ОПЕК+ вычитает миллион. Участники сделки одобрили новое снижение добычи

19:52 06.12.2018

Страны ОПЕК+ принципиально согласовали необходимость сокращения добычи в первом полугодии 2019 года, хотя для России зимой это технологически сложно. Точный объем снижения и распределение квот участники сделки должны утвердить 6 декабря, однако предварительно речь идет об 1 млн баррелей в сутки от уровня сентября или октября. Такой вариант должен успокоить рынки, а также выглядит приемлемым для России.



Мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ 5 декабря рекомендовал участникам соглашения продлить его до июля 2019 года, сообщил министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи: "Все мы, включая Россию, согласились с тем, что существует необходимость сокращения". Министр уточнил, что конкретные цифры по объему снижения добычи и распределению квот не утверждены, это может произойти 6 декабря. В целом речь идет об 1 млн баррелей в сутки от уровня сентября или октября.



Учитывая, что лидеры ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия сейчас добывают нефть на уровне исторических максимумов, такое сокращение не должно оказаться слишком болезненным. В любом случае страны ОПЕК+ смогут совокупно добывать больше, чем в рамках предыдущей сделки от октября 2016 года. Тогда страны ОПЕК+ в целом сократили добычу на 1,8 млн баррелей, в том числе Россия - на 300 тыс. баррелей. Если эта пропорция сохранится, РФ должна сократить добычу примерно на 166 тыс. баррелей - это очень близко к уровню 150 тыс. баррелей, на который, по данным источников Bloomberg, представители РФ готовы были согласиться перед встречей ОПЕК+.



11,32 миллиона баррелей в сутки

составила добыча нефти в России в ноябре 2018 года



Но сокращение добычи зимой может стать технологической проблемой для России, учитывая, что подавляющая часть нефти добывается в регионах с отрицательными температурами зимой: снижение потока нефти может привести к отложению парафинов на стенках скважины. "Конечно, зима. В Западной Сибири уже до 40 градусов мороза",- отметил в среду глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, комментируя возможные проблемы при сокращении добычи. Он добавил, что ЛУКОЙЛ готов сократить добычу, если будет принято такое решение, хотя на 2019 год планировал ее увеличить, а текущую цену нефти считает приемлемой. По словам источников "Ъ", Россия может оговорить для себя возможность постепенного снижения добычи и выхода на уровень квоты к марту 2019 года, как это было сделано в начале 2017 года.



Василий Танурков из АКРА полагает, что основной объем будущего сокращения, как в рамках предыдущей сделки, примет на себя Саудовская Аравия, РФ же почти наверняка получит право добывать больше, чем в октябре 2016 года. По его мнению, такой сценарий выгоден как для бюджета, так и для нефтяников.



Цены на нефть умеренно реагировали на рекомендации мониторингового комитета ОПЕК+, увеличиваясь 5 декабря примерно на 1%, до $62,3 за баррель Brent. Хотя планы ОПЕК+ сократить добычу, по мнению собеседников "Ъ" на рынке, вполне соответствуют ожиданиям, трейдеры также обратили внимание на очередную запись в Twitter президента США Дональда Трампа, который призвал ОПЕК не сокращать добычу и не способствовать росту цен. Позиция США важна потому, что Вашингтон через степень жесткости санкций прямо влияет на объем поступления на рынок иранской нефти. По данным Reuters, утром 5 декабря в Вене министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсуждал этот вопрос со спецпредставителем Госдепартамента США по Ирану Брайаном Хуком.



Юрий Барсуков

Газета "Коммерсантъ" №225 от 06.12.2018, стр. 7