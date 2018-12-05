Баходиржон Онорбоев стал ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

14:49 06.12.2018

Правительство Узбекистана назначило исполняющего обязанности ректора Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.



Баходиржон Онорбоев назначен и.о. ректора Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.



На этом посту Онорбоев сменил Салохиддина Юнусова. До этого Баходиржон Онорбоев работал главным специалистом Информационно-аналитического департамента по вопросам образования и науки Кабинета Министров Республики Узбекистан.