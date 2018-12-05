Пентагон крепко озаботился военной реформой в... Узбекистане

18:58 06.12.2018

Военные реформы в Узбекистане представлены в Вашингтоне



29 ноября 2018 года в Посольстве Узбекистана в г.Вашингтоне состоялся брифинг для представителей политических, оборонных, военно-образовательных кругов США, в том числе ответственных сотрудников Пентагона, а также военных атташе при посольствах иностранных государств, аккредитованных в американской столице. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



Посол Жавлон Вахабов в своем выступлении подчеркнул, что впервые с момента образования национальных Вооруженных сил в Узбекистане в период с 26 по 30 ноября в четыре этапа проведены масштабные войсковые учения с привлечением всех видов и родов войск.



Целями учений являлись проверка способности Минобороны в установленные сроки привести войска в высшие степени боевой готовности и к выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны, отражению военной агрессии и нанесение поражения войскам агрессора.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично посетил полигон Чирчик, где наблюдал за ходом проведения этих учений, в которых приняли участие воздушно-десантные, артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения, подразделения специальных операций.



В ходе брифинга отмечалось, что данные учения проводились в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Узбекистана по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов. Особо подчеркнуто, что это мероприятие не демонстрирует агрессию, а носит сугубо миролюбивый и оборонный характер. Было констатировано, что Узбекистан основывает свою оборонную политику на принципах мирного сосуществования всех стран, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения их суверенитета и независимости, а также целостности и неизменности сложившихся межгосударственных границ.



Посольством доведено, что в течение последних двух лет в Вооруженных силах Узбекистана проводятся серьезные преобразования, направленные на создание мобильной, современной армии. В начале текущего года принята новая Оборонная доктрина. Особо подчеркнуто, что впервые ее содержание имеет открытый характер, демонстрируя прозрачность нашей оборонной политики. Основополагающие принципы новой оборонной политики Узбекистана являются невхождение в военные блоки, недопущение размещения иностранных военных баз и объектов на своей территории, ненаправление своих военнослужащих за пределы своей территории для участия в миротворческих операциях за рубежом.



По личной инициативе главы государства в прошлом году образован Государственный комитет по оборонной промышленности, объединивший все профильные предприятия страны. В ближайшей перспективе это позволит обеспечить национальную армию вооружением и военной техникой отечественного производства.



Констатировано, что в новом рейтинге военной мощи стран мира (Military Strength Ranking), издаваемом ежегодно специализированной аналитической структурой Global Firepower, армия Узбекистана по данному показателю только за последний год поднялась с 48-го на 39-е место.



Особое внимание уделяется социальной защите военнослужащих и членов их семей, созданию в военных городках необходимых социально-бытовых условий, реализации комплексных программ по обеспечению жильем военнослужащих.



Особо выделен тот факт, на системной основе проводится работа по повышению роли органов государственной власти на местах в укреплении обороноспособности страны, патриотическом воспитании молодежи, обеспечении единства армии и народа. Значительно возрос престиж военной службы среди молодежи республики.



Участники брифинги были подробно проинформированы о преобразованиях в сфере военного обучения. В частности, по инициативе главы государства на базе Ташкентского высшего общевойскового командного училища была реорганизована новая Академия Вооруженных сил, оснащенная новейшими методиками и технологиями обучения, современными тренажерами, учебно-лабораторным оборудованием и компьютерной техникой.



В целом, брифинг в Посольстве продемонстрировал наличие серьезного интереса у участников мероприятия к ходу преобразований в оборонной сфере Узбекистана.