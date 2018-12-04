Переговорные страдания. К Афганистану заходят с североатлантической стороны

09:43 06.12.2018

Министры стран НАТО обсудили перспективы переговоров между Кабулом и "Талибаном"



Во второй день завершившейся в среду в Брюсселе встречи глав МИДов стран-членов НАТО главным вопросом повестки дня стало афганское урегулирование. Генсек альянса Йенс Столтенберг признал, что ситуация непростая и свой вклад в урегулирование могут внести многие, в том числе Москва. Насколько существенным он будет, может проясниться после запланированного на 7 декабря визита в РФ спецпредставителя США по афганскому урегулированию Залмая Халилзада. Впрочем, афганская тема не выбивается из общего контекста российско-американских отношений: речь сейчас идет скорее не о сотрудничестве, а о соперничестве.



На встречу по Афганистану были приглашены все причастные к операции НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) - то есть не только члены альянса, но и их многочисленные союзники. "Ситуация с безопасностью в Афганистане остается сложной. За последние месяцы было несколько громких атак. Но афганские силы безопасности остаются непоколебимыми. Как и мы",- заверил Йенс Столтенберг, открывая заседание. Отметив, что НАТО в соответствии с принятыми на июльском саммите решениями усилило поддержку Кабулу - расширило контингент и увеличило финансирование,- генсек альянса поставил задачу: не допустить того, чтобы страна вновь стала тихой гаванью для международного терроризма. И он имел в виду не только движение "Талибан".



"Цена нашего пребывания в Афганистане высока - как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения человеческих потерь. Но цена вывода войск выше, чем цена сохранения присутствия",- заверил Йенс Столтенберг на одной из пресс-конференций, упомянув в этой связи желание "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (организации запрещены в РФ) взять реванш и вернуть себе утраченные позиции.



Констатировав активизацию боевиков в Афганистане, участники заседания, однако, не стали жестко критиковать за это власти страны. Наоборот, Йенс Столтенберг, например, хвалил их за готовность провести президентские выборы. "Когда я несколько недель назад посещал Афганистан, там меня заверили, что они обязательно будут проведены",- отметил генсек НАТО. Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани, выступая в Брюсселе, подтвердил намерение провести выборы в апреле следующего года. При этом ранее появлялась информация, что они могут быть отложены,- слишком свежи еще воспоминания о недавних парламентских выборах, перед которыми кандидатов в депутаты убивали чуть ли не каждый день. По данным информагентства "Фергана", всего за время предвыборной кампании погибло 144 человека - не только кандидаты, но и их помощники, активисты предвыборных штабов, работники избирательных комиссий. Только в день выборов - 20 октября - в результате терактов 56 человек погибли, 379 получили ранения. Это, однако, не помешало господину Раббани заявить, что выборы "прошли в относительно безопасной обстановке".



Перспектива проведения президентских выборов во многом зависит от того, будет ли запущен процесс реального политического урегулирования. Напомним, что обсуждение таких планов параллельно ведется в разных форматах. Так, 27–28 ноября в Женеве прошла конференция, участие в которой приняли представители почти сотни стран и организаций (см. "Ъ" от 29 ноября). Главной новостью стало заявление президента Афганистана Ашрафа Гани о том, что Кабул подготовил "дорожную карту" для переговоров с "Талибаном" и сформировал команду из 12 переговорщиков.



Как Сергей Лавров выступил в Женеве на конференции по Афганистану

Как Сергей Лавров выступил в Женеве на конференции по Афганистану

Возглавлявший российскую делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров назвал эту новость доказательством того, что "та логика, которую продвигала Москва, работает". Господин Лавров имел в виду попытки России усадить за стол переговоров представителей Кабула и талибов. Первая такая встреча прошла в Москве 9 ноября. "Талибан" - запрещенный в РФ, но все равно приглашенный посетить ее столицу, представляли люди из политического офиса движения в Дохе. Кабул - члены Высшего совета мира (ВСМ) Афганистана, имеющего консультативную функцию. Встреча завершилась без каких-либо результатов, но все равно была расценена на Смоленской площади как успех. "Московский формат идеально подходит для внешнего сопровождения прямого инклюзивного межафганского диалога",- заверил в Женеве Сергей Лавров.



В среду официальный представитель ВСМ Ихсан Тахери в интервью "РИА Новости" попросил, чтобы Россия и дальше "помогла мирному процессу, с тем чтобы прямые переговоры между властями и талибами начались в ближайшее время". При этом он рассказал, что атмосфера на конференции в Москве "была очень дружественной": "Наша делегация сидела напротив талибов, обсуждения продолжались даже во время кофе-брейков. Никаких негативных слов в адрес друг друга сказано не было".



В разговоре с "Ъ" генсек НАТО дал понять, что альянс в целом не против инициативы Москвы, но ведущая роль в урегулировании должна принадлежать самим афганцам. "Важно то, что все мы поддерживаем процессы, которые происходят внутри Афганистана и управляются самими афганцами. Например, мы поддержали инициативу президента Гани по запуску мирного процесса. Его усилия привели минувшим летом к введению в стране (впервые) общенационального режима прекращения огня. И началась подготовка к мирным переговорам с "Талибаном"",- напомнил "Ъ" Йенс Столтенберг. И резюмировал: "Все другие инициативы должны лишь поддерживать этот процесс. Потому что в конце концов афганцы должны говорить с афганцами. Это единственный путь решения проблемы". Собеседник "Ъ" добавил, что НАТО придерживается именно такого подхода: альянс лишь поддерживает усилия афганского правительства и не собирается создавать новую площадку для переговоров, так как такая инициатива может лишь усугубить проблему.



Такими же словами господин Столтенберг ответил на вопрос о работе спецпредставителя Госдепартамента США по афганскому урегулированию Залмая Халилзада - нынешние переговоры дипломата с региональными игроками полезны, но не должны подменять усилия самих афганцев. Сейчас господин Халилзад совершает масштабное турне, включающее в себя Пакистан, Афганистан, Узбекистан, Туркмению, Бельгию, ОАЭ, Катар и Россию. Москву дипломат посетит 7 декабря. Он встретится со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым, а также заместителем главы МИДа Игорем Моргуловым. Основным вопросом на переговорах, как рассказали накануне во внешнеполитическом ведомстве РФ, станет "обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении".



Между тем ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко сомневается, что в нынешних условиях такое взаимодействие может быть налажено. Он рассказал "Ъ", что Залмай Халилзад сейчас совершает масштабное турне, цель которого - "показать, что Соединенные Штаты не намерены уступать кому-либо центральную роль в афганском урегулировании". "Важно не то, что будет обсуждаться в Москве, а то, какой сигнал после этого Халилзад отправит талибам. Например, он может дать им понять, что иметь дело с Россией не стоит",- заявил эксперт.



После московской конференции, отметил господин Серенко, "официальные ресурсы "Талибана" транслировали мысль о том, что встреча была крайне успешной. Но совсем другой посыл содержался в сообщениях, распространявшихся через контролируемые талибами неофициальные каналы. Там сторонникам из числа мусульманской аудитории простыми словами объяснялось, почему талибы поехали в Москву". По словам эксперта, они поехали в "столицу побежденного в свое время государства", чтобы продемонстрировать всему миру, что сегодня Россия вынуждена с ними считаться, и "такая же участь рано или поздно ждет и других захватчиков - американцев".



Павел Тарасенко, Брюссель

Газета "Коммерсантъ" №225 от 06.12.2018, стр. 6