Просил 520 тысяч долларов за... Замминтранс Киргизии Калилов задержан с взяткой

10:32 06.12.2018

В ГКНБ заявили, что Жусубалиев просил 520 тысяч долларов за лоббирование интересов иностранной компании.



Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов прокомментировал Sputnik Кыргызстан информацию о задержании своего заместителя Азимкана Жусубалиева при получении крупной взятки.



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Ранее Госкомитет национальной безопасности сообщил, что замминистра был задержан при получении 50 тысяч долларов. Более того, оговоренная сумма за продвижение интересов иностранной компании составляла 520 тысяч долларов, из них 120 тысяч Жусубалиев получил ранее через посредников, которые являются его родственниками. Оставшуюся часть средств ему должны были передать в течение последующих недель.

По словам Калилова, он узнал о задержании зама, когда сегодня утром приехал на работу.



"Что именно произошло, точно не знаю, сам в смятении. Был проведен международный тендер на реабилитацию участка дороги Эпкин - Дыйкан. Жусубалиев возглавлял тендерную комиссию. Подрядчик начал работу со словами: "Все прошло законно". Нужно было реабилитировать 67 километров дороги… Итоги тендера ведь не зависят от одного человека. В комиссии много членов, есть представители Совета безопасности, министерств экономики, финансов, ГКНБ. Иногда присутствуют и депутаты ЖК. Как все произошло, нам неизвестно", - сказал министр.



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Он сообщил, что Жусубалиев "хорошо работал с документами", но часто получал замечания из-за своего мягкого характера.

"Раньше он работал в аппаратах президента и правительства. Работал ровно. У всех людей есть недостатки, а в его характере была мягкость. Во время аппаратных совещаний нередко получал замечания. В этот понедельник я сказал ему, что он не справляется с работой", - отметил Калилов.



Министр добавил, что в ведомстве разработана программа выявления и ликвидации коррупционных схем.