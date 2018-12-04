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|У берегов Японии столкнулись и пропали два самолета ВВС США - F/A-18 и КС-130
08:24 06.12.2018
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США – истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета выполняли учебный полет, передает РИА Новости. Они стартовали с базы морской пехоты США "Ивакуни".
Пока не сообщается, сколько человек было в самолетах, передает РИА Новости. Идет поисково-спасательная операция.