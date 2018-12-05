Гендиректором "Тенгизшевройла" назначена Имер Боннер

17:42 06.12.2018

Назначен новый гендиректор "Тенгизшевройла"



ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) объявило об изменениях в руководящем составе компании. Генеральным директором назначена Имер Боннер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



"Имер Боннер, ранее занимавшая должность генерального менеджера производства ТШО, заменила Теда Этчисона на должности генерального директора ТОО "Тенгизшевройл" с 1 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.



В компании отметили, что бывший гендиректор ТШО Тед Этчисон выходит на заслуженный отдых после почти 38 лет работы в корпорации "Шеврон", где он занимал различные должности в области проектирования, производства и управления в ряде бизнес-подразделений в Индонезии, Нигерии, Казахстане и США.



"Моя супруга Сюзан и я удостоились большой чести жить и работать в этой замечательной стране в течение почти 8 лет, проведенных в Алматы и Атырау. Я горжусь тем, что на протяжении нескольких лет я руководил такой высококлассной организацией, как ТШО, и смог внести свою лепту в развитие Республики Казахстан, нефтяной отрасли и замечательных сотрудников ТШО. Передавая бразды правления Имер в год 25-летнего юбилея ТШО, я могу с уверенностью заявить, что под ее руководством ТШО продолжит развиваться и демонстрировать лучшие показатели в отрасли", - приводит пресс-служба слова Этчисона.



По данным компании, до назначения с 2015 года Боннер работала в качестве генерального менеджера производства ТШО. В период 2012-2013 годов она занимала должность заместителя управляющего директора Евразийского подразделения корпорации "Шеврон" в Алматы.



ТОО "Тенгизшевройл" осуществляет разработку, производство и сбыт сырой нефти, газа и серы. Компания была образована в 1993 году Казахстаном и корпорацией "Шеврон". Партнерами ТОО "Тенгизшевройл" на данный момент являются корпорация "Шеврон" - 50 процентов, "КазМунайГаз" - 20 процентов, "ЭксонМобил" - 25 процентов и "ЛукАрко" - 5 процентов.



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