 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин играет на нервах Токио. КНР ищет газ в спорных водах Восточно-Китайского моря, - "НГ"
08:38 06.12.2018

Владимир Скосырев

5.12.18

Токио заявил протест Пекину против геолого-разведочных работ на морском дне в районе, где интересы двух держав сталкиваются. Китайское судно, согласно японской версии, ведет бурение близ срединной линии, разделяющей эксклюзивные экономические зоны двух держав. Каждая из них называет притязания противоположной стороны незаконными. По мнению эксперта, этот территориальный конфликт усугубляетcя наращиванием Японией своего военного потенциала.

Китайское судно проводило разведку на нефть или газ, как сообщили в Токио, и даже, вероятно, пробурило на дне Восточно-Китайского моря скважину. Проблема в том, что каждая сторона по-своему определяет очертания своей эксклюзивной экономической зоны. Мало того что Токио и Пекин не могут договориться о линии разграничения.

По сведениям газеты South China Morning Post, в Японии подозревают, что скважина, которую пробурили китайцы, наклонена под определенным углом и позволит им добывать углеводороды, расположенные в японском секторе.

Еще в 2008 году Япония и Китай договорились совместно добывать нефть и газ. Но это соглашение было заморожено из-за того, что две державы вступили в противоборство по вопросу о том, кому принадлежат острова Дяоюйдао (Сенкаку).

На саммите G20 в Аргентине премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с предложением вернуться к соглашению 2008 года и наладить совместную добычу.

По-видимому, Абэ побудили обратиться к Си сообщения о пробном бурении с китайского судна. Во всяком случае, к такому выводу заставляет прийти заявление Йошихиде Суга, генерального секретаря кабинета министров Японии. "Вызывает крайнее сожаление, что Китай продолжает односторонние работы в водах, когда граница не была установлена", – сказал Суга. Япония заявила протест Китаю и по дипломатической линии.

Йоичи Шимада, профессор университета в префектуре Фукуи, говорит, что Пекин оказывает давление на Японию для того, чтобы уяснить, насколько готова администрация Абэ к сопротивлению. Это типичная тактика китайцев. Так происходит и в ходе торговой войны с США. Когда китайцы наталкиваются на сопротивление, они отступают.

Профессор утверждает, что в районе, где ведется бурение, запасы газа и нефти очень невелики. На самом деле подлинная цель китайцев состоит в том, чтобы приблизиться к островам Дяоюйдао, подкрепить свое присутствие в регионе и притязания на острова.

Однако официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отверг протест Японии. По его словам, односторонние требования выдвигает именно Япония. Как видно из его заявления, Китай действительно ведет разведку на нефть и газ. Но эти работы проходят в китайской части Восточно-Китайского моря. Что касается срединной линии, то ее никогда не признавали.

В беседе с "НГ" руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил: "Спор из-за нефтегазовых месторождений в Восточно-Китайском море – это груз, который сильно отягчает японо-китайские отношения. Для обеих стран эти запасы очень важны. Потребление газа для них имеет колоссальное значение. Обе страны являются нетто-импортерами газа. Но им не удается ни совместно разрабатывать, ни провести разграничительную линию. Японцы и раньше обвиняли Китай в нарушении договоренностей и даже в том, что они бурят на своей стороне, а попадают на японскую сторону. Проблема островов тоже имеет отношение к этому спору. Китай направляет туда самолеты, корабли".

Правда, сейчас наметилось некоторое потепление. Абэ съездил в Китай. На следующий год ждут Си в Японии. Этому способствовало то, что у обеих стран наметились общие интересы – противостояние агрессивной торговой политике президента США Дональда Трампа.

Но двусторонние отношения вскоре снова осложнятся. Ведь Япония в декабре должна принять новую редакцию "руководящих принципов национальной обороны". Там, пояснил эксперт, будет сделан упор на то, что Япония введет в строй авианосец, который переделан из вертолетоносца. Это будет означать обретение Японией наступательного оружия.

"Обсуждается также намерение приобрести гиперзвуковые и крылатые ракеты. И все это подается под соусом того, что над Японией нависла китайская военная угроза. Наращивание японскими силами самообороны наступательного потенциала приведет к новому обострению японо-китайских отношений", – заключил Кистанов.

Ричард Макгрегор, старший научный сотрудник Института Лоуи в Сиднее, констатирует, что архитектор китайских реформ Дэн Сяопин умел сглаживать вековые противоречия между Китаем и Японией. Прибыв в Токио в 1978 году, он сказал, что решение спора об островах должно быть оставлено на усмотрение будущих поколений: они будут умнее нынешних лидеров.

Но пока этот прогноз не сбывается. Япония и Китай так и не смогли предать забвению раны минувших войн между ними, утверждает австралийский ученый.

Источник - независимая газета
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