон - у них появится право обжаловать это решение в суде, вплоть до КС.



Как на такой оборот отреагирует Конституционный суд - сказать трудно. Но определенная надежда есть: решение об отсрочке выхода на пенсию является, на мой взгляд, настолько неконституционным, что даже у судей КС, возможно, не хватит мужества отказать.



"СП": - Вы говорите, иски смогут подать мужчины и женщины 1959 и 1964 годов рождения, а остальные?



- Граждане на год старше смогут воспользоваться этой схемой в 2020 году, двумя годами старше - в 2021-м и так далее.



Добавлю, мы будем подавать такие иски в пакете - от лица нескольких сотен граждан. Одного человека можно запугать или купить, а когда правосудия требуют сотни - всех не запугаешь. Причем, решение КС будет распространяться на всех граждан соответствующих возрастов, даже если они лично в суд не обращались.



Мы будем добиваться решения КС, что называется, до победного конца. Вопрос стоит принципиально: либо Конституция у нас работает, либо нет.



- В октябре Институт социологии РАН провел фундаментальный опрос, результатам которого я доверяю больше, чем исследования ВЦИОМ и "Левада-центра", - отмечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. - Анализируя их, я убедился: ядро сторонников Путина начало сокращаться - это действительно так.



Как я и предсказывал, пенсионная реформа имеет для власти долгоиграющие последствия. Власть надеялась в мае, что после принятия реформы люди пошумят и забудут. Многие в администрации президента тогда обрадовались, что протесты были не столь значительными. Но послевкусие у народа осталось, и последствия реформы развиваются по нарастающей.



Главное, что критика правительства и Путина становятся общественно-одобряемым поведением. А это означает, что нейтральные конформистские избиратели - люди, которые всегда присоединятся к большинству, - начинают выступать уже против президента. Просто потому, что их окружение выступает против - поддерживать Путина становится неудобно. И этот процесс развивается очень быстро.



Конечно, можно сказать, что так ведет себя не ядро, а некая промежуточная часть между ядром и периферией - ядро на то и ядро, что это твердые сторонники Путина. Однако все не так просто: твердыми сторонниками сегодня остаются тем, кто видит в президенте сильного лидера, и поддерживают его внешнюю политику. Но та часть консервативного ядра, для которой справедливость имеет большее значение, чем державность - Путина перестают поддерживать.



Словом, сейчас происходит раскол в консервативном большинстве.



"СП": - Насколько сокращение ядра сторонников Путина критично для Кремля?



- Пока оно не критично - для президента, который находится во главе государства длительный срок, да еще после принятия им неоднозначных внутриполитических решений, 56% поддержки - это очень немало. Проблема только в том, что ситуация развивается как снежный ком. И через год от этих 56% мало что останется - если наши прогнозы подтвердятся.



"СП": - Власть пойдет на уступки по пенсионной реформе, чтобы выправить ситуацию?



- Я так не думаю. Власть продолжает действовать в прежнем русле - ущемляя права малодоходных страт общества. На очереди еще одна болезненная мера - охота за самозанятыми. Она затронет огромное число людей разных возрастных групп, и будет восприниматься так же негативно, как пенсионная реформа.



На деле, либеральный, жестко-монетаристский курс продолжается. Конечно, можно сказать, что его главный инициатор - первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, а не сам Владимир Путин. Что экономический блок ставит Путина перед фактом: нужны деньги на оборону - следует сократить расходы на социалку. Или наша экономическая команда уходит, и тогда в стране разгуляется инфляция. И президент нехотя бумаги подписывает.



Так или нет, власть, я считаю, будет пытаться наступление на трудящихся усиливать.



"СП": - Приведет ли это к социальному взрыву?



- Взрыв в масштабе страны, на мой взгляд, невозможен. Но первой же серьезной ошибкой власти общество воспользуется, и все власти припомнит.