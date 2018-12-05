 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.12.2018
09:43  Переговорные страдания. К Афганистану заходят с североатлантической стороны
09:39  В Канаде арестована финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу
08:38  Пекин играет на нервах Токио. КНР ищет газ в спорных водах Восточно-Китайского моря, - "НГ"
08:35  Ташкент уличил Киев в нечестной игре и предупредил "партнера" о торговой войне, - В.Панфилова
08:32  Белый дом готовится нанести удар по ОДКБ, - А.Шарковский
08:24  У берегов Японии столкнулись и пропали два самолета ВВС США - F/A-18 и КС-130
00:06  Пенсионная реформа расщепила ядро Путина
00:03  Чингиз Айтматов как зеркало кыргызской модернизации, - Э.Джумабаев
Среда, 05.12.2018
23:53  ЕСПЧ и РосВласти обещают выплатить Pussy Riot почти 40 тыс. евро. Клоуны и клоунессы
22:10  Сенатор Назарбаева предложила закрыть управления образования в Казахстане. За ненадобностью
22:03  Власти Китая арестовали в Синьцзяне брата Кыргызского депутата историка А.Юнуса
21:59  Сбежавший экс-глава таможни Кыргызстана Адамкул Жунусов задержан в Баку
15:05  Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш.Мирзиеева. Ч. 3, - М.Захидов
14:25  Дело Жомарта Ертаева: Казахстан давит на Россию
14:21  "Царь у нас хороший". Как живет родное село Назарбаева?
14:20  Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин
14:16  Как Горбачев "слил" СССР: анатомия предательства, - Д.Дробницкий
13:56  Казахстан. Осень тревоги нашей, - ЦСПИ "Стратегия"
10:24  Треугольник Примакова. Сближение Китая с Индией открывает путь новому миропорядку, - И.Ходаков
10:21  Франция на пути к хаосу, - Томас Ханке
09:29  Голодомор на территории Украины 1932-1933 годов - фальсификация, - Олег Артюшенко
09:26  Монголы против исламского мира - война на уничтожение, - Сесар Сервера
09:20  Сотрудникам УзбДПС запретили засады
09:04  Мирзиеев реорганизовал Национального авиа-перевозчика Узбекистана
09:00  Рейтинг-прогноз землетрясений для стран Центральной Азии на 2019 год
08:44  Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию, - Алексей Балашов
08:42  Ашхабад взял курс на импортозамещение, - В.Панфилова
08:39  Москва поставила ОПЕК+ под угрозу, - А.Комраков
00:34  Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по Договору РСМД
00:25  Курдо-турецкая война в Турции и Сирии, - С.Шакарянц
00:15  В Китае исчез ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении первых генно-модифицированных детей
00:03  Узбекистан не Исламский-3, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
00:01  Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе
Вторник, 04.12.2018
23:30  В Одессе умер экс-лидер мятежных кыргызстанских узбеков Кадыржан Батыров
22:09  АБР дразнит Рахмона "безвозмездной помощью" в $340 млн
21:26  Почему таджики и узбеки усиленно учат русский язык, - САМ
20:22  В Генштабе и Госкомобороны Киргизии выявлены "нарушения на 339 миллионов сомов"
20:18  В Италии арестован предполагаемый главарь мафии "Коза ностра" - 80-летний ювелир Сеттимо Минео
17:00  Задержана одна из главных кыргызских таможенниц - г-жа Мамбетжунушева
14:07  Будни Кыргызстана. Чаткальских басмачей, отмудохавших милиционеров, водворили в СИЗО
13:36  Монголия готовится к 50-ти градусным морозам и сильным метелям
13:18  Таджикистан. Новая концепция пропаганды Мухиддина Кабири и заповеди Йозефа Геббельса, - С.Мирзорахматов
11:47  Пятьдесят оттенков желтого. Массовые протесты во Франции
11:44  "ВИЧ-фобия". В Кыргызстане лишь половина ВИЧ-инфицированных получает регулярное лечение
11:40  Вытек из ОПЕК: выход Катара из организации не несет рисков рынку
11:35  Global Times: Мировая экономика получила второй шанс
11:34  Казино "Трамп-Кремль". Почему Трамп так и не построил небоскреб в Москве
11:26  Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину "сдать оружие", - СП
11:24  Госзаказ на модернизацию... истории Казахстана. Кому это нужно? - Ч.Лаумулин, Д.Ашимбаев
11:22  Алишер Усманов требует опровержения сообщения о своих связях с вором в законе Шакро Молодым
11:17  "Мы будем работать жестко, но строго...", - ТаджГенерал от ОТО Шох Искандаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Белый дом готовится нанести удар по ОДКБ, - А.Шарковский
08:32 06.12.2018

На 2019 год администрация Трампа планирует активизировать свою деятельность на постсоветском пространстве

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО
5.12.18

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor в недавно опубликованном материале сообщает, что в целях сдерживания России администрация Дональда Трампа в 2019 году предпримет шаги, направленные на усиление своего влияния в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье. В первую очередь внимание будет обращено на ближайших союзников Москвы – страны, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Поскольку Белоруссию оторвать от России сложно по объективным причинам, США намерены основные стремления направить на активизацию дипломатических усилий в Центральной Азии и в Закавказье. Но при этом Минск не будет оставлен без внимания. В качестве ближайшей задачи Белый дом определил для себя налаживание тесных взаимоотношений с Арменией.

После развала СССР Вашингтон, объявив себя победителем в "холодной войне", почил на лаврах, оставив без внимания дальнейший процесс перемен в состоянии наследника Советского Союза – России. Создание ОДКБ в 1992 году было проигнорировано Америкой, которая не увидела в этом для себя угрозы и посчитала, что нет смысла строго ограничивать инициативы поверженного противника, выражающего всеобщую покорность.

Договор к концу 1993 года был подписан девятью участниками и вступил в силу 20 апреля 1994 года. Срок его действия ограничивался пятью годами, по его окончании предусматривалась пролонгация. Из-за океана с удовлетворением наблюдали, как в 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора. Последний вернулся в ОДКБ в 2006 году и вновь приостановил в ней участие в 2012 году. В настоящее время Америка осознала необходимость дальнейшего ослабления Москвы, лишая ее ближайших союзников, и она рассчитывает на успех в своих действиях.

Западные аналитики отмечают, что ОДКБ является слабым военно-политическим альянсом. Эксперты указывают, что сам договор должен быть пересмотрен и конкретизирован, в противном случае организация рано или поздно развалится. Начнем с того, что ОДКБ ни разу не оказывала военной поддержки ни одному из своих членов. В 2010 году правительство Киргизии обратилось с просьбой ввести войска для урегулирования внутреннего вооруженного конфликта, но получило отказ. Армении никто из союзников не помогает в войне за Нагорный Карабах. Даже когда азербайджанские диверсанты вторглись на территорию Тавушской области, Ереван остался без поддержки. Более того, союзники по ОДКБ – Россия, Беларуссия и Казахстан продают Азербайджану (который воюет с Арменией) оружие. И все потому, что договор не содержит запрета для его участников на торговлю оружием с кем бы то ни было.

Впрочем и Москва зачастую оказывается без поддержки своих ближайших друзей. До сих пор никто из членов ОДКБ официально не признал Крым российским. В случае с конфликтом в Керченском проливе союзники либо отделались нейтральными заявлениями, либо вовсе предпочли отмолчаться. Из всех членов ОДКБ только Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В делах Донбасса никто, кроме Москвы, участия не принимает. Войну в Сирии Россия ведет в одиночку уже в течение трех лет. За все это время из всех союзников только Армения сподобилась один раз направить в эту страну гуманитарную миссию. И при этом в рамках ОДКБ ежегодно проводятся дорогостоящие военные учения. Созданы объединенный штаб, коллективные силы быстрого развертывания, единая система ПВО/ПРО, единая система связи и управления войсками и прочее. Все это в критический момент может оказаться бесполезно, если не будет достигнута реальная, фактическая монолитность организации.

Из всех участников ОДКБ Москва, пожалуй, с большой долей уверенности может рассчитывать на Таджикистан, где размещены российские войска, и Белоруссию, где пока еще их нет. И в том и другом случае главы государств отлично осознают, что их ждет, если они пойдут на поводу у Запада. А в качестве примера есть истории Муаммара Каддафи и Виктора Януковича. Самым ненадежным союзником Кремля является Казахстан. То, что Астана в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для граждан США и меняет кириллицу на латиницу, еще полбеды. Как известно, американский бизнес уже давно и прочно захватил многие позиции в добыче полезных ископаемых этой республики. В течение последних двадцати лет Астана закупает вооружение в Штатах и направляет туда своих представителей для обучения в военных академиях. Ежегодно проводятся совместные американо-казахские маневры под кодовым названием "Степной орел", для чего оборудован специальный полигон "Илийский", который расположен недалеко от Алма-Аты. Кстати, представителей Вооруженных сил РФ туда не зовут даже в роли наблюдателей. Кроме того, в самой Алма-Ате Пентагон создал биологическую лабораторию, на что было потрачено около 130 млн долл. Американцы изначально не скрывали, что это заведение предназначено для создания и хранения наиболее опасных инфекционных штаммов. Вдобавок Астана обязалась предоставить США право создавать на своей территории логистические пункты для обеспечения транзитных перевозок в Афганистан.

Союзнический статус Киргизии тоже зыбок, несмотря на российское военное присутствие в этой стране. Политическая ситуация в республике отличается крайней нестабильностью, очередная цветная революция с непредсказуемыми последствиями там может вспыхнуть в любой момент. Армения до недавнего прошлого считалась надежнейшим союзником России. Но в этом году там победила бархатная революция, чем воспользовались американцы и немедленно послали своего эмиссара Джона Болтона. Новый лидер Армении в ходе разговора с ним, услышав предложение закупать американское оружие, заявил: "Правительство страны не связано какими-либо ограничениями. И если от США поступит хорошее предложение, мы готовы его обсудить". Помимо этого было возбуждено уголовное дело против генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и местной дочки "Газпрома". Как следствие – отношения между Ереваном и Москвой моментально накалились.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544074320
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил конституционные поправки о новом статусе Шымкента и Туркестана
- Б. Сагинтаев обсудил с представителями индийской компании Oberoi перспективы сотрудничества в области туризма
- Кадровые перестановки
- Высокий суд Англии рассмотрит законность заморозки американским банком полмиллиарда долларов США казахстанских активов
- Федерация профсоюзов Казахстана "полностью утратила независимость"
- Вопросы противодействия киберугрозам рассмотрены на встрече в Сенате
- В Акмолинском акимате обсудили актуальные вопросы в сфере земельных отношений
- Меры по регулированию вопроса скопления автотранспортных средств в приграничных пунктах пропуска на Узбекско-казахстанской государственной границе
- Аким и ангелы
- Марат Кусаинов: "Сотрудничество ЕЭК и ОЭСР в сфере конкуренции выходит на новый уровень"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  