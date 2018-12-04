"Узтрансгаз" возглавил Баходир Эшмуратов

10:38 06.12.2018

Назначен новый председатель правления "Узтрансгаза"

Ранее эту должность занимал Шарифжон Турсунов, покинувший ее в конце ноября 2018 года.



Председателем правления акционерного общества "Узтрансгаз" назначен Баходир Эшмуратов, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции со ссылкой на постановление правительства.



С 5 июня 2018 года должность председателя правления "Узтрансгаза" занимал Шарифжон Турсунов. Он уволился в конце ноября этого года. О причинах его решения не сообщалось.



"Узтрансгаз" эксплуатирует около 120 тысяч километров газораспределительных сетей низкого и среднего давления, по которым газ подается в почти четыре миллиона жилых домов и примерно 80 тысячам оптовых потребителей.



Компания - экспортер газа в Китай, Россию и страны Центральной Азии.