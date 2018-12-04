В Канаде арестована финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу

09:39 06.12.2018

В Канаде была арестована финансовый директор одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei (Китай) Мэн Ваньчжоу, сообщает The Globe and Mail. Теперь ей грозит экстрадиция в США, где ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана.



Ваньчжоу Мен арестовали в Ванкувере 1 декабря, слушания о залоге назначены на пятницу, 7 декабря.



Ранее правительство США пыталось убедить провайдеров беспроводной связи и интернета в странах-союзниках отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, сообщали источники. По их словам, американские власти беспокоит, что продукция компании используется в Германии, Италии и Японии, где находятся военные базы США.