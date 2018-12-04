Экономика Казахстана: крутое пике, - "Караван"

14:01 06.12.2018

Экономика Казахстана в 2019 году находится в гораздо большей опасности, чем российская - эксперты



Согласно некоторым прогнозам от российских экспертов за этот год, к весне 2019-го курс доллара может подорожать до 140 рублей.



К примеру, в сентябре об этом говорил Владимир Левченко. И, по его словам, ничего необычного в падении нет: "Национальная валюта вошла в фазу ослабления. Рубль обречен быть слабым при нынешней структуре экономики, которую никто менять пока не собирается".



О том, насколько этот прогноз реалистичен и вероятен, а также о возможном влиянии ослабления рубля на тенге и экономику РК, корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с двумя российскими аналитиками.



- В мире аналитики, экономических и валютных прогнозов всегда есть три стороны: пессимистичный сценарий, оптимистичный и реалистичный, или оптимальный, - отметила в начале Мария САЛЬНИКОВА, ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс". - Так вот прогноз падения рубля к отметке 140 рублей можно назвать популистским и пессимистичным, который должен привлечь внимание к специалисту, как к одной из оценок для рубля на 2019 год. Кроме того, сейчас вы предложили оценку сентября в декабре. Точка зрения уже не актуальная. Вероятность реализации негативного сценария, форс-мажора присутствует всегда, но пока условий для девальвации рубля на 110 процентов нет!



По ее мнению, для рубля драйвером следующего года будут сразу несколько факторов: влияние ЦБ РФ на валютный рынок, санкции США, вероятный кризис банковского сектора из-за санкций, из-за пессимистичных настроений населения, из-за ухудшения оценок по девальвации и инфляции, что будет провоцировать динамику оттока банковских вкладов, а также давление рынка энергоресурсов (более дешевая нефть не сможет оказывать поддержку стабильному экономическому росту России).



- Экономика Казахстана, а также тенге в 2019 году находятся в гораздо большей опасности, чем рубль и российская экономика. И тут не стоит вопрос острой зависимости от внешних факторов. При этом будет ли влияние слабости экономики России на Казахстан? Будет, обязательно. Таможенный союз стран Евразийского экономического союза, важная составляющая общего рынка, общих показателей экономики. Сильного спроса на Казахстан как инвестиционное направление 2019 года не ждем. 2019 год сулит стабильность сотрудничества только по ранее оговоренным контрактам со странами ЕС, Россией, - также подчеркнула она.



По словам директора по развитию компании ARUM Capital Константина ЖУКОВСКОГО, "хоронить" курс рубля достаточно модно, и подавляющее число "экспертов" предпочитают привлекать к себе внимание подобным образом, причем чем хуже прогноз, тем больше шумихи.



- На деле причин для падения курса рубля в два раза, тем более всего за год, нет. Разумеется, присутствуют риски вроде снижения нефтяных цен, ввода новых санкций и т.д., но для подобного развития событий должно произойти нечто совсем экстраординарное. Вполне возможно, что рубль подешевеет до 70-75 за доллар на фоне геополитической напряженности, сокращения иностранных инвестиций и возобновления операций ЦБ в рамках бюджетного правила: ведомство временно приостановило покупку долларов, евро и фунтов за средства, вырученные от продажи сырья, во избежание чрезмерного давления на курс, - подчеркнул эксперт.



Кроме того, Жуковский отметил, что многое будет зависеть от действий Дональда Трампа: в случае прекращения торговых войн стоимость доллара может снизиться до 20 процентов, что крайне положительно скажется как на курсе рубля и других валют развивающихся стран, так и на нефтяных котировках.



- Российская и казахстанская экономики сильно связаны, так как пополнение бюджета происходит за счет схожих направлений, к тому же оба государства относятся к одному рисковому сегменту - развивающиеся страны. Таким образом, если структура экспорта у соседей не изменится или один из них не совершит качественный рывок и не перейдет в разряд развитых стран, то они и дальше будут следовать бок о бок, реагируя на внешние раздражители схожим образом, - резюмировал Жуковский.



Автор: Салават Гвалия