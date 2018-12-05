"Сузакские кыргызки выходят замуж в возрасте 15-17 лет. Почему министерство не принимает меры?"

10:20 06.12.2018

Депутат: "В Сузаке девушки выходят замуж в возрасте 15-17 лет"



Сузакский район лидирует в Кыргызстане по количеству ранних браков. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Ирина Карамушкина.



"Сузакский район является лидером по ранним бракам. Девушки выходят замуж в возрасте 15-17 лет. Почему министерство не принимает меры?" - спросила депутат.



Согласно данным Министерства здравоохранения, в последнее время зарегистрировано три факта заключения брака с несовершеннолетними девушками. Как заявили представители ведомства, медики совместно с учителями посетили места, где были зарегистрированы браки, и провели проверку.



Источник: fakt.kg

5.12.18