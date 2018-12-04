Девушка в национальных украшениях на голом теле разозлила казахстанцев (фото)

13:56 06.12.2018

18-летняя казахстанка по имени Ширин Нарчаева пошла по проверенному пути легкой славы, снявшись обнаженной и выложив фотографии в Instagram. Снимки, как всегда, принялись обсуждать - и осуждать, передает NUR.KZ.



Многие пользователи критикуют ее и пишут в ее адрес крайне неприятные слова:



"Тебе не стыдно?!", "И это чья-то дочь", "По стопам Байзаковой идешь?!", "Сейчас легко можно прославиться, раздевшись", "Таких бесстыжих нужно наказывать", "Это просто позор", "Зачем так оскорблять национальные украшения?", "Таким, как ты, нужно выписывать штрафы", "Слов нет".



На днях Ширин опубликовала на своей страничке ответный пост, в котором разразилась гневной тирадой в адрес тех, кто на самом деле, по ее мнению, позорит страну. Досталось от девушки всем: чиновникам, неграмотным людям, "застоявшейся экономике, отсталому развитию культуры и народа" и так далее.



Ширин посетовала, что хейтерам в Интернете легко обидеть 18-летнюю девушку, а вот высказать претензии в лицо тем, кто, например, ворует у народа, духа не хватит.