 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.12.2018
14:01  Экономика Казахстана: крутое пике, - "Караван"
13:59  Обратная сторона "уята": как браки казахстанок с иностранцами спасали экономику страны
13:56  Девушка в национальных украшениях на голом теле разозлила казахстанцев (фото)
13:54  "Дают по миллиону в месяц": алматинка рассказала, как стала содержанкой
13:53  Китай сочетает миллионные капиталы и веру в коммунизм
13:50  Докопались до красоты: подлинная история бюста Нефертити
13:44  "История должна писаться честно", - Алуа Байкадамова (внучка генерала И.Панфилова)
13:41  "Кремлевские сидельцы" все больше напоминает "коллективного Януковича", - М.Делягин
10:51  Кыргызская власть нуждается в... сомнительных кадрах, - Багыт.kg
10:38  "Узтрансгаз" возглавил Баходир Эшмуратов
10:32  Просил 520 тысяч долларов за... Замминтранс Киргизии Калилов задержан с взяткой
10:26  Министр финансов Киргизии Касымалиев сам ушел в отставку
10:20  "Сузакские кыргызки выходят замуж в возрасте 15-17 лет. Почему министерство не принимает меры?"
10:12  Деньги "Роснано" растворились в нанопрепаратах. Счубайсить все!
10:08  Окрошка из макрошки. Правительство Франции запоздало с уступками "Жилетам", - "Къ"
09:43  Переговорные страдания. К Афганистану заходят с североатлантической стороны
09:39  В Канаде арестована финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу
08:38  Пекин играет на нервах Токио. КНР ищет газ в спорных водах Восточно-Китайского моря, - "НГ"
08:35  Ташкент уличил Киев в нечестной игре и предупредил "партнера" о торговой войне, - В.Панфилова
08:32  Белый дом готовится нанести удар по ОДКБ, - А.Шарковский
08:24  У берегов Японии столкнулись и пропали два самолета ВВС США - F/A-18 и КС-130
00:06  Пенсионная реформа расщепила ядро Путина
00:03  Чингиз Айтматов как зеркало кыргызской модернизации, - Э.Джумабаев
Среда, 05.12.2018
23:53  ЕСПЧ и РосВласти обещают выплатить Pussy Riot почти 40 тыс. евро. Клоуны и клоунессы
22:10  Сенатор Назарбаева предложила закрыть управления образования в Казахстане. За ненадобностью
22:03  Власти Китая арестовали в Синьцзяне брата Кыргызского депутата историка А.Юнуса
21:59  Сбежавший экс-глава таможни Кыргызстана Адамкул Жунусов задержан в Баку
15:05  Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш.Мирзиеева. Ч. 3, - М.Захидов
14:25  Дело Жомарта Ертаева: Казахстан давит на Россию
14:21  "Царь у нас хороший". Как живет родное село Назарбаева?
14:20  Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин
14:16  Как Горбачев "слил" СССР: анатомия предательства, - Д.Дробницкий
13:56  Казахстан. Осень тревоги нашей, - ЦСПИ "Стратегия"
10:24  Треугольник Примакова. Сближение Китая с Индией открывает путь новому миропорядку, - И.Ходаков
10:21  Франция на пути к хаосу, - Томас Ханке
09:29  Голодомор на территории Украины 1932-1933 годов - фальсификация, - Олег Артюшенко
09:26  Монголы против исламского мира - война на уничтожение, - Сесар Сервера
09:20  Сотрудникам УзбДПС запретили засады
09:04  Мирзиеев реорганизовал Национального авиа-перевозчика Узбекистана
09:00  Рейтинг-прогноз землетрясений для стран Центральной Азии на 2019 год
08:44  Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию, - Алексей Балашов
08:42  Ашхабад взял курс на импортозамещение, - В.Панфилова
08:39  Москва поставила ОПЕК+ под угрозу, - А.Комраков
00:34  Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по Договору РСМД
00:25  Курдо-турецкая война в Турции и Сирии, - С.Шакарянц
00:15  В Китае исчез ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении первых генно-модифицированных детей
00:03  Узбекистан не Исламский-3, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
00:01  Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе
Вторник, 04.12.2018
23:30  В Одессе умер экс-лидер мятежных кыргызстанских узбеков Кадыржан Батыров
22:09  АБР дразнит Рахмона "безвозмездной помощью" в $340 млн
21:26  Почему таджики и узбеки усиленно учат русский язык, - САМ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай сочетает миллионные капиталы и веру в коммунизм
13:53 06.12.2018

Дмитрий Косырев

Политический обозреватель МИА "Россия сегодня" и колумнист Sputnik Дмитрий Косырев размышляет о том, можно ли назвать китайский коммунизм торжеством марксизма в чистом виде и для чего в компартию вступают миллиардеры.

Множество российских СМИ, в том числе и РИА Новости, отметили эту новость: китайский миллиардер Джек Ма вступил в Компартию Китая, пишет колумнист Sputnik Беларусь.

Собственно, в публикации People’s Daily, от которой все пошло, речь идет несколько о другом - что он находится в рядах этой партии уже какое-то время, просто об этом внешнему миру не было повода узнать. А вот сейчас нашему герою и еще сотне человек вручили орден за "особые заслуги в продвижении" политики реформ и открытости. И как бы между прочим в газетном сообщении об этом упомянуто, что часть награжденных - в том числе Ма - коммунисты.

Мы, наверное, не будем заниматься рекламой созданной Джеком Ма Alibaba Group, упомянем только, что она присутствует на российском рынке, фигурировала в документах, подписанных на недавнем владивостокском экономическом форуме (ВЭФ), и сам ее глава тоже там был. Скажем только, что перед нами действительно замечательная личность, достойная любой награды.

Здесь интереснее другое. Ма Юнь ("Джек" - это для внешнего мира) - один из двух богатейших людей Азии, самый богатый человек в Китае с активами его бизнеса в 44 миллиарда долларов. И возникает вопрос: что это за компартия такая, если в ней состоят "мистеры миллиарды"? И что за государственная идеология в сегодняшнем Китае?

Перед нами вопрос, задевающий за живое сотни миллионов людей. Речь не о какой-то научной дискуссии на тему типа "сколько демонов поместится на кончике иглы" (хотя и такие на китайско-партийную тему ведутся). Для западной цивилизации, например, очень даже конкретна такая постановка проблемы: это что же, боролись с московским коммунизмом, вроде как победили - и вдруг на роль одной из двух сверхдержав свою страну вывели коммунисты пекинские…

Для наших сторонников коммунистических идей тут другие эмоции. Посмотрите, говорят они: название правящей партии - коммунистическая, она проводит пленумы и съезды, на них с отчетным докладом выступает генеральный секретарь, он же глава государства. Национальный флаг - красный. На улицах висят красные транспаранты с партийными лозунгами. То есть в Китае сохранилось то, что в СССР было разрушено, и Китай в результате стал сверхдержавой. Торжество марксизма в чистом виде.

Хорошо, давайте вспомним, что в советских школьных учебниках говорилось о марксизме. Это учение о том, что человечество идет к бесклассовому обществу без частной собственности.

Китай, который пару лет назад обогнал США по поголовью миллиардеров (один из которых - Ма Юнь), явно идет в ином направлении, если не в противоположном. А если таковые еще и состоят в правящей партии, то это явно не марксов марксизм. Экономика страны процентов на 40 прямо или косвенно контролируется государством, но постепенно становится все более частной. Это тоже как-то из другой оперы.

Тогда что означает красный цвет правящей партии страны? Ну, это как раз самое простое. Он веками и тысячелетиями означал цвет праздника. В частности, невесты в Китае вступали в брак в красном платье, и только в последнее время вестернизировались. Кстати, и в России Красная площадь была так названа давно - и отнюдь не в связи с марксизмом.

Но как все же получилось, что страна, 40 лет строившая капитализм (сейчас по поводу этого юбилея в Китае идет многомесячный праздник с дискуссиями и прочими радостями), до сих пор старается выглядеть коммунистической? А произошло это вот как.

Сорок лет назад Китай был зоной тотального несчастья и голода. Все варианты построения того самого, как бы коммунистического, общества были исчерпаны. Путь вперед никто не обозначал, поскольку прецедентов в мировой истории не было. Ну, то есть обозначающие наличествовали - американские эксперты говорили, что надо все сломать и построить заново, методом шока. Но шок страна уже пережила в 60-х - начале 70-х, когда сломано было буквально все, включая само общество.

Более же всего пользы принес нараставший в начале второй десятилетки китайских реформ развал СССР. И в Пекине как-то очень хорошо поняли (на нашем примере), что если хочешь иметь нормальную экономику, то нельзя разваливать структуру управления страной, можно ее только осторожно преобразовывать. А раз в центре этой структуры стоит правящая партия, то не надо ее ломать. Пусть остается. Пусть называется как раньше и выглядит как раньше, по крайней мере, внешне.

Есть множество исследователей, хорошо знакомых с каждым хитрым поворотом китайской идеологии, подгонявшей себя под осторожные, но неуклонные преобразования. И эти исследователи хорошо знают, что если указать китайским товарищам, что они делают что-то (или вообще все) не по Марксу, Ленину или Троцкому, то ответ будет: а это наши китайские особенности, соответствующие реальностям страны. Вот и весь разговор.

Ну хорошо, если в стране остались только внешние оболочки прежней идеологии, то как назвать то, что под оболочками скрывается?

А вот тут может очень пригодиться личность коммуниста Джека Ма, который в стране имеет статус национального героя. Причем вовсе не потому, что он несуразно богат: наоборот, вообще никто и никогда не слышал о золотых унитазах или праздниках с блекджеком в связи с Ма Юнем. Он - живой символ чего-то другого и в редких интервью об этом подробно рассказывает.

А именно - упорства и трудолюбия, и еще достижений в самой передовой и нужной для страны и мира отрасли, то есть хай-теке. Еще он символ уважения к знаниям и талантам ("Если вы видите, что через несколько лет этот человек может занять ваше место, обязательно берите его на работу").

Что у нас получается за идеология и что за общество? Во-первых, перед нами идеология национального развития, вплоть до высших вершин в мире. Во-вторых, перед нами классическое общество заслуг: там много получает тот, у кого многое получается. Это общество, где ключевая ступенька к успеху - знания и образование, которые вдобавок придают человеку нужные моральные качества. Не забудем также идею общества, пронизанного обязательствами людей друг к другу.

А все вместе - это национальная система ценностей, которая веками вырабатывалась китайской цивилизацией, начиная от Конфуция. Вот он в стране сейчас живее всех живых, а называть ли все это классическим консерватизмом (как его понимают в Европе) или как-то еще - предмет приятнейших философских дискуссий, которые, кстати, по всему миру и идут.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544093580
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил конституционные поправки о новом статусе Шымкента и Туркестана
- Б. Сагинтаев обсудил с представителями индийской компании Oberoi перспективы сотрудничества в области туризма
- Кадровые перестановки
- Высокий суд Англии рассмотрит законность заморозки американским банком полмиллиарда долларов США казахстанских активов
- Федерация профсоюзов Казахстана "полностью утратила независимость"
- Фракция "Ак жол" направила в правительство предложения для эффективного проведения налоговой амнистии
- Вопросы противодействия киберугрозам рассмотрены на встрече в Сенате
- Честность проведения розыгрышей "Сәтті Жұлдыз" подтвердила Всемирная лотерейная ассоциация
- В Акмолинском акимате обсудили актуальные вопросы в сфере земельных отношений
- Меры по регулированию вопроса скопления автотранспортных средств в приграничных пунктах пропуска на Узбекско-казахстанской государственной границе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  