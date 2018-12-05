Казахстанские акимы: "тихони" и "шоумены", - А.Омирбек

19:03 06.12.2018 Имидж – все… Главы регионов Казахстана не умеют себя "продать"



В прошлом номере Central Asia Monitor мы начали разговор о том, как акимы областей формируют свой имидж, что является важной составляющей их деятельности. Ведь от этого в немалой степени зависит эффективность воздействия на "подопечное" население: чем привлекательнее аким в глазах народа, тем весомее аргументы, слетающие с его уст. Сегодня речь пойдет о тех главах регионов, которые остались за рамками предыдущей публикации.



"Тихоня"



В бытность Жансеита Туймебаева министром образования ему приходилось постоянно быть публичным и принимать неоднозначные решения, тем самым вызывая огонь на себя.



Заняв же пост акима, он ведет себя тише воды, ниже травы. В соцсетях так и не проявился, в СМИ – редкий гость. А его блог хоть и функционирует без перебоев, какой-либо серьезной информационной нагрузки не несет. Если глава региона и "выходит из тени", то обязательно с грандиозными планами по превращению Туркестана в "духовную Мекку".



Метафизикой при таком подходе жители области, надо думать, сыты по горло. Но сыты ли их "желудки"? Как команда Жансеита Туймебаева справляется с существующими социальными проблемами? Осведомлен ли о них сам аким, есть ли у него надежный канал связи с населением? По большому счету, поиск ответов на эти вопросы заводит в тупик. С одной стороны, аким регулярно инспектирует вверенную ему территорию, с другой…



Если полагаться на сообщения наших коллег и пресс-службы главы региона, он участвует в основном лишь в торжественных и юбилейных мероприятиях – встречает миллионного туриста, принимает зарубежные делегации, присутствует на форумах журналистов и бизнесменов… А вот информации даже о такой "мелочи", как прием граждан по личным вопросам, днем с огнем не сыщешь. Хотя справедливости ради надо сказать, что за время своего пребывания в должности акима Туркестанской области Жансеит Туймебаев нашел время встретиться с аксакалами и молодежью. Но каков итог этих встреч? Старейшин глава региона попросил поддержать развитие новой области, а молодых – активнее вносить вклад в процветание родной страны.



Такой стиль работы акима не может не вызывать вопросов. Неужели Жансеит Кансеитович, памятуя о том, что прежде почти любая его инициатива как министра образования воспринималась народом в штыки, теперь предпочитает действовать исподтишка? Судить трудно. Но хочется верить, что он все же подобрал ключик к сердцам жителей вверенной ему территории и рано или поздно попадет "в яблочко". По крайней мере, аналогичный добровольный уход "в подполье" уже приносил ему бонусы. Трудно забыть то душещипательное видео, обошедшее многие телевизионные каналы, на котором пенсионерка со словами "Я вас так люблю" заливает слезами "ГАЗель", увозящую Туймебаева из колыбели казахской цивилизации - Шымкента в центр притяжения всего тюркского мира - Туркестан…



"Дозировщик"



Акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова эксперты нередко называют "робким управленцем". А зря. В плане решительности он способен дать фору любому другому главе региона. Взять хотя бы его борьбу с "серыми буднями", превратившими жизнь жителей СКО в самую настоящую рутину. Впрочем, о творческих "победах" акима, который облагораживает фасады домов и остановки, наводняет регион малыми архитектурными формами, мы рассказывали уже не раз, поэтому повторяться не будем. А поговорим об открытости и прозрачности – субстанциях, которые Кумар Иргибаевич еще в прошлом году объявил "важными принципами своей работы".



Несмотря на столь громкое заявление, личных аккаунтов акима в соцсетях обнаружить не удалось, хотя от журналистов и населения Аксакалов не скрывается. Его имя постоянно упоминается в СМИ – он частый гость на разных диалоговых площадках, регулярно появляются новости о его встречах с населением. И пусть во всевозможных экспертных рейтингах акиму СКО отводят позицию середнячка, но жители области, судя по комментариям на различных форумах, расположены к его начинаниям. В местной прессе о нем тоже довольно хорошие отзывы вплоть до сравнения с Василием Демиденко, в чью бытность область собирала самые высокие урожаи, много строила, чем и прославилась на весь СССР. Апофеозом же успеха Аксакалова можно считать появление его портрета на обложке августовского номера журнала "Форбс Казахстан" над многоговорящим заголовком "Пробуждение Севера".



Чем же он берет? Такое впечатление, что всем понемножку. Чуть-чуть популизма – "Кумар Аксакалов пойдет по домам проверять трудоустройство североказахстанцев", толика простоты – "Александр Винокуров и Кумар Аксакалов на велосипедах проехались по Петропавловску", щепотка щедрости – "Ключи новоселам вручал Аксакалов"… И все, "блюдо" под названием "имидж" готово.



Впрочем, подход, основанный на всем и понемножку, нередко создает вокруг акима собирательный образ, включающий в себя элементы, присущие другим главам регионов. В итоге получается некая "реплика" на известные "бренды". А вот каков сам Кумар Аксакалов без многосложных одеяний, снятых с чужого плеча, не совсем понятно.



"Шоумен"



Аким Мангыстауской области Ералы Тугжанов, наверное, один из самых обсуждаемых глав регионов. Булыжники в его огород летят со всех сторон. Эксперты пеняют ему за то, что он "каждую неделю проводит какие-то псевдофорумы, конференции и шоу на бюджетные средства", "не умеет слушать людей, часто перебивает докладчиков, готов прилюдно перейти на личности, унижать человека. Это периодически происходит на аппаратных совещаниях". Население настроено еще более категорично.



Например, из комментариев к статьям, освещающим деятельность Ералы Лукпановича на сайте Лада, можно сделать вывод, что глава Мангыстау действует на людей как красная тряпка на быка. "…Убедился в том, что руководители региона с назначением на эту высокую должность дают и раздают всенародно, с активным освещением в СМИ всякого рода популистские поручения… на отчетной встрече в ДК Абая вы обещали лично приехать и разобраться в некоторых поступивших вам лично заявлениях, вы пообещав, так и не приехали на место, прислав вместо себя городских подчиненных. Вам можно верить или это только пыль в глаза?!", - возмущается один пользователь. "Наш облаким провел встречу с населением, после чего назначил встречу в акимате многим людям. Так вот его обещания и слова так и остались там, в кабинете. При попытке попасть заново к нему на прием, мы нарвались на категоричный отказ. Мол, один человек только один раз в году имеет право на прием к облакиму! До этого полгода нас в приемной акимата отшивали. Как так, господин Тугжанов?", - вторит другой.



А что же сам Тугжанов? Он в этой ситуации очень смахивает на известного "ваську", который слушает да ест: презентует книги о красотах Мангистауской области, мечтает о превращении региона в "филиал" Болливуда…



"Свой парень"



У акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова амплуа своего в доску парня. За некоторыми исключениями, он появляется на публике исключительно в образе простого человека. Насколько привлекателен и востребован подобный типаж, судить сложно и специалистам, и населению области. И те и другие как рьяно "гладят по головке" акима, так и усердно "бьют" по его инициативам. Но в любом случае то, что являет миру Архимед Бегежанович, как минимум не скучно и нередко ложится в основу разного рода образцов "народного творчества".



За словом в карман Мухамбетов никогда не лезет, и складывается впечатление, что он довольно искренен в выражении эмоций. Особенно в отношении подчиненных, которые не так расторопны, как хотелось бы акиму: "Штаны только протирают на работе, и все", "Для показухи, что ли, утверждали "дорожные карты?", "У меня волосы дыбом встали"… Это только из последнего. При общении с инвесторами и "старшими товарищами" из правительства Архимед Бегежанович, конечно, использует более вдохновенные реплики, но все же старается далеко от выбранного образа не отходить: "Вы только инвестируйте и верьте в нас". Для населения же глава региона держит настоящих "тузов" в рукаве. Что ни инициатива, то повод ко всеобщему ликованию – гранитные бордюры за 150 миллионов тенге, покраска фасадов домов почти за 700 миллионов, перспектива появления своей "Красной площади" не хуже московской, что влетит почти в полмиллиона тенге…



Только вот странно, что костанайцы не качают на руках своего "начальника". Может, потому, что в то время как аким занимается "декупажем", в регионе закрываются школы, все больше хиреют и без того изношенные коммуникации?



"Человек в футляре"



Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, хотя уже полтора года возглавляет регион и должен был бы уже "пообтесаться", до сих пор так и не стал публичным человеком. Безусловно, в рамках предписанных обязанностей он появляется "на людях" проводит совещания, участвует в брифингах, совершает рабочие поездки по региону, но все это не позволяет приоткрыть нависшую над ним завесу тайны.



Такая закрытость вполне объяснима. Добрых два десятка лет Ерлан Кошанов существовал "в ватных подушках", занимая высокие посты в центре. А тут, брошенный "в поле", оказался "голым". Впрочем, если Ерлан Жаканович и растерялся, то виду уж точно не подал. И есть вероятность того, что совсем скоро он все же покажет, из какого теста сделан. По крайней мере, путь уже намечен. Ерлан Кошанов пусть изредка, но пытается быть не просто обезличенным чиновником, а прежде всего человеком. Как-то он признался, что когда-то мечтал стать журналистом, а совсем недавно сделал первое в своей жизни селфи с молодежью одного из вверенных ему сел.



"Мистер неоднозначность"



Акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова можно отнести к тем самым руководителям новой формации, о необходимости появления которых регулярно заявляют с самых высоких трибун. По крайней мере, главе области удалось создать вокруг себя именно такой образ.



Несмотря на то, что во всевозможных рейтингах он "звезд с неба не хватает", по итогам проведенного в конце прошлого года газетой "?аза? ?ні" конкурса именно Алтай Кульгинов был признан "акимом года". Как отмечали организаторы, "аким ЗКО вносит большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Сохраняя исторический облик города Уральска, он отдает предпочтение и современному дизайну. Молодой аким не оставляет без внимания проблемы самых отдаленных населенных пунктов области. В уходящем году в одном из сел был построен Дом культуры, которого жители ждали 20 лет".



Вообще положительных отзывов о нем немало. В частности, в интервью сайту "365info" политолог Данияр Ашимбаев отметил: "Алтай Кульгинов производит впечатление человека, который не боится своей нынешней работы. Понятно, что в силу молодости, относительно небольшого опыта на госслужбе и фактора своей "неместности" аким сильно не выпячивает свои достижения. Но и от работы не отлынивает". Общественность ЗКО, похоже, тоже благожелательно относится к тому, какие пути-дорожки выбирает Кульгинов. На прошлогодней отчетной встрече акима с населением житель одного из районов предложил ему взять на себя еще большую ответственность и возглавить целую страну. "Вы проверенный временем человек, и я думаю, что если такой парень, как вы, Алтай Сейдирович, станете президентом Казахстана, то у нас в стране будет все отлично", - заявил он тогда.



В плюс Кульгинову можно занести и ставшие регулярными "дни открытых дверей", когда сам глава региона, акимы городов и районов, руководители управлений проводят прием граждан по принципу "одного окна". А также то, что он не игнорирует появляющиеся в СМИ критические публикации в свой адрес. Например, в конце прошлого года Кульгинов расставил точки над i в истории с налоговой задолженностью за свой автомобиль, прислав в редакцию газеты "Караван" квитки, подтверждающие факт оплаты. А летом нынешнего года последовала реакция на публикацию о недействующем питьевом фонтанчике в нашем издании. Эта особенность акима и его команды выгодно отличает Алтая Сейдировича от более старших и более опытных коллег.



Но, как известно, и на солнце бывают пятна. Не составляет исключения и Кульгинов, который, к сожалению, не чурается "спецэффектов", что не очень вписывается в рамки уже выбранной им концепции формирования имиджа. Вот только несколько заголовков из СМИ: "Аким ЗКО, вооружившись мастерком, решил ускорить переселение жителей Березовки", "Аким ЗКО лично собрал 50 центнеров зерна", "Аким ЗКО Алтай Кульгинов исполнил кюй для ветеранов", "Аким ЗКО подтянулся на турнике". Также серьезным минусом является нет-нет, да возникающая скандальная шумиха вокруг его имени, в частности, связанная с дорогостоящим служебным авто.



"Затворник"



Ярко начавший свою карьеру на посту акима Атырауской области Нурлан Ногаев (напомним, он стал единственным из глав регионов, кто осмелился встретиться с толпой, протестовавшей против продажи земли иностранцам), похоже, все больше "уходит в тень". Кроме официоза, которым сопровождается деятельность любого акима, о Нурлане Аскаровиче практически ничего не слышно. Складывается такое впечатление, что выстраиванием собственного имиджа он занимается в самую последнюю очередь.



Еще в прошлом году Ногаев мог собственноручно снять некачественно выложенную на стенах поликлиники плитку, отругать подчиненных за показуху, рассказать анекдот или встретить губернатора Оренбургской области на байдарке. В этом же году на такого рода "вольности", похоже, наложен "харам". Возможно, у акима были веские основания кардинальным образом изменить стиль поведения. А, возможно, у него просто опустились руки, ведь недаром эксперты утверждают, что в этом нефтяном регионе от акима, кем бы он ни был, мало что зависит, и все решает исключительно развитие Тенгиза. Источник - Camonitor.kz

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