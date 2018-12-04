Кыргызская власть нуждается в... сомнительных кадрах, - Багыт.kg

10:51 06.12.2018

Наверное, ни в одной стране нет беспорядочной, сомнительной кадровой политики, как у нас. Недавно были обнародованы документы о наличии российского гражданства у мэра города Оша Таалайбека Сарыбашева, среди общественности поднялась шумиха. Не утихла эта шумиха, как разгорелась новая. Народ был ошарашен информацией о том, что заместитель руководителя государственного предприятия "Кыргызские железные дороги" Хасанов Алымжан Хакиевич имеет гражданство Казахстана. Эта власть не может найти другие кадры, кроме граждан других стран и своих племянников, сватов? Не успел ГКНБ проверить гражданство Сарыбашева, как возникла новая проблема. ГКНБ готовит справки о готовящихся к назначению кадрах. То ли они зарабатывают на этом деньги, то ли они пытаются выставить "невинными" сомнительных личностей, чтобы подорвать авторитет президента. В общем, работа в этом направлении не радует. У самоуправства должна быть граница… Когда глаза заплывают жиром, любая дорога ведет в тупик…



Источник: газета "Багыт.kg" №36 от 05.12.2018 / стр. 3