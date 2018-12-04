"История должна писаться честно", - Алуа Байкадамова (внучка генерала И.Панфилова)

13:44 06.12.2018

"Я благодарна директору Госархива РФ Мироненко за то, что он поднял бучу о том, что подвига 28 панфиловцев не было" - внучка Панфилова Алуа Байкадамова



Совсем скоро, 16 ноября, мы будем отмечать 77-ю годовщину подвига 28 героев-панфиловцев под Москвой.



Однако в этом году празднуется еще одна дата. В 2018-м исполнилось бы 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерала Ивана Васильевича Панфилова.



Громкое заявление директора Государственного архива РФ Сергея Мироненко, что секретных материалов о том, что подвига 28 панфиловцев не было, вызвало бурные споры, а также обсуждение фигуры самого генерала Панфилова. Мироненко также высказал мнение, что знаменитую фразу "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!" политрук Василий Клочков якобы не говорил, так как ее придумал литературный секретарь газеты "Красная Звезда" Александр Кривицкий, который также является "автором" истории подвига 28 панфиловцев.



18 ноября 1941 года Иван Васильевич Панфилов погиб…



Корреспондент Caravan.kz встретился с внучкой легендарного военкома Панфилова - Алуа Байкадамовой, которая развеяла все мифы, домыслы и слухи вокруг имени ее деда и всех тех, кто, рискуя своей жизнью, защищал Родину, защищал Советский Союз от фашистских войск.



- Я дочка композитора Бахытжана Байкадамова, внучка генерала Ивана Васильевича Панфилова, дочь старшей из дочерей Валентины Ивановны Панфиловой, - начинает нашу беседу Алуа. – Я родилась в 1952 году. Коренная алматинка, очень горжусь этим. Я просто купаюсь в любви своего города.



Моя мама оказалась в Алма-Ате не случайно. Она в 1944 году была демобилизована по тяжелому ранению. Последнее ранение, это было уже четвертое, было очень тяжелым: контузия с нарушением речи, у нее был ожог лица. К тому времени мама уже имела звание младшего лейтенанта, хотя пошла в рядовые. Ее демобилизовали и направили в ЦК ЛКСМ Казахстана. Она работала в составе медсанбата эвакосортировочного взвода, где оказывали первую медпомощь раненым солдатам.



Должность ее была старший инструктор по военно-патриотическому воспитанию. То есть я сейчас работаю в военно-историческом центре, фактически продолжаю ее дело. Никогда не думала, что так получится!



- Как вы стали работать в Военно-историческом музее Вооруженных сил РК?



- У меня была своя какая-то проторенная дорожка. Во-первых, я вырастила и воспитала четырех детей. В моей жизни было место всякому: я занималась бизнесом, у меня тяжело болел муж… Никогда не думала, что мне когда-либо придется заниматься музеем (Военно-исторический музей Вооруженных сил РК при Доме армии в Алматы). У нас в семье все как-то было разделено: старшая сестра Балдырган - музыковед, профессор консерватории, заслуженный деятель культуры РК - занимается творчеством отца, музыканта Бахытжана Байкадамова. Айгуль - доцент Международной академии бизнеса и Университета международного бизнеса (UIB), педагог. Она была занята панфиловской линией, а мне же ничего не досталось. И я была уверена, что ничего с музеем не случится. Однако у музея были тяжелые времена. Все его экспонаты собраны полностью нашей мамой, все частные коллекции ей несли люди, потому что доверяли. У мамы была незамаранная репутация. И всего, что она собрала, мы, к сожалению, могли лишиться, когда начались тяжелые 90-е годы. Мне этот музей передали в 2015 году, и 19 мая я официально вступила в должность директора.



Мы сохраняем этот музей, как можем, у нас есть хоть маленький, но штат. При этом у нас отсутствует финансирование, потому что до сих пор нет статуса. Я пока терплю.



- Как ваши родители познакомились?



- Мой папа - известный композитор, основоположник хорового пения - Бахытжан Байкадамов.



Мои родители познакомились случайно. 1944 год, вовсю идет война, а в Москве проводится Всесоюзный смотр самодеятельных коллективов. Папа тогда работал в 12-й школе-интернате и повез туда своих детей. Хорошо помню со слов папы, что мои родители познакомились в поезде. И вот папа рассказывал… Дело было на Казанском вокзале (Москва), суета, движение и сплошные погоны, погоны, погоны… "Сидим мы вдвоем с казахстанским известным художником, актером и режиссером Аубакиром Исмаиловым, заходит такая очень подвижная эмоциональная женщина, здоровается с нами и спрашивает, обращаясь к нам: "Вы до какой станции едете?". "До Алма-Аты", - отвечает папа. Она обрадовалась, представилась им как вдова генерала Панфилова – Мария Панфилова и сказала, что с ними поедет ее старшая дочь Валентина. Женщина попросила папу и его друга присмотреть за ней, потому что девушка заикалась и очень стеснялась этого. Вот так мама села с ними в купе и доехала до самой Алма-Аты.



Папа рассказывал, что маму отправили, конечно, с полными сетками продуктов. Но ее не встретили, может, потому, что поезд не вовремя пришел, может, еще что, просто была война, и все. А папу встретили. И, естественно, маме предложили переночевать у них дома, казахи, сами знаете, гостеприимный народ. Мама переночевала, уже устроилась на работу, жила в гостинице. Через какое-то время к ней на работу пришла моя бабушка, папина мама, и спросила в лоб: "Валя, тебе мой сын нравится?". Мама ответила: "Да". "Тогда выходи за него замуж!"



Бабушка после разговора с мамой сказала отцу: "Теперь Бахчан, тебя никто не посадит, потому что ты женишься на дочке генерала Панфилова". Вот такая история.



- Подвиг или миф? Сколько панфиловцев было на самом деле?



- На мероприятии, посвященном 125-летию со дня рождения генерала Панфилова, мы пытались показать личность Ивана Васильевича как военачальника. Потому что кого ни спроси: "Кто такой Панфилов?" - все отвечают: "А, это 28 панфиловцев!". Знаете, мы взяли даже текст из одного документального фильма и продолжили: "Его личность как военачальника была заслонена подвигом его бойцов-сынов, кого он воспитал". И это действительно так.



С одной стороны, мне жаль директора Государственного архива РФ Сергея Мироненко, а с другой стороны, я ему даже благодарна, что он эту бучу поднял, что подвига не было.









-Вы понимаете, для чего г-н Мироненко сделал это?



- Я думаю, ему хотелось прославиться. Он сидел в своем архиве, понимаете? Как говорят, звезд с неба не хватал! Не знаю, что он сюда полез, его специализация - цари. Он попросил, ему подложили. Что он делает? Он смотрит: действительно, 41 километр. По полевому уставу 1936 года, дивизия должна была вытянуться в ниточку. Понимаете, да? Что он делает дальше? Он смотрит: полк, столько-то оружия, столько вроде нестыковок, так как они могли остановить?



- Так сколько было героев?



- Вся наша дивизия была 11 750 человек. В 16-й армии, в составе которой была дивизия, было 16 500 человек, то есть одна дивизия и что-то еще... Что? Артполки, противотанковые полки, несколько бригад танковых… И вот на усиление Панфилову даются два артполка, один противотанковый. Это уже совсем другая история.



Теперь относительно числа - этот вопрос я пока до сих пор считаю открытым. На самом деле, если вы найдете воспоминания Васильева, одного из 28 панфиловцев, который ничем не был замаран, он раненый попал в первой партии к генералу-майору Льву Доватору в госпиталь, он пишет: "Мы все были истребителями танков, и мы не боялись!". А истребители танков -это отряд численностью 25-30 человек, отдельные единицы, подчиняющиеся командиру дивизии. Это смертники. Если посмотреть, какого они года рождения, увидите, что это все взрослые мужики, у которых минимум один ребенок, а то и трое детей, материалы по ним закрыты.



Наступит время, когда по смертникам откроют, может быть, материал, может, мы придем к какому-нибудь пониманию. Но не верить Васильеву мы не можем! Это вопрос, на который я не хотела бы отвечать.



- Подвиг же на самом деле был?



- Когда так спрашивают, я отвечаю вопросом на вопрос: "Война-то хотя бы была?". Немец шел на Москву? Шел! А что не зашел? Я так и отвечаю!



Мой дед сложил голову под Москвой, остановил врагов? Вместо него никто этого не сделал?!



- Как вы думаете, кому выгодно переписывать историю?



- Скорее всего, это люди, которые хотят каким-то образом прославиться.



История должна писаться четко. Я, как математик, хочу вам сказать: решая какое-нибудь уравнение, вы не можете, чтобы было легче решить его, убрать какой-нибудь одночлен или многочлен или переставить скобки... Ты должен его решить так, с теми исходными, которые тебе даны. И здесь то же самое! Был факт? Был! Был советский народ? Был! Победил Советский Союз? Да! Под командованием товарища Сталина!



Нравится кому-то или нет, это история. Мы не можем его взять и выкинуть, потому что он кому-то не угоден.



Кстати, вы заметьте, что к Панфилову как к личности ни одной претензии нет. Есть только одна претензия: что их было не 28! Да хоть 48! А я им отвечаю: не 28, а 11 750 человек!



- А вы по этому поводу судились?



- Нет. Хотела судиться, но отпала необходимость. Низкий поклон ребятам-кинематографистам - Киму Дружинину и Андрею Шальопе за фильм "28 панфиловцев"! Вот этот фильм, который создан и снят на народные деньги, помог прекратить шумиху вокруг этой истории.



- Как вы традиционно отмечаете день памяти своего деда-героя?



- В этот раз моя сестра Айгуль на днях вылетает в Москву, где состоится передача бюста генерала Панфилова в Музей Победы, который находится в парке на Поклонной горе в Москве, для установки его в зале московской битвы.



Я писала письмо Владимиру Путину, что Панфилову как защитнику Москвы, не допустившему врага в город, надо поставить памятник.



- И что Путин?



- Пришел ответ. Сильно извинялись, а после в этом письме ниже была формулировка такого плана: что же вы не написали сперва Собянину? Мол, может, мэр сразу бы решил.



- А где бюст Панфилова сейчас?



- В Москве. Просто будет официальная передача.



Автор: Анастасия Беньяминова