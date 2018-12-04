 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Дают по миллиону в месяц": алматинка рассказала, как стала содержанкой
13:54 06.12.2018

22-летняя алматинка Инкар рассказала, что встречается с мужчинами ради денег. Себя девушка называет содержанкой и не скрывает, что сейчас у нее несколько любовников, которые дают ей на жизнь по миллиону тенге каждый.

Окончив школу, девушка поступила на юридический факультет в вуз. Еще во время учебы она стала подрабатывать в нескольких местах, но денег не хватало. У девушки появились долги, а парень отказался помогать, при этом требуя внимания и заботы.

Тогда Инкар от отчаяния решила зайти на сайт спонсоров и содержанок. Создала анкету, отправила запросы в четыре сообщества с описанием мужчины мечты. А уже утром ее ждали 300 сообщений. Предложения, вспоминает она, были разными.

"Сейчас я встречаюсь с несколькими мужчинами. Ежемесячно каждый мне платит около миллиона тенге. Пока это несерьезные отношения, поэтому мужчин несколько. Один работает пилотом, ему 33 года, женат, а самому старшему - 42, женат, госслужащий.

Они не знают друг друга, можно сказать, даже не подозревают. Два-три раза в месяц бываю в Эмиратах, бывают одноразовые встречи. Денег много не тратила до этого, собирала их. Купила машину, дом и квартиру в центре города Алматы. Сейчас много путешествую", - рассказывает Инкар.

Девушка рассказывает, что ей писали люди разных профессий - юристы, банкиры, охранники, владельцы собственного бизнеса и военнослужащие. В первых же сообщениях мужчины без стеснения задавали ряд прозаичных вопросов: какой рост, сколько весишь, предпочтения в сексе, можно ли без презерватива.

"Кто-то соглашался сначала позавтракать в людном месте при свете дня, чтобы понять, что к чему. Кто-то сразу тащил в постель, и таких было большинство.

После общения с несколькими мужчинами я сделала вывод, что спонсорам обычно больше 35 лет, две трети из них женаты, многие имеют проблемы в семье. Между тем, утверждают они, зачастую проблема не в них самих, а в их дорогих женах - слишком уж те запудрили мозги по поводу и без", - говорит Инкар.

Она рисует среднестатистический портрет спонсора – лишен женского внимания, может быть женат, но отношения с супругой давно не приносят радости. Нередко среди спонсоров встречаются разведенные мужчины. Вот почему им нужна девушка на стороне.

"Нередко признаются в любви. Имеют высокий статус в обществе. Нередки случаи, когда человек не был в браке ни разу. Но чаще всего это человек, который устал от отношений с женой, но разводиться не планирует.

Проводим время по-разному, можем слетать куда-нибудь на отдых или когда он летит в командировку. Надо всегда быть в хорошем настроении. Никогда нельзя жаловаться на нехватку внимания или проблемы дома. Он не будет спрашивать, устала ты, выспалась ли. Ему неинтересно слушать о твоих проблемах, у него хватает своих", - делится девушка.

Один мужчина запомнился особенно.

"Встречалась когда-то с крутым мужиком (предприниматель, знакомый моего брата). Он был в разводе, 32 года, мне было 20. Оплачивал мою учебу, давал много карманных денег, постоянно вещи себе самые дорогие, брендовые покупала, несколько шуб купила, обувь, из спа, салонов не вылезала, часто летала отдыхать, несколько раз бриллианты дарил дорогие.

Постоянно с ним ходили по ресторанам-клубам. Вместе никогда не жили, встречались несколько раз в неделю, потом расстались, тихо-спокойно, особенной любви не было к друг-другу, скорее, такое сотрудничество-дружба. Не жалею о том времени, но снова бы не вернулась в эти отношения. Он много чему меня научил, стала мыслить, поменялись многие взгляды на жизнь, повзрослела", - вспоминает девушка.

Иногда алматинка летает в Эмираты – и не чтобы отдыхать – услаждать шейха.

"Есть требования: 18-24 года по паспорту. Берут анализ крови по приезду. Заезд на 7-10 дней, проживание на вилле или в отеле. Перелет оплачивают. В среднем выходит от 3,5 тысяч до 5 тысяч долларов. Королевские особы и их окружение, которых я вижу, люди воспитанные, с хорошим образованием и хорошим отношением к женщине. Для них такой отдых - это привычный образ жизни.

Как правило, девушки бывают в такой поездке только один раз, поскольку там постоянно ждут новых лиц, но я летаю туда постоянно", - говорит Инкар.

Инкар не строит иллюзий – она признается, что знает, что никогда не станет для этих мужчин по-настоящему любимой женщиной.

"Я думаю, что вскоре захочу другой жизни. Я должна в какой-то момент перебороть свою тягу, повзрослеть, выйти замуж, родить детей, как и все остальные. Иногда я чувствую себя неловко и виновато, что я живу таким образом, и я знаю, что это должно скоро закончиться.

Самая главная ошибка, когда девушка идет на такие отношения с открытым сердцем и надеждами на простое женское счастье. Надо относиться к этому как к работе. Только показывать нельзя. А это сложно", - делится она.

Источник - Nur.kz
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