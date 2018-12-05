Washington Post: Россия вернулась на Ближний Восток

18:27 06.12.2018 США по-прежнему имеют огромное экономическое, военное и технологическое преимущество над Россией, указывают эксперты. Однако все чаще можно наблюдать, что именно Россия является страной, которая улаживает проблемы на Ближнем Востоке, охваченном кризисами и не уверенном в надежности Вашингтона. И дело не в мощи, которой ты обладаешь, а в том, как ты ее используешь. Россия использует свою мощь более эффективно.



The Washington Post (США): Россия вернулась на Ближний Восток

Лиз Слай (Liz Sly)



Бейрут - Среди президентов, премьер-министров, королей и принцев, которые в прошлом году ездили в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, есть некоторые из ближайших союзников США, от которых когда-то можно было ожидать, что они посвятят свое время поездкам в Вашингтон.



На Ближнем Востоке приобретает вес новая держава, и нужно добиваться ее расположения.



Спустя 30 лет после того, как распался Советский Союз, а США стали бесспорной сверхдержавой на Ближнем Востоке, сюда вернулась возрождающаяся Россия. Под личным руководством Путина Россия заполняет вакуум, возникший в результате "утраты интереса" администрации Обамы и непредсказуемости Трампа, ставя под сомнение и подрывая доминирующую роль США в регионе.



Российские нефтепромышленники, торговцы оружием и финансисты объезжают весь регион - от Ливии до Персидского залива, заключая сделки на миллиарды долларов, возрождая старые связи и налаживая новые.



В центре всего этого - Путин, чей образ сильного, властного лидера близок авторитарным правителям региона в то время, когда растут сомнения относительно приверженности Вашингтона Ближнему Востоку.



Военное вмешательство России в Сирии в 2015 году стало, наверное, единственным шагом, который оказал Путину самую мощную поддержку, укрепив его имидж решительного и успешного лидера, который выполняет то, чего решил добиться: сохранить президента Башара Асада и его режим.



Благодаря этому Путин также оказался на стыке ближневосточных пересекающихся конфликтов, что усиливает влияние России далеко за пределами Сирии, в том числе в странах, заинтересованных в исходе войны, - таких противников, как Израиль и Иран, Катар и Саудовская Аравия, Сирия и Турция. Поэтому он часто ведет телефонные беседы с союзниками США, такими как Турция и Израиль, - только за последний год он провел с лидерами этих двух стран почти три десятка телефонных бесед.



Если не считать Сирию, Россия не проявляет особого желания вступать в большинство из бесчисленных конфликтов в регионе - таких как война в Йемене, арабо-израильский мирный процесс и конфликт между Катаром и его соседями. Но Путин радушно принимает всех, кто хочет посетить Москву, в результате чего она стала обязательным пунктом назначения для лидеров, которым необходимо решить какую-то проблему.



"Путин с успехом работает психоаналитиком в этом регионе, - говорит Малик Далан (Malik Dahlan), саудовец, преподаватель международного права и государственной политики Лондонского университета королевы Марии. - Русские рады выслушать все стороны, и они с готовностью выслушают всех, кто хочет высказаться".



Среди лидеров-союзников США, посетивших Москву в этом году, - король Саудовской Аравии Салман, который в прошлом году оказал президенту Трампу пышный прием в Эр-Рияде, но затем для своего первого и пока единственного официального зарубежного визита выбрал не Вашингтон, а Москву. Это был первый визит саудовского монарха в Россию.



В апреле эмир Катара неожиданно прилетел в Москву, чтобы встретиться с Путиным накануне своего визита в Вашингтон, за что получил упрек от администрации Трампа. По словам дипломатов, наследный принц Абу-Даби, близкий союзник США, этой весной отклонил приглашение посетить Вашингтон, а в июне отправился с визитом в Москву (уже седьмым за пять лет) и подписал с Путиным соглашение о "стратегическом партнерстве".



Совсем недавно, в октябре, президент Египта Абдельфаттах Сиси совершил свой четвертый визит в Москву (по сравнению с одним визитом в Вашингтон) и также подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Путиным в российском курортном городе Сочи, что ознаменовало значительный разворот этого союзника США в сторону России.



Благодаря этим встречам Путин получает новые рычаги влияния - как раз тогда, когда США сокращают свои силы на Ближнем Востоке отчасти для противодействия российской и китайской экспансии в других регионах. То, как он сердечно приветствовал на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, стало свидетельством личных отношений, которые Путин устанавливает с региональными лидерами.



Эти визиты также иногда превращаются в реальную, ощутимую политику. Благодаря соглашению между Россией и Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти, достигнутому в результате прошлогоднего визита короля Салмана в Москву, Россия приобрела новый вес на мировых энергетических рынках. Прозвучавшее в понедельник совместное заявление о том, что две страны будут и дальше сокращать добычу, свидетельствует о формирующемся партнерстве, которое в плане влияния может составить конкуренцию Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).



Когда Путин не принимает гостей, он часто разговаривает по телефону, обычно разбираясь с проблемами, связанными с Сирией, но между делом развивает тесные отношения с некоторыми из самых близких друзей Соединенных Штатов.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал Трампа "настоящим другом" Израиля, за последний год говорил по телефону с Путиным 11 раз и только три раза - с Трампом (согласно подсчету звонков, указанному на сайтах Путина и Нетаньяху). За последний год Нетаньяху посетил Москву четыре раза. А с тех пор, как Трамп стал президентом, он приезжал в Вашингтон два раза.



Неясно, сохранятся ли их отношения, создающие напряженность между Израилем и Ираном в Сирии, а также в Ливане, где расширили свое влияние поддерживаемые Ираном вооруженные отряды "Хезболлы". После инцидента со сбитым российским самолетом в Сирии в сентябре, в котором Москва обвинила Израиль, лидеры двух стран говорили только один раз. Но, по словам дипломатов, телефонные звонки между Путиным и Нетаньяху в то время сыграли свою роль в снижении враждебности, достигшей максимального уровня.



Турция, давний союзник США и партнер по НАТО, которая на протяжении многих веков соперничала с Россией, все дальше уходит в сферу влияния Москвы, поскольку их сотрудничество в Сирии расширяется, а отношения с США стали напряженными.



Согласно подсчетам контактов лидеров, президент Турции Реджеп Эрдоган в прошлом году говорил по телефону с Путиным 20 раз и семь раз с Трампом. Решение Эрдогана о покупке российской передовой ракетной системы С-400, которая, по словам Москвы, будет поставлена в следующем году, является одним из примеров того, как их развивающиеся отношения могут ослабить сплоченность НАТО.



Россия также налаживает более дружеские отношения с Ливаном и Ираком, являющимися союзниками США и получающими американскую военную помощь. В Ираке Москва заключила с правительством соглашения о поставках оружия, инвестировала средства в стратегически важный нефтепровод, связывающий иракский регион Курдистан с Турцией, и открыла в Багдаде центр обмена разведывательными данными с иракскими военными. Тем самым Россия дает понять о своем возвращении в страну, которую потеряла в качестве союзника после того, как США свергли Саддама Хусейна.



Ливан в начале этого года оказался под сильным давлением США, которые требовали от него отказаться от предложенного Россией соглашения о поставках оружия на сумму в один миллиард долларов, что положило бы конец существовавшей не один десяток лет монополии США и стран Запада на предоставление помощи ливанской армии. Об этом рассказал ливанский правительственный чиновник на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен обсуждать эту тему. Однако в конце прошлого месяца премьер-министр Саад Харири заявил о готовности принять от России безвозмездную помощь в виде "нескольких миллионов патронов для автомата Калашникова", которые будут переданы силам внутренней безопасности, сообщили в ведомстве премьер-министра.



По словам российских официальных лиц, Путин признает, что многие проблемы Ближнего Востока решить не легко. Если слишком глубоко ввязываться в региональные конфликты, это может привести к тому, что станут видны пределы возможностей России, которые, как она признает, серьезно уступают возможностям США.



"Русские прекрасно понимают, что их возможности ограничены. Я не думаю, что Россия хочет заменить Америку везде, это было бы очень дорого", - говорит Юрий Бармин из Российского совета по международным делам. В стремлении России к влиянию он видит много случайного и оппортунистического.



А поскольку у России есть военная стратегия для этого региона, она, по его словам, ориентирована на Средиземноморье. Россия закрепила за собой долгосрочное право базирования своих сил в Сирии, включая расширенную военно-морскую базу в Тартусе, что обеспечивает России самое мощное за всю историю присутствие в Средиземном море.



Москва также расширяет влияние на Египет, союзника США с 1970-х годов. После того, как администрация Обамы в 2014 году приостановила некоторые поставки оружия Египту из-за нарушений в стране прав человека, на выручку пришла Россия, предложившая продавать истребители и ударные вертолеты. За этим последовала сделка, дающая России право использовать египетские военные базы и предусматривающая обязательство проводить регулярные совместные военные учения.



В соседней Ливии, еще одном бывшем союзнике СССР, российские военные чиновники установили тесные отношения с ливийским полевым командиром Халифой Хафтаром, подписывая при этом нефтяные контракты с ливийским правительством, поддерживаемым ООН. Теоретически это позволяет Москве участвовать в любом будущем мирном урегулировании между противоборствующими сторонами Ливии.



"В самых общих чертах Средиземноморье давно имеет стратегическое значение для России, - говорит Бармин. - Россия рассматривает этот регион как важнейший регион для жесткой силы, противостояния НАТО".



В других странах задачи России в значительной степени сосредоточены на заключении деловых соглашений, которые служат двойной цели: компенсируют ущерб от американских и европейских санкций в отношении России и укрепляют ее роль в качестве влиятельного игрока в регионе, говорит Кэрол Нахле (Carole Nakhle), эксперт по энергетике из британского Университета Суррея. Российские компании заключили многомиллиардные сделки по нефтегазовым предприятиям на таких разнообразных рынках, как Саудовская Аравия, крупнейший в регионе нефтедобытчик, и иракский Курдистан, один из самых новых и самых мелких производителей нефти. Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" подписала контракты на строительство ядерных реакторов в пяти странах Ближнего Востока, что позволяет Москве установить долгосрочное присутствие в их инфраструктуре и транспортных сетях.



Это не возвращение в эпоху холодной войны, в ходе которой Москва и Вашингтон боролись за лояльность региональных держав, и ближневосточным странам приходилось выбирать, какую из сторон принять, считают аналитики. Даже с учетом повышенной заинтересованности России в Сирии и готовности выполнять свои обязательства, ее присутствие в регионе "далеко не так прочно", как это было во времена холодной войны, когда в Египте, а также в Сирии находились многотысячные контингенты российских войск, говорит Брюс Ридел (Bruce Riedel) из Брукингского института.



По данным Фонда "Наследие", на Ближнем Востоке присутствует около 45 тысяч военнослужащих США, - в основном они находятся на базах в странах Персидского залива, включая Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. По данным, опубликованным Министерством обороны РФ, в Сирии в разное время на протяжении последних трех лет проходили службу в общей сложности около 60 тысяч российских военнослужащих. Хотя это больше, чем то количество, которое Россия ранее признала, в войсках происходит замена, и считается, что их общее количество в отдельно взятый момент времени гораздо меньше.



Россия с гордостью говорит о резком росте объемов региональных продаж своего оружия, недавно испытанного в боях в Сирии. Но это увеличение происходит в рамках общего роста закупок оружия в регионе, и США также наблюдают значительный рост объемов экспорта на Ближний Восток, говорит Бен Мурс (Ben Moores) из консалтингового отдела по оборонным вопросам компании IHS Markit, который занимается отслеживанием продаж российского оружия.



По словам Мурса, за последние пять лет Россия почти удвоила экспорт оружия в регион, причем в ближайшие 10 лет должны быть выполнены заказы на общую сумму 24 миллиарда долларов. Продажи американского оружия тоже выросли почти вдвое, и американские компании оформили заказы на поставки на такой же период на общую сумму более 81 миллиарда долларов.



В октябре министр обороны США Джим Мэттис в обращении к участникам конференции региональных лидеров в Бахрейне попытался развеять представление о том, что США уходят из региона, и что на их место может прийти Россия.



"Я четко заявляю, что присутствие России в регионе не может заменить давнюю, решительную и прозрачную приверженность США Ближнему Востоку", - заявил он. Позже он добавил: "Мы будем и дальше сохранять здесь свою приверженность, и ни в коем случае от этого не откажемся".



США по-прежнему имеют огромное экономическое, военное и технологическое преимущество над Россией. Однако все чаще можно наблюдать, что именно Россия является той страной, которая улаживает проблемы в регионе, охваченном кризисами и не уверенном в надежности Вашингтона, говорит Риад Каваджи (Riad Kahwaji), возглавляющий расположенный в Дубае Институт военного анализа стран Ближнего востока и Персидского залива.



"России удалось создать на Ближнем Востоке такое впечатление, что она более мощная, более способная и более значимая и подходящая, чем Соединенные Штаты, - говорит он. - Дело не в том, какой мощью ты обладаешь. А в том, как ты ее используешь. У Соединенных Штатов есть все эти войска и базы, а Россия имеет лишь часть этого. Но она использует свою мощь более эффективно". Источник - ИноСМИ

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