Майдан на выезде. Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы

18:30 06.12.2018

В Грузии неспокойно. Хотя, казалось бы, выборы прошли, и попытки Михаила Саакашвили вернуться на родину, получив гражданство и президентское помилование, не увенчались успехом. Его соратник и кандидат основанной им же партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе проиграл во втором туре президентских выборов Саломе Зурабишвили. Независимый кандидат, поддержанный правящей партией "Грузинская мечта", победила с 20-процентным перевесом. Но, похоже, у Саакашвили на этот случай был план "Б" - устроить в Тбилиси собственный Майдан. О том, какие требования выдвигает опальный политик, на что готовы пойти его сторонники и при чем тут батальон "Донбасс", - в материале "Ленты.ру" из Тбилиси.



Президент - не настоящий!



На следующий день после второго тура президентских выборов, когда стало известно, что пятым президентом Грузии станет Саломе Зурабишвили, представители оппозиционного движения "Сила в Единстве" призвали своих сторонников выйти на акцию протеста к зданию парламента в центре Тбилиси. Лидеры движения, соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявили, что выборы были сфальсифицированы, и они не признают легитимность новоизбранного президента.



Стоит отметить, что еще вечером 28 ноября, как только стали известны результаты экзитполов, согласно которым победила Зурабишвили, Саакашвили в прямом эфире телеканала "Рустави-2" из Амстердама призвал всех граждан Грузии прямо с утра начать всенародную акцию неповиновения.



Однако "всенародного" неповиновения не случилось. Сами соратники Саакашвили, в том числе кандидат в президенты Григол Вашадзе корректно дистанцировались от заявления о немедленном начале акций. По их словам, перед принятием столь важного решения необходимо провести консультации и составить план дальнейших действий. Позже стало известно, что за закрытыми дверями было решено начать акцию протеста в центре города в воскресенье, 2 декабря.



"У нас все получится"



В означенный день и час на проспекте Руставели собрались несколько тысяч человек, в том числе оппозиционные активисты из различных регионов страны. Вашадзе обратился к представителям правящей партии "Грузинская мечта", заявив, что те сами хорошо знают, какими методами они фальсифицировали выборы, поэтому члены правительства обязаны удовлетворить требования собравшихся.



Впрочем, позже протестующие все же уточнили, о каких именно нарушениях идет речь. Сменяя друг друга, выступавшие говорили о мобилизации административного ресурса, "каруселях" и, конечно, о подкупе избирателей. Причем, голоса покупали как за наличные, непосредственно в день голосования, так и опосредованно, оплатив задолженность по кредитам за 700 тысяч граждан из черного списка коммерческих банков Грузии.



"Мы боремся за то, чтобы в стране закон был законом, боремся за то, чтобы руководство принадлежало народу, а не конкретно какому-то человеку или группе, - заявил глава избирательного штаба Григола Вашадзе - Георгий Вашадзе, намекая на Бидзину Иванишвили и "Грузинскую мечту". - Мы боремся за то, чтобы Грузия была правовым государством. Мы боремся за то, чтобы Грузия была демократической страной".



Уже по традиции, перед собравшимися выступил и сам Михаил Саакашвили. Лично встретиться со своими соратниками в Грузии он не может уже пять лет, так как на родине его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и растрату бюджетных средств. Поэтому выступления по "Скайпу" давно уже стали визитной карточкой политика. Теперь во время массовых мероприятий оппозиции, как только из громкоговорителей раздается характерный звонок "Скайпа", люди начинают скандировать "Миша! Миша!"



"У нас все получится, наша борьба обязательно завершится полной победой. И в этой борьбе, конечно же, я равный среди равных, - обратился Саакашвили к сторонникам. - У меня нет претензий на особую роль. Но я хочу, чтобы вы знали - как только я вам понадоблюсь, и вы меня позовете, в ту же секунду я окажусь рядом с вами в Грузии, потому что каждый из нас должен внести свой вклад в нашу победу. Мне лучше умереть, чем сдаться в этой несправедливой борьбе, лучше исчезнуть, чем смотреть, как уничтожают мою родину".



Однако главное требование демонстрантов вовсе не отмена результатов президентских выборов, а назначение досрочных парламентских. Помимо этого, оппозиция настаивает на немедленном проведении реформы избирательной системы, а именно формировании нового ЦИК Грузии и упразднении окружных избирательных комиссий. Для обсуждения предстоящей реформы и других изменений оппозиция предлагает властям сесть за стол переговоров, создав рабочую группу. Сделать это необходимо до 16 декабря - именно в этот день должна состояться инаугурация нового президента Грузии. Если требования не будут выполнены, митингующие пообещали, что акции протеста приобретут более массовый и безвременный характер.



Представители "Грузинской мечты" в свойственной им невозмутимой форме заявили, что вопрос о назначении досрочных парламентских выборов на повестке дня не стоит. "Большинство населения решили сказать: "Нет" "Нацдвижению", их кандидату и их возвращению. Поддерживаемый нами кандидат набрал большинство голосов", - заявила депутат правящей партии Эка Беселия.



Что же касается международных наблюдателей, следивших за выборами, то они раскритиковали весь второй тур в целом, но без какой-либо конкретики. "Выборы были хорошо организованы, однако отсутствие основных аспектов законодательства по проведению второго тура не обеспечило правовую ясность. Предвыборная кампания пострадала от жесткой риторики", - сказано в отчете наблюдателей.



Между тем легитимность избрания Саломе Зарубишвили не вызывает сомнений у мировых лидеров. Ее уже поздравили с избранием президенты Польши, Литвы, Эстонии, Франции, Белоруссии. Мадам президент получила поздравления от госдепартамента США и от генсека НАТО Йенса Столтенберга.



Приехали на отдых



Позже стало известно, что в то время, пока на проспекте Руставели оппозиция требовала реформ, грузинский спецназ проводил операцию по задержанию шести граждан Украины и одного гражданина Грузии. В гостиницах, где они остановились, полицейские нашли большое количество боеприпасов, пистолеты Макарова и "Беретта", самодельные взрывные устройства.



По данным силового ведомства, граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября, но с какими конкретно целями - остается лишь догадываться.



Первыми свои догадки высказали представители правящей партии - вице-председатель парламента Грузии Гия Вольский предположил, что приезд украинцев скорее всего связан с митингами оппозиции и с Михаилом Саакашвили.



Эту версию позже поддержал украинский журналист Андрей Дзидзя, который на своей странице в Facebook утверждает, что среди украинских "туристов" был депутат Верховной Рады Семен Семенченко, командир батальона "Донбасс" и в прошлом соратник Михаила Саакашвили. Однако Семенченко удалось избежать задержания благодаря наличию дипломатического паспорта.



"Спецслужбы установили, что после встречи в Польше Саакашвили и Семенченко в Грузию начали переправляться группы украинцев из банды Семенченко. Эти группы имели цель совершить переворот в Грузии. Некоторые из них были остановлены еще на границе и сразу депортированы, а остальных задержали", - пишет Дзидзя.



На связь Семенченко и Саакашвили указывают и другие грузинские источники. По словам доктора политологии Вахтанга Маисая, Семенченко в украинском прошлом Саакашвили действительно был его "правой рукой".



"В прошлом году, если вы помните, в Киеве Саакашвили планировал собрать людей на майдане в свою поддержку, и в этом ему помогал Семенченко. Однако попытки устроить очередную революцию в Украине не увенчались успехом", - сказал Маисая.



Позже с заявлением в грузинских СМИ выступил и сам Семенченко - как нетрудно догадаться, он появился в эфире все того же "Рустави-2". В интервью депутат рассказал, что приехал в Грузию в качестве наблюдателя на второй тур выборов, а после решил остаться в стране, чтобы отдохнуть.



Впрочем, такое объяснение вызвало у грузинской стороны еще большие подозрения. Ввиду сложной ситуации на Украине, когда в стране объявлено военное положение и не за горами выборы, решение отдохнуть за рубежом выглядит несколько странным для политика и военачальника в одном лице. Чтобы в такой момент покинуть свою страну, у Семенченко должны быть более веские причины, чем просто отдых.



Тем временем задержанным предъявили обвинение по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 11 лет.



Среди задержанных граждане Украины Роланд Мелия, Олександр Новиков, Дмитрий Курагин, Юрий Коростелов, Игорь Орленко, Сергей Кладко и гражданин Грузии Лука Чхетия. Все они, как выяснилось, числятся бойцами подразделения "Донбасс".



Тем не менее, до сих пор не прозвучало никаких официальных заявлений компетентных органов о том, что граждане Украины прибыли в Грузию именно для дестабилизации ситуации в ходе акций протеста. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что арестованные могут быть связаны с Михаилом Саакашвили, что подтверждается их заявлениями на допросах. Но это, по его словам, пока только подозрения.



Также примечательно и то, что сам Михаил Саакашвили, известный своей активностью в социальных сетях (особенно в последнее время) и многочисленными интервью для "Рустави-2" по любому поводу, вот уже двое суток хранит абсолютное молчание по поводу задержанных украинцев.



Анастасия Антидзе (Тбилиси), специально для "Ленты.ру"