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|Баходиржон Онорбоев стал ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности
14:49 06.12.2018
Правительство Узбекистана назначило исполняющего обязанности ректора Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.
Баходиржон Онорбоев назначен и.о. ректора Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.
На этом посту Онорбоев сменил Салохиддина Юнусова. До этого Баходиржон Онорбоев работал главным специалистом Информационно-аналитического департамента по вопросам образования и науки Кабинета Министров Республики Узбекистан.