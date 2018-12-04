Обратная сторона "уята": как браки казахстанок с иностранцами спасали экономику страны

13:59 06.12.2018

Обратная сторона "уята": как браки казахстанок с иностранцами спасали экономику страны



Редакция медиа-портала Caravan.kz решила вспомнить и рассказать о том, как интернациональные браки и отношения каким-то образом помогали экономике нашей страны.



На днях "Костанайские новости" опубликовали довольно интересную историю о знакомстве и любви двух молодых людей - Халеда Морси из Египта и нашей соотечественницы - Самиры из Костаная.



Халед и Самира познакомились в Астане в 2016 году. Стоит отметить, что Самира долго не могла решиться связать свою судьбу с иностранцем. Ее смущала не только разница в возрасте (ей 37 лет, ему - 28). У нее двое детей от первого брака.



В феврале 2018 года египтянин просто приехал с сумками жить в Казахстан. Вскоре началось огромное количество проблем с миграционной службой. Халеду пришлось трижды уезжать из Казахстана и возвращаться. К счастью, влюбленные преодолели все препятствия и уже оформили свои отношения официально.



Но издание приводит не менее интересный факт: эта любовь уже приносит пользу родному городу Самиры.



- Как-то я купила конфеты Костанайской кондитерской фабрики и отправила родным Халеда в Египет. И так вышло, что местный предприниматель попробовал их. Они ему так понравились, что решил заказать 20 тонн для продажи. Это ведь экспорт! Прошли переговоры. Насколько мы знаем, скоро конфеты отправят туда, - пояснила Самира.



В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz решила вспомнить и рассказать своим читателям о том, как интернациональные браки и отношения каким-то образом помогали экономике нашей страны.



Экскурсовод и преподаватель английского языка из Америки



12 лет назад американец Деннис Кин впервые приехал в Казахстан и был восхищен культурой и красотой нашей страны.



Он вырос в Лос-Анджелесе, рядом с пляжем. После окончания 11-го класса Деннис узнал о программе обмена в организации Youth for Understanding USA (YFU) и стал выбирать страны, куда бы мог поехать летом. Из предложенных вариантов, в числе которых были Перу, Франция, Египет и Казахстан, Деннису приглянулся Казахстан.



- Я посчитал странным, что многие американцы не совсем хорошо его знают, и я только-только начал знакомиться с этой страной и Центральной Азией. Казахстан был и остается для меня восхитительной, интересной страной со смешанной культурой, - рассказывает он.



Сейчас Кин занимается тем, что на своем сайте Walking Almaty предлагает алматинцам помочь ему найти ответы на непонятные ему загадки города. Многие вопросы поразительным образом помогают свежим взглядом увидеть привычный Алматы и задуматься.



Жена мистера Кина - казашка. Они вместе работали в языковом центре Алматы. По его словам, родители супруги всегда поддерживают их.



- Для казахского народа очень важны традиции. И когда они поняли, что я знаю казахский язык и казахские традиции, успокоились, - сказал он в интервью Caravan.kz.



Ливей и Инкар



Эти молодые познакомились во время учебы в одном из алматинских вузов около двух лет назад. Уроженец Китая, приехавший в Казахстан более 7 лет назад, влюбился в казахстанку с первого взгляда.



- Она мне сразу понравилась, но я даже не думал, что у нас возникнут романтические отношения. Честно говоря, до встречи с ней я мечтал совсем о другой девушке, - вспоминает с улыбкой наш собеседник. - Но, когда я ее увидел, понял, что хочу с ней подружиться. Вскоре во мне проснулись чувства. И я решил, что хочу быть для нее больше, чем просто друг, и сделал первый шаг. А уже сейчас понимаю, что она та, кого я ждал всю свою жизнь. И хочу прожить с ней эту жизнь, любить и заботиться о ней до самой старости, просыпаться с нею по утрам, оберегать, защищать и делать ее счастливой каждый день.



Молодой паре также пришлось бороться за свои отношения, против которых изначально были даже их родители. Неоднозначная реакция последовала и со стороны посторонних людей. Но, к счастью молодых, они пережили все трудности и сегодня живут в счастливом браке.



Чем союз Ливея и Инкар помог казахстанской экономике? Тем, что семья Ливея ведет достаточно успешную предпринимательскую деятельность у нас в стране, являясь довольно крупным инвестором в казахстанский бизнес.



Казахстанка вместе с мужем-турком торговала одеждой на базаре



Случается и такое, что в другой стране наших женщин не воспринимают всерьез. Иностранные власти не стараются помочь в трудной ситуации, отчего у женщин часто возникают проблемы с визой и трудовым кодексом. Казахстанка по имени Асем познакомилась со своим супругом именно при таких обстоятельствах, о чем она поведала одному из отечественных СМИ.



- Я поехала работать в Турцию, думала, что там легче и лучше, чем у нас. Долгое время подрабатывала гувернанткой в одной семье. После окончания контракта я решила уехать домой, но начались проблемы. Мне стали приписывать какие-то налоговые долги и просрочку визы, заставляли все документы заполнять на их языке. Мне решил помочь один мужчина, который со стороны наблюдал за моей ссорой с их госслужащими. Стоит отметить, что его за помощь мне сильно презирали. И все же я смогла все сделать вовремя и уехать оттуда. Мы обменялись номерами, а через полгода он приехал за мной в Казахстан, - рассказала Асем.



По словам казахстанки, их жизнь в Стамбуле была испорчена упреками его родственников и знакомых. Родственники супруга ее так и не приняли.



- Из-за этого мы часто стали ругаться. Я много плакала и не могла никуда пойти, так как в том месте, где мы жили, наши соседи нас задирали. Ну и мы решили уехать. Так как у него только одна мама, он решил вместе с нами переехать в Казахстан, - добавила Асем.



Здесь супружеская пара открыла несколько бутиков на Зеленом базаре. Стали торговать одеждой из Турции.



- Самое интересное, что его братья, которые раньше смеялись над ним, стали приезжать к нам в гости. И двое даже остались здесь, так как они завязали отношения с казахстанками, да и бизнес свой они не могут оставить. Нельзя сказать, что им всегда нравятся наши, опять же зависит от человека и от характера. Здесь все дело не в нации, а в любви. Мой муж абсолютно спокойно относится к смешанным бракам, так как сам не идеал и говорит, что не имеет права учить кого-то жить, - сообщила Асем.



Испанец помог родителям своей жены-казашки начать бизнес в ауле



В 2015 году казахстанские СМИ рассказали историю казахстанки по имени Марал родом из дальнего аула Южно-Казахстанской области.



Достаточно давно она вышла замуж за испанца. В браке у них родилась дочь, а живут они в Европе. По ее словам, в родной аул она мужа с дочерью не возит, потому что боится осуждения.



- Мои родители до сих пор живут в том же ауле, у них там свой бизнес. Появлению этого бизнеса родители обязаны мне и моему мужу, но дело не в этом. Я не могу появляться в родном ауле с мужем. Мне кажется, все будут смотреть на меня с осуждением. Родители к нам приезжают. Поэтому родственники догадываются, что я замужем за иностранцем, но об этом никто открыто не говорит. Я не переживаю об этом, но вот родителям как-то неудобно, - рассказала Марал.



Автор: Роман Ревякин