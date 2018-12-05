 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Жээнбеков летит в Москву. Открывать памятник Чингизу Айтматову
18:25 06.12.2018

В Москве откроют памятник Чингизу Айтматову

Торжественная церемония пройдет 7 декабря, в ней примет участие президент Кыргызстана.

БИШКЕК, 6 дек - Sputnik. В Москве состоится торжественная церемония открытия памятника Чингизу Айтматову в сквере, который также носит его имя, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения писателя. В церемонии примут участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, мэр Москвы Сергей Собянин, министры культуры РФ и КР Владимир Мединский и Азамат Жаманкулов, посол Болот Отунбаев, представители парламента и правительства России, а также аппарата президента КР.

Памятник изготовлен на средства Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила его установку на заседании 8 июня.

Ранее памятник Айтматову установили в Москве в октябре 2013 года. Скульптура работы Георгия Франгуляна появилась во дворе Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино.

В Кыргызстане и других странах широко отмечают 90-летие со дня рождения великого писателя. Так, Международная организация тюркской культуры объявила 2018-й Годом Чингиза Айтматова.

Источник - Sputnik
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