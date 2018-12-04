 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Деньги "Роснано" растворились в нанопрепаратах. Счубайсить все!
10:12 06.12.2018

Деньги "Роснано" растворились в нанопрепаратах
Передано в суд дело об особо крупных хищениях инвестиций

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило в суд для рассмотрения по существу материалы громкого уголовного дела о хищении более 400 млн руб. у АО "Роснано". Обвиняемыми являются руководители компании "НТфарма", которая исполняла инвестиционный контракт по запуску предприятия-производителя лекарств. Однако, по версии следствия, часть денег, полученных из "Роснано", бизнесмены похитили по фиктивным договорам об оказании научно-исследовательских работ.

Как сообщили "Ъ" в Генпрокуратуре, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило в Тверской райсуд столицы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении учредителя и гендиректора ООО "НТфарма" Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова. Оба они обвиняются в организации особо крупного хищения путем растраты и отмывании денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и 174.1 УК РФ). По версии СКР, целью создания самой компании "НТфарма" в ноябре 2008 года являлось "хищение чужого имущества". ООО заключило инвестсоглашение с ГК "Роснанотех", позже реорганизованное в АО "Роснано", по которому планировалась постройка в Ярославской области новейшего предприятия по производству жизненно важных нановакцин и биопрепаратов. На это, как ранее сообщалось, тогда было выделено около 1 млрд руб. "С 2009 по 2013 год учредитель ООО "НТфарма" создал сеть фиктивных компаний, с которыми директор этой же фирмы заключал подложные договоры о якобы выполненных научно-исследовательских работах. Таким образом на расчетные счета контрагентов было перечислено более 424 млн руб., предоставленных ГК "Роснанотех" в виде целевого займа",- пояснили в Генпрокуратуре. В дальнейшем же похищенные средства якобы по распоряжению одного из организаторов аферы были переправлены на счет аффилированной с ним иностранной фирмы.

"Тем самым придавалась видимость правомерного владения средствами путем совершения финансовых операций по мнимым обязательствам",- особо отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, что масштабная операция спецслужб по поиску "пропавшего миллиарда "Роснано"" была проведена силами ГУЭБиПК МВД, СЭБ ФСБ и СКР. Как рассказывал "Ъ", несколько оперативных групп прибыли в город Переславль-Залесский Ярославской области. Рано утром они задержали руководителей "НТфармы" господ Атауллаханова и Султанова, а также мэра города Дениса Кошурникова. По местам их работы и проживания были проведены обыски, а одновременно такие же мероприятия проходили и в Москве в офисе "Роснано" с выемкой документов. Всех трех фигурантов дела отправили в СИЗО, хотя обвинения были разными: топ-менеджеров "НТфармы" обвинили в хищениях, а мэра Кошурникова - в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), но потом формулировка о тяжких последствиях была снята, а квалификация смягчена до ч. 2 той же статьи УК РФ, хотя и по ней чиновнику грозило до семи лет лишения свободы. Ему вменили в вину незаконное выделение земельного участка под строительство фармацевтического завода на территории нацпарка "Плещеево озеро" без необходимых согласований с федеральными властями, что якобы нанесло невосполнимый ущерб объектам растительного мира в охранной зоне. Бывший мэр полностью признал свою вину. Его дело было выделено в отдельное производство, а сам он просил о его рассмотрении в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей. Материалы были отправлены в Заволжский суд Ярославля, который, однако, несмотря на ходатайства как подсудимого, уже отпущенного под домашний арест, так и прокурора, отказался проводить процесс в ускоренном порядке. В результате уголовное дело было рассмотрено полностью, но исход был достаточно неожиданным: в июле этого года судья переквалифицировал действия господина Кошурникова на халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. и сразу же освободил от наказания за истечением сроков давности.

Между тем Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов ожидали окончания расследования в Москве: первый - под стражей, а второй - под домашним арестом. По некоторым данным, свою вину в хищениях денег "Роснано" они пока отрицают. Интересно, что потерпевшими по делу были признаны как "Роснано", так и сама "НТфарма". В пресс-службе "Роснано" эту информацию "Ъ" подтвердили. "В рамках проведения следственных мероприятий сотрудниками "Роснано" были предоставлены все документы и материалы по инвестиционному проекту, реализуемому на базе ООО "НТфарма", а также даны необходимые пояснения",- отметили представители АО. Там также подчеркнули, что "Роснано" продолжает реализацию проекта по производству лекарств через "НТфарму". По их словам, гендиректором ООО сейчас является инвестиционный директор ООО "УК "Роснано"" Андрей Путилов. А в самом "Роснано" рассчитывают "на объективное рассмотрение дела и принятие справедливого решения в отношении бывших руководителей ООО "НТфарма" с учетом всех установленных обстоятельств".

Сергей Сергеев
Газета "Коммерсантъ" №224 от 05.12.2018, стр. 4

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544080320
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