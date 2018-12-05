Белый дом готовится нанести удар по ОДКБ, - А.Шарковский

08:32 06.12.2018

На 2019 год администрация Трампа планирует активизировать свою деятельность на постсоветском пространстве



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

5.12.18



Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor в недавно опубликованном материале сообщает, что в целях сдерживания России администрация Дональда Трампа в 2019 году предпримет шаги, направленные на усиление своего влияния в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье. В первую очередь внимание будет обращено на ближайших союзников Москвы – страны, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Поскольку Белоруссию оторвать от России сложно по объективным причинам, США намерены основные стремления направить на активизацию дипломатических усилий в Центральной Азии и в Закавказье. Но при этом Минск не будет оставлен без внимания. В качестве ближайшей задачи Белый дом определил для себя налаживание тесных взаимоотношений с Арменией.



После развала СССР Вашингтон, объявив себя победителем в "холодной войне", почил на лаврах, оставив без внимания дальнейший процесс перемен в состоянии наследника Советского Союза – России. Создание ОДКБ в 1992 году было проигнорировано Америкой, которая не увидела в этом для себя угрозы и посчитала, что нет смысла строго ограничивать инициативы поверженного противника, выражающего всеобщую покорность.



Договор к концу 1993 года был подписан девятью участниками и вступил в силу 20 апреля 1994 года. Срок его действия ограничивался пятью годами, по его окончании предусматривалась пролонгация. Из-за океана с удовлетворением наблюдали, как в 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора. Последний вернулся в ОДКБ в 2006 году и вновь приостановил в ней участие в 2012 году. В настоящее время Америка осознала необходимость дальнейшего ослабления Москвы, лишая ее ближайших союзников, и она рассчитывает на успех в своих действиях.



Западные аналитики отмечают, что ОДКБ является слабым военно-политическим альянсом. Эксперты указывают, что сам договор должен быть пересмотрен и конкретизирован, в противном случае организация рано или поздно развалится. Начнем с того, что ОДКБ ни разу не оказывала военной поддержки ни одному из своих членов. В 2010 году правительство Киргизии обратилось с просьбой ввести войска для урегулирования внутреннего вооруженного конфликта, но получило отказ. Армении никто из союзников не помогает в войне за Нагорный Карабах. Даже когда азербайджанские диверсанты вторглись на территорию Тавушской области, Ереван остался без поддержки. Более того, союзники по ОДКБ – Россия, Беларуссия и Казахстан продают Азербайджану (который воюет с Арменией) оружие. И все потому, что договор не содержит запрета для его участников на торговлю оружием с кем бы то ни было.



Впрочем и Москва зачастую оказывается без поддержки своих ближайших друзей. До сих пор никто из членов ОДКБ официально не признал Крым российским. В случае с конфликтом в Керченском проливе союзники либо отделались нейтральными заявлениями, либо вовсе предпочли отмолчаться. Из всех членов ОДКБ только Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В делах Донбасса никто, кроме Москвы, участия не принимает. Войну в Сирии Россия ведет в одиночку уже в течение трех лет. За все это время из всех союзников только Армения сподобилась один раз направить в эту страну гуманитарную миссию. И при этом в рамках ОДКБ ежегодно проводятся дорогостоящие военные учения. Созданы объединенный штаб, коллективные силы быстрого развертывания, единая система ПВО/ПРО, единая система связи и управления войсками и прочее. Все это в критический момент может оказаться бесполезно, если не будет достигнута реальная, фактическая монолитность организации.



Из всех участников ОДКБ Москва, пожалуй, с большой долей уверенности может рассчитывать на Таджикистан, где размещены российские войска, и Белоруссию, где пока еще их нет. И в том и другом случае главы государств отлично осознают, что их ждет, если они пойдут на поводу у Запада. А в качестве примера есть истории Муаммара Каддафи и Виктора Януковича. Самым ненадежным союзником Кремля является Казахстан. То, что Астана в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для граждан США и меняет кириллицу на латиницу, еще полбеды. Как известно, американский бизнес уже давно и прочно захватил многие позиции в добыче полезных ископаемых этой республики. В течение последних двадцати лет Астана закупает вооружение в Штатах и направляет туда своих представителей для обучения в военных академиях. Ежегодно проводятся совместные американо-казахские маневры под кодовым названием "Степной орел", для чего оборудован специальный полигон "Илийский", который расположен недалеко от Алма-Аты. Кстати, представителей Вооруженных сил РФ туда не зовут даже в роли наблюдателей. Кроме того, в самой Алма-Ате Пентагон создал биологическую лабораторию, на что было потрачено около 130 млн долл. Американцы изначально не скрывали, что это заведение предназначено для создания и хранения наиболее опасных инфекционных штаммов. Вдобавок Астана обязалась предоставить США право создавать на своей территории логистические пункты для обеспечения транзитных перевозок в Афганистан.



Союзнический статус Киргизии тоже зыбок, несмотря на российское военное присутствие в этой стране. Политическая ситуация в республике отличается крайней нестабильностью, очередная цветная революция с непредсказуемыми последствиями там может вспыхнуть в любой момент. Армения до недавнего прошлого считалась надежнейшим союзником России. Но в этом году там победила бархатная революция, чем воспользовались американцы и немедленно послали своего эмиссара Джона Болтона. Новый лидер Армении в ходе разговора с ним, услышав предложение закупать американское оружие, заявил: "Правительство страны не связано какими-либо ограничениями. И если от США поступит хорошее предложение, мы готовы его обсудить". Помимо этого было возбуждено уголовное дело против генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и местной дочки "Газпрома". Как следствие – отношения между Ереваном и Москвой моментально накалились.