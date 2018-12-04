Окрошка из макрошки. Правительство Франции запоздало с уступками "Жилетам", - "Къ"

10:08 06.12.2018

"Жилеты" считают, что компромиссных мер недостаточно



Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в прямом эфире обратился к населению. Сказав, что правительство пойдет навстречу "требованиям народа", он объявил о полугодовом моратории на непопулярные меры - повышение налогов на топливо и тарифов на газ и электроэнергию. Но тех, кто уже больше двух недель, надев желтые жилеты автомобилистов, протестует против политики властей, его речь не убедила. Реакция правительства явно запоздала, считает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



"Никакой налог не стоит мучений народа",- сказал премьер-министр Эдуар Филипп. И объявил, что налог на горючее, который планировалось повысить с 1 января, пока все-таки не будет поднят. На полгода отменят и повышение цен на дизельное топливо, которое должно было быть уравнено по стоимости с бензином. Упрощены будут правила технического контроля транспорта. И наконец, для жителей Франции не увеличатся платежки за электричество и газ. Правда, все это не окончательно. В своей речи, которая транслировалась во вторник по телевидению, Эдуар Филипп пообещал лишь полугодовой мораторий, а также консультации с гражданами о дальнейших изменениях налоговой системы. "Эти решения должны привести к миру и спокойствию в стране",- выразил надежду премьер.



В середине ноября, когда движение "желтых жилетов" только начиналось, этого более чем хватило бы, чтобы вернуть демонстрантов домой с ощущением полной победы. Сегодня они считают, что предложенных мер недостаточно и в открытую насмехаются над запоздалой реакцией властей. Собранные социальными сетями протестующие чувствуют свою силу и отказываются уйти с улиц. Обещанный ими на следующую субботу "4-й акт манифестаций" не отменен. В интервью, которые журналисты французских телеканалов берут у ключевых фигур и у рядовых участников движения, звучат одни и те же, не обнадеживающие правительство мнения. Разве что первые выражаются более обтекаемо и литературно, а рядовые "жилеты" режут правду-матку в лицо: отобрать все привилегии у парламентариев, министров, президентов и прочей сволочи, заставить богатых делиться с бедными, потому что "деньги в стране есть, но они не в наших карманах".



Как протесты "желтых жилетов" во Франции в субботу достигли своего пика

Как протесты "желтых жилетов" во Франции в субботу достигли своего пика

Правительство заявляет об открытости к диалогу, но с ним никто не хочет говорить. Как сказал председатель правоцентристской партии "Республиканцы" Лоран Вокье, дело не решится "вежливыми встречами и дебатами" - "нужны конкретные действия". Объявленные уступки, которые обойдутся стране в €2 млрд, рискуют пройти незамеченными. На месте прежних требований успели нарасти новые, которые касаются не только проблем с топливом, но и всей системы "социальной справедливости". Речь теперь идет не только о налогах, но и о зарплатах, о проблемах социальных служб. С одной стороны, "жилеты" требуют большего от государственного аппарата, с другой - отказываются платить за его содержание, "пусть платят богатые, которым президент Макрон делает подарки".



Президент Франции хранит молчание, объясняться с народом отправлен премьер-министр. Это тактически правильно, президент сохраняет свободу маневра. Но верное политическое решение не означает правильного поведения в глазах народа. От господина Макрона ждали популистского жеста. Если бы он нашел даже не правильные решения, а хотя бы правильные слова, это помогло бы снизить напряжение. Сейчас же "желтые жилеты" говорят, что они "глубоко обижены таким презрением" со стороны народного избранника. По данным опроса, проведенного агентством IFOP для журнала Paris Match, рейтинги президента и премьера упали до рекордно низких показателей в 23% и 26%.



Президенту стали напоминать, что за него голосовали не благодаря, а вопреки, как за меньшее из зол, чтобы не допустить к власти Марин Ле Пен. Сама глава "Национального объединения" (RN) очень оживилась в последние дни и не зря - исследования показывают, что протесты более других способствовали росту популярности RN. Не скрывая злорадства, она заявила, что, "если Эмманюэль Макрон не хочет стать первым за полвека президентом, который прикажет стрелять во французов, нужно, чтобы решения были значительными, понятными и срочными". В гуле сегодняшнего неодобрения нельзя, однако, не заметить главного: власти сделали первый шаг. По крайней мере, они начали торговаться, хотя в политике, как и на рынке, уступит тот, кто первым назовет цену.



Сегодняшние проблемы президента Макрона во многом связаны с его предыдущими успехами. Он оседлал волну недоверия к прежним партиям и прежним лидерам, чтобы попасть в Елисейский дворец. В результате в стране не оказалось равного ему по влиянию политика, способного на диалог. Он смог изменить в свою пользу состав парламента, и контроль абсолютного большинства голосов в Национальном собрании должен был помочь ему проводить самые непопулярные решения. Пробившись к власти с только что созданной партией, он сумел ослабить традиционные партии, прижал профсоюзы, которые потеряли влияние среди тех, кого они пытались представлять. В результате недовольство народа не выражается ни одним из знакомых ему способов, не канализируется ни в партийном, ни в профсоюзном движении, не рождает лидеров и не придерживается какой бы то ни было дисциплины.



"Желтые жилеты" изо всех сил пытаются не превратиться ни в партию, ни в профсоюз: их представители, появляющиеся в телевизионных программах, демонстративно подчеркивают, что не обладают никаким правом говорить за других, хотя, конечно, только этим и занимаются. Среди всех сегодняшних комментариев, мне больше всего понравилось прозвучавшее на канале BFM мнение одного из "желтых жилетов": "Хотим шестую республику!" Какую? Он не знает, но какую-нибудь, совсем другую, чем нынешняя, пятая.



Газета "Коммерсантъ" №224 от 05.12.2018, стр. 6