Ташкент уличил Киев в нечестной игре и предупредил "партнера" о торговой войне, - В.Панфилова

08:35 06.12.2018

Узбекистан заблокировал импорт продукции из Украины. Сахар, лекарственные препараты и ряд продуктов застряли на узбекской таможне. Это ответная мера Ташкента за выдавливание узбекского производителя с украинского авторынка. Депутаты предложили ввести ограничения и заменить украинские товары узбекскими или российскими. В Киеве в санкционной войне увидели "руку Кремля".



В Узбекистане введен запрет на растаможку грузов из Украины. Производители сахара и лекарственных препаратов несут убытки. Их грузы простаивают на таможне уже месяц. "С учетом того что основным импортером сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта", – заявил украинским СМИ руководитель аналитического отдела Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор" Руслана Бутило.



Экспорт в Узбекистан составлял 60% от всего украинского сахарного экспорта. Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины обратилось к вице-премьеру, министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву с просьбой вмешаться в ситуацию.



Вопрос введения торговых санкций рассматривался на заседании узбекского парламента. Депутаты выступили с идеей сократить количество ввозимых в Узбекистан украинских товаров. Под запрет, помимо лекарств и сахара, может попасть кондитерская и масложировая продукция. "Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну", – заявил депутат Эркин Халбутаев. Парламентарий Абдурашид Абдукодиров на своей странице в Facebook предложил заменить украинские товары узбекскими или российскими.



По сообщению агентства "Фергана", в октябре по жалобе автомобилестроителей "Укравтопром" Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала расследование импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Киев обвинил узбекских производителей в том, что они получают субсидии от своего правительства и импортируют товар на особых условиях, чем наносят существенный вред украинским производителям. В ответ посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев заявил, что Киев выдавливает узбекских производителей с автомобильного рынка.



Вчера стало известно, что Украина дала задний ход. На заседании МКМТ было принято решение прекратить антисубсидиарное расследование. В распространенном сообщении Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины отмечается, что с 2018 года льготы узбекским производителям были отменены указом президента Узбекистана. Помимо этого в сообщении указывается, что основная доля экспорта узбекских автомобилей в Украину приходится на легковые автомобили малого класса "А", которые не производятся в Незалежной.



Согласно данным Государственной фискальной службы и Государственной службы статистики Украины, в 2017 году в эту страну было ввезено 13 940 новых автомобилей, из которых 2823 – из Узбекистана. За январь–август 2018 года всего было ввезено 7808 автомобилей, из которых только 702 – из Узбекистана. "Таким образом, по сравнению с 2017 годом в 2018-м доля узбекских автомобилей в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а в последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует", – констатирует МЭРТ.



"Было бы ошибочным видеть в торговых спорах Узбекистана и Украины геополитическую подоплеку. Речь идет о классической торговой войне, вызванной протекционистскими действиями одной стороны и ответными мерами другой. Очевидно, что Киев и Ташкент пытались разрешить торговые противоречия миром, однако этого не удалось сделать. Своя доля ответственности за это лежит на украинской стороне, переведшей ситуацию в плоскость административных запретов и не предусмотревшей последствий такого шага. Киев мог не придать должного значения тому, что переговорные позиции Ташкента по двусторонним торгово-экономическим вопросам сегодня как минимум не слабее", – сказал "НГ" научный сотрудник Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Поволжья Института востоковедения РАН Александр Воробьев.



По мнению эксперта, несмотря на интенсификацию отношений с Москвой и всю их важность для Ташкента, Узбекистан вряд ли действовал из солидарности и "союзнического духа" с Россией. "При этом нельзя исключать и возможного совмещения (совпадения) двух интересов – национального экономического и демонстрации солидарности с Москвой – одним из ведущих партнеров. Однако даже если это и было, то первичен, конечно же, экономический интерес Ташкента. Внешняя политика Узбекистана прагматична и основывается на "национальном эгоизме" – в хорошем смысле этого выражения. То есть на понимании и отстаивании собственных государственных интересов. Руководство Узбекистана стремится соблюдать дистанцию с "центрами силы" и не вступать в обязывающие "коалиции" и "союзы": как формальные, так и неформальные", – считает эксперт. По его мнению, власти стран СНГ осознают, что открытая поддержка Москвы в противоборстве с Киевом может иметь для них негативные последствия при взаимодействии с западными партнерами. Поэтому даже самые близкие союзники России – Белоруссия и Казахстан – по возможности стараются не демонстрировать лишний раз солидарность с Москвой по столь чувствительным политическим вопросам. Осложнение отношений с Западом вряд ли нужно и Ташкенту. Другое дело, что в современном межгосударственном взаимодействии язык санкций и взаимных ультиматумов, похоже, становится обыденной нормой. И если одни страны – США, государства ЕС, Россия, Китай, Украина – активно используют ультимативно-запретительную риторику и подходы, то почему бы и другим не взять на вооружение эти жесткие, но весьма действенные инструменты отстаивания собственных национальных интересов?



Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян однозначно заявила, что "это торговая война". "Российский фактор для Ташкента не столь важен, чтобы он портил свои отношения с любой другой страной, особенно там, где у него есть экономический интерес", – сказала "НГ" Мигранян. В данном случае у Узбекистана с Украиной сложился неплохой рынок экспорта различных товаров. И введение некоторых запретов – это лишь ответная мера при ущемлении их собственных интересов в Украине. "Так как Узбекистан пользуется положением о зоне свободной торговле СНГ, то с Украиной возникают достаточно хорошие условия. Вопрос заключается в том, чтобы вести равно конкурентную борьбу на внутриукраинском рынке", – отметила Мигранян. По ее мнению, узбекская сторона решила "ущипнуть" украинских производителей и противопоставить им свои повышенные требования.



На момент подписания номера в печать стало известно, что узбекская таможня дала добро на растаможку украинских лекарств.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

5.12.18